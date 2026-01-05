Cyberbezpieczeństwo 2026: 6 trendów, które zmienią zasady gry

Jak będzie wyglądać cyberbezpieczeństwo w 2026 roku? © fot. mat. prasowe

Cyberbezpieczeństwo w 2026 roku przestanie być wyłącznie domeną działów IT. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, agentów autonomicznych i nadciągającą erą komputerów kwantowych, ryzyko cyfrowe stanie się problemem strategicznym. Eksperci Palo Alto Networks wskazują sześć kluczowych trendów, które zdefiniują nowy krajobraz zagrożeń: od „zatrutych danych”, przez fałszowanie tożsamości, po odpowiedzialność prawną za decyzje podejmowane przez AI.

1. Kwantowe zagrożenie staje się realne

Coraz poważniej traktowane są scenariusze ataków typu „Harvest Now, Decrypt Later”, czyli „Zbierz teraz, odszyfruj później”. W praktyce oznacza to masowe przechwytywanie zaszyfrowanych danych – takich jak połączenia VPN czy komunikacja między systemami – w celu ich odszyfrowania w przyszłości, gdy moc obliczeniowa komputerów kwantowych na to pozwoli – wyjaśnia Tomasz Pietrzyk, starszy manager ds. rozwiązań technologicznych Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.



Polska nie pozostaje jednak bierna w wyścigu kwantowym. W marcu 2025 roku zrealizowano pierwszy krajowy projekt, ustanawiając bezpieczne połączenie między Wojskową Akademią Techniczną a Ministerstwem Cyfryzacji. Zarówno urządzenia, jak i technologia w ramach projektu OptoKrypt zostały opracowane lokalnie. To jeden z ważniejszych kroków ku narodowej odporności na zagrożenia nowej generacji.

2. Cyfrowy pracownik jako nowe zagrożenie wewnętrzne

3. AI podrabia tożsamość, przybywa ich szybciej niż pracowników

Ten problem dodatkowo potęgują perfekcyjne deepfake’i głosowe i wideo, pozwalające na stworzenie „CEO-doppelgängera”, czyli idealnej podróbki lidera firmy. Jeden sfabrykowany komunikat może uruchomić kaskadę działań, bo większość autonomicznych agentów wykonuje zadania na podstawie prostych, zaufanych poleceń. To rodzi zupełnie nowy rodzaj ryzyka – kryzys autentyczności. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy rozwój sztucznej inteligencji w biznesie znacząco wyprzedza mechanizmy bezpieczeństwa i nadzoru.



Ta nierównowaga niesie ryzyko – nie tylko operacyjne, ale i wizerunkowe – jeśli organizacje nie nadążą z budową zaufanej infrastruktury do zarządzania tożsamościami, zarówno ludzkimi, jak i maszynowymi – podkreśla Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

4. Zatrute dane i nadchodzący kryzys zaufania do AI

5. Przeglądarka to nowy system operacyjny – i nowe wejście dla ataków

Małe i średnie firmy są szczególnie narażone, bo często nie posiadają rozbudowanych zespołów bezpieczeństwa, a przeglądarka to ich główna przestrzeń pracy. Jeden błąd – jak wklejenie tajnych danych do publicznego modelu językowego – może mieć poważne konsekwencje. Zabezpieczenie tej przestrzeni stanie się priorytetem. Nie przez dodawanie kolejnych warstw ochrony, ale przez przeniesienie kontroli i inspekcji bezpośrednio do przeglądarki – komentuje Grzegorz Latosiński, dyrektor sprzedaży Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.

6. Odpowiedzialność zarządów za decyzje AI

Ta przepaść sprawia, że AI zyskuje status ryzyka systemowego – i będzie postrzegana jako kwestia odpowiedzialności zarządczej, nie tylko technologicznej. Dlatego rola dyrektorów ds. IT zacznie się zmieniać – z administratora infrastruktury w partnera zarządu ds. zarządzania ryzykiem.



W wielu firmach pojawią się też nowe funkcje, takie jak Chief AI Risk Officer, łączące kompetencje technologiczne, prawne i operacyjne. Ich celem będzie stworzenie spójnego modelu zarządzania agentami AI – od ich konfiguracji i uprawnień po gotowość do ich natychmiastowego zatrzymania w sytuacjach kryzysowych – dodaje Wojciech Gołębiowski.