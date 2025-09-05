Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?
2025-09-05 00:45
Co oferuje najnowszy smartfon Samsunga? © fot. mat. prasowe
Galaxy S25 FE to nowa propozycja w rodzinie Galaxy S25. Smartfon oferuje zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, ulepszony aparat przedni, wydajniejszy układ chłodzenia i wytrzymałą konstrukcję. Urządzenie ma zapewnić dłuższy cykl wsparcia oraz aktualizacji, a do sprzedaży trafi wraz z 6-miesięcznym dostępem do Google AI Pro.
Samsung zaprezentował Galaxy S25 FE – nowy model z serii Galaxy S25 skierowany do szerokiej grupy użytkowników. Smartfon działa w oparciu o interfejs One UI 8 i oferuje zestaw narzędzi Galaxy AI z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.
- Funkcje AI: Najnowsza wersja Galaxy AI zapewnia dostęp do asystentów multimodalnych i spersonalizowanych wskazówek wspierających codzienne czynności. Prywatność danych chroniona jest przez system Knox Enhanced Encryption Protection.
- Aparat: Zmodernizowany przedni aparat 12 MP i silnik ProVisual Engine umożliwiają robienie zdjęć w wyższej jakości, także przy słabym oświetleniu. Funkcja Generative Edit pozwala usuwać elementy z tła zdjęć i wypełniać puste przestrzenie.
- Wydajność: Galaxy S25 FE wyposażono w baterię 4900 mAh, powiększoną komorę parową i obudowę Armor Aluminum, co ma poprawiać wytrzymałość i płynność działania urządzenia.
Samsung Galaxy S25 FE - Jet Black
Galaxy S25 FE obsługuje m.in. funkcje edycji zdjęć i wideo (Generative Edit, Instant Slow-mo), oferuje ulepszony aparat 12 MP, a bateria 4900 mAh wraz z powiększoną o 10% komorą parową ma wspierać responsywność. Smartfon umożliwia przewodowe ładowanie 45 W.
Jay Kim, Executive Vice President w Samsung Electronics, podkreślił, że model wprowadza użytkowników do ekosystemu Galaxy AI, oferując szerzej dostępne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.
Samsung Galaxy S25 FE - White
Inteligentne funkcje
Galaxy S25 FE wprowadza rozwiązania oparte na AI, które mają ułatwiać codzienną organizację i komunikację:
- Gemini Live – umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z multimodalną AI, analizującą obraz z aparatu.
- Now Bar – panel na ekranie blokady, prezentujący powiadomienia, tryby i inne informacje.
- Now Brief – zestawienie wiadomości i powiadomień, m.in. o ruchu drogowym, kalendarzu czy aktywności fizycznej.
- Circle to Search with Google – wyszukiwanie informacji na ekranie podczas korzystania z innych aplikacji, np. gier.
Ochrona prywatności
Urządzenie wykorzystuje system Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), który szyfruje dane aplikacji, oraz Personal Data Engine (PDE), przechowujący dane wyłącznie lokalnie i chroniony przez Knox Vault.
Samsung Galaxy S25 FE - Navy
Fotografia i wideo
Galaxy S25 FE został wyposażony w nowe funkcje fotograficzne:
- Generative Edit – usuwa niepożądane elementy ze zdjęć.
- Portrait Studio – tworzenie spersonalizowanych awatarów.
- Instant Slow-mo – spowolnienia nagrań.
- Audio Eraser i Auto Trim – narzędzia do czyszczenia dźwięku i montażu filmów.
Wydajność i konstrukcja
- Bateria 4900 mAh i szybkie ładowanie przewodowe 45 W.
- Powiększona komora parowa dla lepszego odprowadzania ciepła.
- 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz i obudowa Armor Aluminum.
- Kilka wersji kolorystycznych: Icyblue, Jet Black, Navy i White.
- Siedem generacji aktualizacji systemu i zabezpieczeń.
Galaxy S25 FE współpracuje z nowymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE, a system One UI 8 ma trafić na kolejne urządzenia z serii Galaxy S25. Smartfon będzie dostępny na wybranych rynkach od 4 września. W zestawie znajduje się sześciomiesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
