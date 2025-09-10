Rosnące zakłócenia GPS zagrażają lotom w Europie. Co grozi pasażerom?

Zakłócenia sygnału GPS stają się coraz poważniejszym zagrożeniem w europejskiej przestrzeni powietrznej. Tylko od początku 2025 roku problemy dotknęły aż 122 tysiące lotów, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort podróży pasażerów - jak w przypadku awaryjnego lądowania samolotu Ryanair z Gdańska do Bratysławy w Wiedniu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego zakłócenia GPS coraz częściej zagrażają lotom w Europie

Jakie konsekwencje dla pasażerów miał awaryjny lot Ryanaira z Gdańska do Bratysławy

Kogo podejrzewa się o zakłócanie sygnału GPS i jak reagują władze

Jakie prawa przysługują pasażerom i jakie kroki warto podjąć w razie przekierowania lotu

Narastający problem zakłóceń sygnału satelitarnego

Rosja pod lupą, NATO reaguje

Lot Ryanair z Gdańska do Bratysławy zakończył się w Wiedniu

Komentarz eksperta: jakie prawa mają pasażerowie

Awaryjne lądowanie z powodu zakłóceń GPS jest klasyfikowane jako nadzwyczajne okoliczności. Linie lotnicze nie ponoszą za to odpowiedzialności finansowej, ale muszą zapewnić opiekę – napoje, posiłki, transport, a w razie potrzeby także zakwaterowanie – podkreśla ekspert.

Czy linia lotnicza musi informować o problemach z lotem

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 jedynie ogólnie nakłada na przewoźników obowiązek informowania o prawach pasażera. Nie ma jednak przepisów zmuszających linie lotnicze do bieżącego przekazywania informacji problemach w trakcie podróży. Dlatego brak komunikatów czy ‘milczenie’ pracowników nie jest w żaden sposób sankcjonowane – wyjaśnia David Janoszka z AirCashBack.

Co robić, gdy Twój lot zostaje przekierowany

Zachowaj bilety i rachunki – wszystkie wydatki (posiłki, hotel, transport) mogą zostać zwrócone przez linię lotniczą.

Żądaj pomocy od przewoźnika – linia ma obowiązek zapewnić alternatywny transport, opiekę i zakwaterowanie.

Pytaj o informacje na lotnisku – choć przewoźnicy nie zawsze informują z wyprzedzeniem, masz prawo domagać się szczegółów dotyczących dalszej podróży.

Nie rezygnuj z podróży na własną rękę bez konsultacji – samodzielne decyzje (np. zakup nowego biletu) mogą utrudnić późniejsze dochodzenie zwrotu kosztów.

Skontaktuj się z organizacjami wspierającymi pasażerów – np. AirCashBack lub lokalnym rzecznikiem praw konsumenta, jeśli linia odmówi pokrycia kosztów.

Coraz częściej w europejskiej przestrzeni powietrznej dochodzi do poważnych zakłóceń sygnału GPS.W ostatnich miesiącach liczba takich incydentów znacząco wzrosła – a ich konsekwencje odczuwają także pasażerowie. Jednym z przykładów był niedawny lot Ryanaira z Gdańska do Bratysławy, który zakończył się lądowaniem w Wiedniu.Z danych Szwedzkiej Agencji Transportu wynika, że tylko w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku aż 122 tysiące lotów w Europie napotkało na problemy z GPS. To oznacza, że nawet jedna czwarta rejsów w Europie Północnej mogła być dotknięta zakłóceniami.Eksperci ostrzegają, że tego typu incydenty nie są jednostkowymi przypadkami. Zakłócenia odnotowano m.in. podczas lotu z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, gdy maszyna również musiała zmienić trasę.Choć nie ma twardych dowodów, wiele państw europejskich oskarża Rosję o celowe zakłócanie sygnałów satelitarnych. Łotwa wskazuje, że urządzenia zakłócające znajdują się m.in. w obwodzie kaliningradzkim i leningradzkim. Moskwa utrzymuje jednak, że systemy te mają jedynie bronić przed atakami dronów.Sprawa budzi rosnące zaniepokojenie międzynarodowych instytucji.Na tle tego zjawiska doszło do incydentu z udziałem linii Ryanair. W nocy z 23 na 24 sierpnia samolot lecący z Gdańska do Bratysławy nie mógł bezpiecznie podejść do lądowania z powodu zakłóceń GPS. Sytuację pogorszyła dodatkowa awaria naziemnego systemu nawigacyjnego lotniska w stolicy Słowacji.Ostatecznie maszyna została przekierowana do Wiednia. Jak relacjonują pasażerowie, dopiero po wylądowaniu poinformowano ich o problemach technicznych. Do Bratysławy dotarli nad ranem, już po organizacji transportu zastępczego.Według Davida Janoszki z AirCashBack, w takich sytuacjach pasażerowieDo kwestii informacyjnych odnosi się David Janoszka, adwokat i ekspert AirCashBack: