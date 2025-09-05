eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaGalaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

2025-09-05 00:45

Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

Co oferuje najnowszy smartfon Samsunga? © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Galaxy S25 FE to nowa propozycja w rodzinie Galaxy S25. Smartfon oferuje zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, ulepszony aparat przedni, wydajniejszy układ chłodzenia i wytrzymałą konstrukcję. Urządzenie ma zapewnić dłuższy cykl wsparcia oraz aktualizacji, a do sprzedaży trafi wraz z 6-miesięcznym dostępem do Google AI Pro.

Przeczytaj także: Smartfony Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Samsung zaprezentował Galaxy S25 FE – nowy model z serii Galaxy S25 skierowany do szerokiej grupy użytkowników. Smartfon działa w oparciu o interfejs One UI 8 i oferuje zestaw narzędzi Galaxy AI z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.
  • Funkcje AI: Najnowsza wersja Galaxy AI zapewnia dostęp do asystentów multimodalnych i spersonalizowanych wskazówek wspierających codzienne czynności. Prywatność danych chroniona jest przez system Knox Enhanced Encryption Protection.
  • Aparat: Zmodernizowany przedni aparat 12 MP i silnik ProVisual Engine umożliwiają robienie zdjęć w wyższej jakości, także przy słabym oświetleniu. Funkcja Generative Edit pozwala usuwać elementy z tła zdjęć i wypełniać puste przestrzenie.
  • Wydajność: Galaxy S25 FE wyposażono w baterię 4900 mAh, powiększoną komorę parową i obudowę Armor Aluminum, co ma poprawiać wytrzymałość i płynność działania urządzenia.

Samsung Galaxy S25 FE - Jet Black
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S25 FE - Jet Black

Galaxy S25 FE nawiązuje do charakterystycznej stylistyki serii Galaxy S25

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Galaxy S25 FE obsługuje m.in. funkcje edycji zdjęć i wideo (Generative Edit, Instant Slow-mo), oferuje ulepszony aparat 12 MP, a bateria 4900 mAh wraz z powiększoną o 10% komorą parową ma wspierać responsywność. Smartfon umożliwia przewodowe ładowanie 45 W.

Jay Kim, Executive Vice President w Samsung Electronics, podkreślił, że model wprowadza użytkowników do ekosystemu Galaxy AI, oferując szerzej dostępne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.
Samsung Galaxy S25 FE - White
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S25 FE - White

Do korzystania z niektórych funkcji AI może być wymagane zalogowanie się na Koncie Samsung

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Inteligentne funkcje


Galaxy S25 FE wprowadza rozwiązania oparte na AI, które mają ułatwiać codzienną organizację i komunikację:
  • Gemini Live – umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z multimodalną AI, analizującą obraz z aparatu.
  • Now Bar – panel na ekranie blokady, prezentujący powiadomienia, tryby i inne informacje.
  • Now Brief – zestawienie wiadomości i powiadomień, m.in. o ruchu drogowym, kalendarzu czy aktywności fizycznej.
  • Circle to Search with Google – wyszukiwanie informacji na ekranie podczas korzystania z innych aplikacji, np. gier.

Ochrona prywatności


Urządzenie wykorzystuje system Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), który szyfruje dane aplikacji, oraz Personal Data Engine (PDE), przechowujący dane wyłącznie lokalnie i chroniony przez Knox Vault.
Samsung Galaxy S25 FE - Navy
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Samsung Galaxy S25 FE - Navy

Dostępność kolorów może zależeć od rynku i operatora sieci

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Fotografia i wideo


Galaxy S25 FE został wyposażony w nowe funkcje fotograficzne:
  • Generative Edit – usuwa niepożądane elementy ze zdjęć.
  • Portrait Studio – tworzenie spersonalizowanych awatarów.
  • Instant Slow-mo – spowolnienia nagrań.
  • Audio Eraser i Auto Trim – narzędzia do czyszczenia dźwięku i montażu filmów.

Wydajność i konstrukcja


  • Bateria 4900 mAh i szybkie ładowanie przewodowe 45 W.
  • Powiększona komora parowa dla lepszego odprowadzania ciepła.
  • 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz i obudowa Armor Aluminum.
  • Kilka wersji kolorystycznych: Icyblue, Jet Black, Navy i White.
  • Siedem generacji aktualizacji systemu i zabezpieczeń.

Galaxy S25 FE współpracuje z nowymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE, a system One UI 8 ma trafić na kolejne urządzenia z serii Galaxy S25. Smartfon będzie dostępny na wybranych rynkach od 4 września. W zestawie znajduje się sześciomiesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro.

Przeczytaj także: Galaxy Z Flip7 - Nowy składany smartfon Samsung z AI i rozbudowaną funkcjonalnością Galaxy Z Flip7 - Nowy składany smartfon Samsung z AI i rozbudowaną funkcjonalnością

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: smartfony Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25, smartfony, Samsung

Przeczytaj także

Samsung Galaxy Z Fold7 - premiera nowego składanego smartfona

Samsung Galaxy Z Fold7 - premiera nowego składanego smartfona

Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G z Awesome Intelligence debiutują na rynku

Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G z Awesome Intelligence debiutują na rynku

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Polsce

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Polsce

W Plus Odkup smartfon nawet 1500 złotych taniej

W Plus Odkup smartfon nawet 1500 złotych taniej

Smartfony Samsung Galaxy A55 5G i A35 5G

Smartfony Samsung Galaxy A55 5G i A35 5G

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Samsung Galaxy XCover7 i Galaxy Tab Active5

Smartfony Samsung Galaxy A54 5G oraz Galaxy A34 5G

Smartfony Samsung Galaxy A54 5G oraz Galaxy A34 5G

Smartfony Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23

Smartfony Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23

Smartfony Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Smartfony Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zdolność kredytowa: na jakie mieszkanie stać singla, parę i rodzinę?

Zdolność kredytowa: na jakie mieszkanie stać singla, parę i rodzinę?

Kiedy w transporcie lotniczym trzeba otwierać tranzyt? Praktyczny poradnik dla agentów i spedytorów

Kiedy w transporcie lotniczym trzeba otwierać tranzyt? Praktyczny poradnik dla agentów i spedytorów

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Zmiany w OC od września 2025 - kupujący zyska kontrolę nad polisą sprzedawcy

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Powrót do pracy po urlopie: skąd ten stres i jak go zwalczyć?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Jak bardzo doskwierają nam braki w edukacji finansowej?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: