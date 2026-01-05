Cyberbezpieczeństwo 2026: 6 trendów, które zmienią zasady gry
2026-01-05 10:51
Jak będzie wyglądać cyberbezpieczeństwo w 2026 roku? © fot. mat. prasowe
Cyberbezpieczeństwo w 2026 roku przestanie być wyłącznie domeną działów IT. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, agentów autonomicznych i nadciągającą erą komputerów kwantowych, ryzyko cyfrowe stanie się problemem strategicznym. Eksperci Palo Alto Networks wskazują sześć kluczowych trendów, które zdefiniują nowy krajobraz zagrożeń: od „zatrutych danych”, przez fałszowanie tożsamości, po odpowiedzialność prawną za decyzje podejmowane przez AI.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego zagrożenie kwantowe to już nie teoria, lecz realne wyzwanie dla szyfrowania danych?
- W jaki sposób autonomiczni agenci AI mogą stać się nowym zagrożeniem wewnętrznym?
- Czemu tożsamość cyfrowa staje się głównym polem ataku?
1. Kwantowe zagrożenie staje się realne
Globalny wyścig w rozwoju komputerów kwantowych już dziś wywiera bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo komunikacji i danych. Choć żaden komputer o mocy pozwalającej złamać powszechnie stosowane standardy szyfrowania jeszcze nie powstał, nie istnieją przeszkody teoretyczne, które uniemożliwiałyby jego stworzenie.
Z perspektywy cyberbezpieczeństwa to nie kwestia „czy”, ale „kiedy”.
Coraz poważniej traktowane są scenariusze ataków typu „Harvest Now, Decrypt Later”, czyli „Zbierz teraz, odszyfruj później”. W praktyce oznacza to masowe przechwytywanie zaszyfrowanych danych – takich jak połączenia VPN czy komunikacja między systemami – w celu ich odszyfrowania w przyszłości, gdy moc obliczeniowa komputerów kwantowych na to pozwoli – wyjaśnia Tomasz Pietrzyk, starszy manager ds. rozwiązań technologicznych Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.
Polska nie pozostaje jednak bierna w wyścigu kwantowym. W marcu 2025 roku zrealizowano pierwszy krajowy projekt, ustanawiając bezpieczne połączenie między Wojskową Akademią Techniczną a Ministerstwem Cyfryzacji. Zarówno urządzenia, jak i technologia w ramach projektu OptoKrypt zostały opracowane lokalnie. To jeden z ważniejszych kroków ku narodowej odporności na zagrożenia nowej generacji.
2. Cyfrowy pracownik jako nowe zagrożenie wewnętrzne
Przez ostatnią dekadę dyrektorzy ds. IT mierzyli się z rosnącą przepaścią talentów technologicznych. Luka cyberbezpieczeństwa sięgnęła w tym roku 4,8 miliona wakatów, a zespoły centrów operacji bezpieczeństwa od lat zmagają się z przeciążeniem alertami – ponad 70% analityków deklaruje chroniczne zmęczenie nadmiarem zgłoszeń.
W 2026 roku firmy zaczną wdrażać na szeroką skalę agentów AI jako cyfrowych pracowników, którzy będą odbierać zgłoszenia, analizować zdarzenia i wykonywać powtarzalne zadania z szybkością niemożliwą dla ludzi. Ale im większe uprawnienia i autonomia, tym większe ryzyko. Przejęty agent AI może stać się poważnym wewnętrznym zagrożeniem, ponieważ działa 24/7, jest traktowany jako zaufany proces, a jego polecenia wywołują realne zmiany w systemach.
W obliczu tych zmian w nadchodzącym roku kluczowe będzie wprowadzanie nadzoru nad agentami – od kontroli, jakie narzędzia mogą uruchamiać, po możliwość natychmiastowego zatrzymania ich działania, gdy zachowują się podejrzanie.
3. AI podrabia tożsamość, przybywa ich szybciej niż pracowników
W 2026 roku głównym polem walki stanie się tożsamość – nie tylko ludzka, lecz przede wszystkim maszynowa. W firmach trwa bezprecedensowa eksplozja liczby autonomicznych systemów i kont technicznych.
Na jednego pracownika przypadają już 82 cyfrowe tożsamości, którymi zarządzają organizacje. To oznacza, że nawet niewielki błąd lub przeoczenie może tworzyć furtkę o ogromnym zasięgu.
Ten problem dodatkowo potęgują perfekcyjne deepfake’i głosowe i wideo, pozwalające na stworzenie „CEO-doppelgängera”, czyli idealnej podróbki lidera firmy. Jeden sfabrykowany komunikat może uruchomić kaskadę działań, bo większość autonomicznych agentów wykonuje zadania na podstawie prostych, zaufanych poleceń. To rodzi zupełnie nowy rodzaj ryzyka – kryzys autentyczności. Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy rozwój sztucznej inteligencji w biznesie znacząco wyprzedza mechanizmy bezpieczeństwa i nadzoru.
Ta nierównowaga niesie ryzyko – nie tylko operacyjne, ale i wizerunkowe – jeśli organizacje nie nadążą z budową zaufanej infrastruktury do zarządzania tożsamościami, zarówno ludzkimi, jak i maszynowymi – podkreśla Wojciech Gołębiowski, wiceprezes i dyrektor zarządzający Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.
4. Zatrute dane i nadchodzący kryzys zaufania do AI
Systemy AI działają w oparciu o dane, a te nigdy wcześniej nie były tak podatne na manipulacje. W 2026 roku to nie kradzież, lecz niewidoczne modyfikowanie danych u źródła stanie się jednym z najgroźniejszych wektorów ataku. Zatruta próbka może wpłynąć na działanie całego modelu – otwierając tylną furtkę, zmieniając działanie AI lub prowadząc do błędnych decyzji operacyjnych.
Największym problemem jest strukturalny podział w firmach: zespoły ds. danych i zespoły bezpieczeństwa pracują osobno, posługują się innym językiem i mają inne cele. Ta luka tworzy idealne środowisko dla atakujących. Dopóki dane i bezpieczeństwo nie zostaną zintegrowane na jednym poziomie, manipulacje będą trudne do wykrycia. W kolejnym roku zaufanie do danych stanie się tak samo istotne, jak ochrona sieci czy aplikacji. Bez tego nie ma zaufania do AI – a bez zaufania nie ma AI, które może realnie wspierać biznes.
5. Przeglądarka to nowy system operacyjny – i nowe wejście dla ataków
W 2026 roku przeglądarka internetowa stanie się głównym interfejsem dla pracowników i systemów AI – pełnoprawną przestrzenią pracy, przez którą przepływają dane, decyzje i zadania. To oznacza, że staje się również najłatwiej dostępną bramą dla ataków.
Ruch związany z GenAI wzrósł o 890% w skali roku, a liczba incydentów z udziałem przeglądarki – takich jak wycieki danych, kopiowanie wrażliwych informacji czy interakcje z nieautoryzowanymi narzędziami – gwałtownie się zwiększa.
Małe i średnie firmy są szczególnie narażone, bo często nie posiadają rozbudowanych zespołów bezpieczeństwa, a przeglądarka to ich główna przestrzeń pracy. Jeden błąd – jak wklejenie tajnych danych do publicznego modelu językowego – może mieć poważne konsekwencje. Zabezpieczenie tej przestrzeni stanie się priorytetem. Nie przez dodawanie kolejnych warstw ochrony, ale przez przeniesienie kontroli i inspekcji bezpośrednio do przeglądarki – komentuje Grzegorz Latosiński, dyrektor sprzedaży Palo Alto Networks w Europie Środkowo-Wschodniej.
6. Odpowiedzialność zarządów za decyzje AI
Jeszcze do niedawna pytanie o to, kto odpowiada za błędy sztucznej inteligencji, miało charakter czysto akademicki. W 2026 roku stanie się realnym ryzykiem prawnym – i to nie dla programistów czy administratorów, ale dla członków zarządu.
Na fali rosnącej presji na szybkie wdrożenia AI i braku dojrzałych strategii bezpieczeństwa, pojawią się pierwsze procesy, w których menedżerowie będą odpowiadać osobiście za skutki decyzji podejmowanych przez autonomiczne systemy.
Skala tego zjawiska nie będzie marginalna. Gartner przewiduje, że już za rok 40% aplikacji korporacyjnych będzie zawierać agentów AI, a jednocześnie tylko 6% organizacji ma dziś zaawansowaną strategię ich ochrony.
Ta przepaść sprawia, że AI zyskuje status ryzyka systemowego – i będzie postrzegana jako kwestia odpowiedzialności zarządczej, nie tylko technologicznej. Dlatego rola dyrektorów ds. IT zacznie się zmieniać – z administratora infrastruktury w partnera zarządu ds. zarządzania ryzykiem.
W wielu firmach pojawią się też nowe funkcje, takie jak Chief AI Risk Officer, łączące kompetencje technologiczne, prawne i operacyjne. Ich celem będzie stworzenie spójnego modelu zarządzania agentami AI – od ich konfiguracji i uprawnień po gotowość do ich natychmiastowego zatrzymania w sytuacjach kryzysowych – dodaje Wojciech Gołębiowski.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
sztuczna inteligencja, AI, Agentic AI, generatywna sztuczna inteligencja, generatywna AI, GenAI, agent AI, cyberataki, cyberzagrożenia, cyberbezpieczeństwo
