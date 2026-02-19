AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy?
2026-02-19 14:01
AI jako ukryty kanał komunikacji hakerów. Jak asystenci AI mogą przemycać złośliwe komendy? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak asystenci AI, tacy jak Grok czy Microsoft Copilot, mogą stać się ukrytym kanałem komunikacji dla hakerów.
- Jakie mechanizmy wykorzystują cyberprzestępcy, aby przemycać złośliwe komendy za pomocą AI.
- Dlaczego ruch związany z AI może wyglądać jak normalne interakcje, co utrudnia jego wykrycie.
- Jakie zagrożenia niesie wykorzystanie AI przez hakerów dla firm i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z takich ataków.
- Jakie kroki powinny podjąć organizacje, aby zabezpieczyć się przed nowymi metodami cyberataków z użyciem AI.
- Dlaczego monitorowanie ruchu AI staje się kluczowe dla bezpieczeństwa firm.
Asystenci AI wyposażeni w funkcję przeglądania internetu mogą w przyszłości stać się ukrytym kanałem komunikacji dla złośliwego oprogramowania - swego rodzaju „kurierem”, który przenosi polecenia od cyberprzestępców do zainfekowanych urządzeń, a przy tym nie przypomina klasycznego ataku - to wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez ekspertów Check Point Research.
W wielu firmach korzystanie z narzędzi AI stało się codziennością i jest traktowane jako normalny, zaufany ruch w sieci. Jednak badacze cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że w takim środowisku złośliwa komunikacja może „zlać się z tłem”, wyglądać jak typowe pytania do czata, podsumowania stron czy „sprawdzenie linku”, a nie jak kontakt z podejrzanym serwerem.
Hipotezę tą przebadali specjaliści Check Point Research. W kontrolowanych testach potwierdzili oni, że platformy AI oferujące pobieranie treści z internetu mogą działać jak pośrednik: zamiast łączyć się bezpośrednio z „serwerem dowodzenia” (typowym dla cyberataków), złośliwe oprogramowanie mogłoby ukrywać tę łączność w interakcjach z AI. Test dotyczył m.in. Groka oraz Microsoft Copilot.
fot. mat. prasowe
Schemat działania złośliwego oprogramowania wykorzystującego czat internetowy AI
To przesunięcie w stronę ataków napędzanych przez AI, w których złośliwe oprogramowanie może zachowywać się bardziej jak „adaptujący się operator” niż prosty skrypt. Oznacza to, że mogłoby zbierać informacje o środowisku i na ich podstawie dobierać kolejne działania - trudniejsze do przewidzenia i wykrycia.
Ostatecznie nie jest to kolejna „dziura” w programie, tylko problem rosnącej zależności od zaufanych usług AI. Eksperci niemal jednoznacznie wskazują, że organizacje powinny przestać traktować ruch do usług AI jako automatycznie bezpieczny i zacząć go monitorować tak samo jak inne newralgiczne kanały komunikacji.
W miarę jak AI coraz mocniej wchodzi do codziennych procesów biznesowych, zaczyna też być wykorzystywana w działaniach atakujących. Dziś cyberprzestępcy nie muszą budować skomplikowanej infrastruktury - często wystarczy im dostęp do powszechnie zaufanych usług AI.
Żeby zachować bezpieczeństwo, organizacje powinny monitorować ruch związany z AI z taką samą uwagą jak każdy inny kanał wysokiego ryzyka, wprowadzać bardziej rygorystyczne zasady korzystania z funkcji opartych na AI oraz wdrażać zabezpieczenia, które rozumieją nie tylko co robi AI, ale też dlaczego. - uważa Eli Smadja, szef działu badań w Check Point Research.
Badacze podkreślają jednak ważny szczegół - nie zaobserwowano jeszcze, by cyberprzestępcy używali tej metody w realnych kampaniach. Wynik analiz jest ostrzeżeniem wyprzedzającym, zanim trend ten się spopularyzuje. Eksperci Check Pointa poinformowali o swoich badaniach zainteresowane strony. Zareagował już Microsoft, który potwierdził te ustalenia i wdrożył zmiany w sposobie działania pobierania treści z sieci w Copilocie.
oprac. : eGospodarka.pl
