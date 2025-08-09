Polskie lotniska wśród najszybciej rozwijających się w Europie, ale problemy wciąż istnieją

Rekordowy wzrost, intensywny rozwój i ambitne inwestycje - polskie lotniska należą dziś do najszybciej rozwijających się w Europie. Potwierdzają to dane z najnowszego raportu ACI EUROPE (Airports Council International), który podsumowuje sytuację europejskiego lotnictwa cywilnego w pierwszej połowie 2025 roku.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie polskie lotniska należą do najszybciej rozwijających się w Europie w 2025 roku.

Które porty lotnicze osiągnęły największe wzrosty liczby pasażerów (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław).

Jakie problemy najczęściej dotykają pasażerów w polskich portach lotniczych: opóźnienia, odwołania, przeciążone terminale.

Dlaczego rosnące znaczenie polskiej siatki lotnisk to także wyzwanie dla branży i podróżnych.

Polska wśród liderów regionu

Polska sieć lotnisk: liczby i liderzy

Rekordy i rozwój

Regionalna siła polskiego lotnictwa

Centralny Port Komunikacyjny – przyszłość czy ryzyko

Opóźnienia, odwołania, overbooking – to nadal problemy pasażerów

Wyzwania dla pasażerów – opóźnienia, odwołania, chaos

Polska wyrasta na jeden z głównych ośrodków lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak rosnącemu ruchowi pasażerskiemu nieustannie towarzyszą istotne wyzwania – od opóźnień i odwołań lotów, przez przeciążone terminale, aż po niską świadomość praw przysługujących podróżnym.Z opublikowanych danych wynika, że polskie porty lotnicze znalazły się w ścisłej czołówce kontynentu pod względem tempa wzrostu liczby pasażerów. Liderami pozostają Lotnisko Chopina w Warszawie, Kraków-Balice, Gdańsk-Rębiechowo oraz Katowice-Pyrzowice. Szybka odbudowa ruchu po pandemii oraz ekspansja siatki połączeń umacniają pozycję Polski na mapie europejskiego lotnictwa.Na tle całej Europy szczególnie dobrze wypadły porty lotnicze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska zajęła drugie miejsce pod względem tempa wzrostu ruchu pasażerskiego w strefie UE+1, osiągając imponujący wynik +14,9%. Oznacza to, że w pierwszej połowie 2025 roku polskie lotniska obsłużyły o prawie 15% więcej pasażerów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Lepszy rezultat zanotowała jedynie Słowacja, gdzie liczba podróżnych wzrosła o +19,2%.Wśród polskich portów lotniczych szczególnie wyróżniły się Kraków-Balice (+18,7%), Lotnisko Chopina w Warszawie (+13,2%), Poznań-Ławica (+20%) oraz Wrocław-Strachowice (+15,6%). Te wskaźniki pokazują, jak dynamicznie rośnie zainteresowanie podróżami lotniczymi w Polsce – zarówno wśród turystów, jak i pasażerów biznesowych. Wzrosty te odzwierciedlają również skuteczność rozwoju nowych połączeń, rosnącą obecność tanich linii lotniczych oraz odbudowę popytu po pandemicznym spowolnieniu.Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 cywilnych portów lotniczych, które regularnie obsługują ruch krajowy i międzynarodowy. Wśród nich są zarówno duże lotniska regionalne, jak i mniejsze porty lokalne.Największym portem lotniczym w kraju jest Lotnisko Chopina w Warszawie (WAW), które w 2024 roku obsłużyło 21,5 miliona pasażerów – ponad 35% całego rynku. Warszawski port pozostaje również najbardziej obciążonym ruchem lotniskiem w Polsce.Tylko w pierwszej połowie 2025 roku Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 10 milionów pasażerów, notując wzrost o niemal 15% rok do roku. Kraków Airport z wynikiem ponad 5 milionów pasażerów w tym samym okresie ustanowił własny półroczny rekord.Dynamiczny rozwój notują również porty regionalne. Port Lotniczy Gdańsk odnotował wzrost o ponad 20%, Katowice umacniają swoją pozycję dzięki czarterom i tanim liniom, a Wrocław i Poznań stają się coraz ważniejszymi węzłami dla przewoźników niskokosztowych.W tle dynamicznego rozwoju portów regionalnych trwają przygotowania do największej inwestycji infrastrukturalnej w historii Polski – Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Projekt zakłada budowę nowego lotniska między Warszawą a Łodzią, zintegrowanego z siecią kolei dużych prędkości. CPK ma w przyszłości obsługiwać nawet 45 milionów pasażerów rocznie.Choć inwestycja budzi kontrowersje, jej potencjalny wpływ na układ komunikacyjny regionu może być rewolucyjny. Eksperci wskazują jednak, że dla powodzenia projektu kluczowe będzie jego skoordynowanie z rozwojem istniejących portów regionalnych.Polscy pasażerowie wciąż zbyt rzadko korzystają z przysługujących im praw – zauważa ekspert ds. odszkodowań lotniczych z firmy AirCashBack. Jeśli lot zostanie opóźniony o ponad trzy godziny, odwołany bez wcześniejszego powiadomienia lub pasażerowi odmówiono wejścia na pokład z powodu tzw. overbookingu, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Takie prawo zapewnia unijne rozporządzenie 261/2004, obowiązujące na terenie całej UE.Jak podkreśla ekspert z AirCashBack, wielu podróżnych nie składa roszczeń, często nie wiedząc, że mają prawo. Przewoźnicy nie zawsze rzetelnie informują o obowiązujących przepisach, a procedury bywają skomplikowane. Dlatego tak istotna jest zarówno edukacja pasażerów, jak i możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych firm, które wspierają klientów w walce o należne rekompensaty.Rosnąca liczba pasażerów oznacza niestety także wzrost liczby incydentów. Pasażerowie coraz częściej skarżą się na opóźnienia, odwołane rejsy, przepełnione terminale i brak informacji ze strony przewoźników.Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w sezonie wakacyjnym liczba skarg rośnie nawet o 40%. Na wielu lotniskach problemem są też zbyt małe powierzchnie terminalowe w stosunku do wzrostu ruchu, co wpływa na komfort podróży.