Asystenci AI, którzy coraz częściej wspierają codzienną pracę w firmach, mogą zostać wykorzystani przez hakerów do przemycania złośliwych komend. Według ekspertów Check Point Research, złośliwe oprogramowanie może ukrywać komunikację z serwerami dowodzenia w zwykłych interakcjach z AI, takich jak przeglądanie stron internetowych czy sprawdzanie linków. Jakie zagrożenia niesie ten nowy scenariusz ataków, jakie kroki powinny podjąć firmy, aby się zabezpieczyć, i dlaczego monitorowanie ruchu AI staje się kluczowe dla bezpieczeństwa? Przewodnik, który pomoże zrozumieć nowe wyzwania i przygotować się na przyszłe ataki.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak asystenci AI, tacy jak Grok czy Microsoft Copilot, mogą stać się ukrytym kanałem komunikacji dla hakerów.

Jakie mechanizmy wykorzystują cyberprzestępcy, aby przemycać złośliwe komendy za pomocą AI.

Dlaczego ruch związany z AI może wyglądać jak normalne interakcje, co utrudnia jego wykrycie.

Jakie zagrożenia niesie wykorzystanie AI przez hakerów dla firm i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z takich ataków.

Jakie kroki powinny podjąć organizacje, aby zabezpieczyć się przed nowymi metodami cyberataków z użyciem AI.

Dlaczego monitorowanie ruchu AI staje się kluczowe dla bezpieczeństwa firm.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat działania złośliwego oprogramowania wykorzystującego czat internetowy AI Analitycy wykazali, że asystenci AI tacy jak Microsoft Copilot i Grok, którzy obsługują przeglądanie internetu lub pobieranie treści spod adresów URL, mogą zostać nadużyci jako ukryte proxy C2. Umożliwia to malware’owi wymianę danych z infrastrukturą atakujących, przy jednoczesnym płynnym wtopieniu się w normalny, firmowy ruch związany z AI. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W miarę jak AI coraz mocniej wchodzi do codziennych procesów biznesowych, zaczyna też być wykorzystywana w działaniach atakujących. Dziś cyberprzestępcy nie muszą budować skomplikowanej infrastruktury - często wystarczy im dostęp do powszechnie zaufanych usług AI.



Żeby zachować bezpieczeństwo, organizacje powinny monitorować ruch związany z AI z taką samą uwagą jak każdy inny kanał wysokiego ryzyka, wprowadzać bardziej rygorystyczne zasady korzystania z funkcji opartych na AI oraz wdrażać zabezpieczenia, które rozumieją nie tylko co robi AI, ale też dlaczego. - uważa Eli Smadja, szef działu badań w Check Point Research.

Asystenci AI wyposażeni w funkcję przeglądania internetu mogą w przyszłości stać się ukrytym kanałem komunikacji dla złośliwego oprogramowania - swego rodzaju „kurierem”, który przenosi polecenia od cyberprzestępców do zainfekowanych urządzeń, a przy tym nie przypomina klasycznego ataku - to wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez ekspertów Check Point Research.W wielu firmach korzystanie z narzędzi AI stało się codziennością i jest traktowane jako normalny, zaufany ruch w sieci. Jednak badacze cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że w takim środowisku złośliwa komunikacja może „zlać się z tłem”, wyglądać jak typowe pytania do czata, podsumowania stron czy „sprawdzenie linku”, a nie jak kontakt z podejrzanym serwerem.Hipotezę tą przebadali specjaliści Check Point Research. W kontrolowanych testach potwierdzili oni, że platformy AI oferujące pobieranie treści z internetu mogą działać jak pośrednik: zamiast łączyć się bezpośrednio z „serwerem dowodzenia” (typowym dla cyberataków), złośliwe oprogramowanie mogłoby ukrywać tę łączność w interakcjach z AI. Test dotyczył m.in. Groka oraz Microsoft Copilot.To przesunięcie w stronę ataków napędzanych przez AI, w których złośliwe oprogramowanie może zachowywać się bardziej jak „adaptujący się operator” niż prosty skrypt. Oznacza to, że mogłoby zbierać informacje o środowisku i na ich podstawie dobierać kolejne działania - trudniejsze do przewidzenia i wykrycia.Ostatecznie nie jest to kolejna „dziura” w programie, tylko problem rosnącej zależności od zaufanych usług AI. Eksperci niemal jednoznacznie wskazują, że organizacje powinny przestać traktować ruch do usług AI jako automatycznie bezpieczny i zacząć go monitorować tak samo jak inne newralgiczne kanały komunikacji.Badacze podkreślają jednak ważny szczegół - nie zaobserwowano jeszcze, by cyberprzestępcy używali tej metody w realnych kampaniach. Wynik analiz jest ostrzeżeniem wyprzedzającym, zanim trend ten się spopularyzuje. Eksperci Check Pointa poinformowali o swoich badaniach zainteresowane strony. Zareagował już Microsoft, który potwierdził te ustalenia i wdrożył zmiany w sposobie działania pobierania treści z sieci w Copilocie.