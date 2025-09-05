Galaxy S25 FE - co oferuje najnowszy smartfon Samsunga?

Galaxy S25 FE to nowa propozycja w rodzinie Galaxy S25. Smartfon oferuje zestaw narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, ulepszony aparat przedni, wydajniejszy układ chłodzenia i wytrzymałą konstrukcję. Urządzenie ma zapewnić dłuższy cykl wsparcia oraz aktualizacji, a do sprzedaży trafi wraz z 6-miesięcznym dostępem do Google AI Pro.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje Galaxy S25 FE wspiera sztuczna inteligencja?

Jakich zmian oczekiwać w aparacie i edycji zdjęć?

Co wiemy o wydajności, baterii i konstrukcji nowego smartfona?

Samsung Galaxy S25 FE - White

Inteligentne funkcje

Gemini Live – umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z multimodalną AI, analizującą obraz z aparatu.

– umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z multimodalną AI, analizującą obraz z aparatu. Now Bar – panel na ekranie blokady, prezentujący powiadomienia, tryby i inne informacje.

– panel na ekranie blokady, prezentujący powiadomienia, tryby i inne informacje. Now Brief – zestawienie wiadomości i powiadomień, m.in. o ruchu drogowym, kalendarzu czy aktywności fizycznej.

– zestawienie wiadomości i powiadomień, m.in. o ruchu drogowym, kalendarzu czy aktywności fizycznej. Circle to Search with Google – wyszukiwanie informacji na ekranie podczas korzystania z innych aplikacji, np. gier.

Ochrona prywatności

Fotografia i wideo

Generative Edit – usuwa niepożądane elementy ze zdjęć.

– usuwa niepożądane elementy ze zdjęć. Portrait Studio – tworzenie spersonalizowanych awatarów.

– tworzenie spersonalizowanych awatarów. Instant Slow-mo – spowolnienia nagrań.

– spowolnienia nagrań. Audio Eraser i Auto Trim – narzędzia do czyszczenia dźwięku i montażu filmów.

Wydajność i konstrukcja

Bateria 4900 mAh i szybkie ładowanie przewodowe 45 W.

i szybkie ładowanie przewodowe 45 W. Powiększona komora parowa dla lepszego odprowadzania ciepła.

dla lepszego odprowadzania ciepła. 6,7-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz i obudowa Armor Aluminum.

Dynamic AMOLED 2X 120 Hz i obudowa Armor Aluminum. Kilka wersji kolorystycznych : Icyblue, Jet Black, Navy i White.

: Icyblue, Jet Black, Navy i White. Siedem generacji aktualizacji systemu i zabezpieczeń.

Samsung zaprezentował Galaxy S25 FE – nowy model z serii Galaxy S25 skierowany do szerokiej grupy użytkowników. Smartfon działa w oparciu o interfejs One UI 8 i oferuje zestaw narzędzi Galaxy AI z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.Galaxy S25 FE obsługuje m.in. funkcje edycji zdjęć i wideo (Generative Edit, Instant Slow-mo), oferuje ulepszony aparat 12 MP, a bateria 4900 mAh wraz z powiększoną o 10% komorą parową ma wspierać responsywność. Smartfon umożliwia przewodowe ładowanie 45 W.Jay Kim, Executive Vice President w Samsung Electronics, podkreślił, że model wprowadza użytkowników do ekosystemu Galaxy AI, oferując szerzej dostępne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.Galaxy S25 FE wprowadza rozwiązania oparte na AI, które mają ułatwiać codzienną organizację i komunikację:Urządzenie wykorzystuje system Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), który szyfruje dane aplikacji, oraz Personal Data Engine (PDE), przechowujący dane wyłącznie lokalnie i chroniony przez Knox Vault.Galaxy S25 FE został wyposażony w nowe funkcje fotograficzne:Galaxy S25 FE współpracuje z nowymi słuchawkami Galaxy Buds3 FE, a system One UI 8 ma trafić na kolejne urządzenia z serii Galaxy S25. Smartfon będzie dostępny na wybranych rynkach od 4 września. W zestawie znajduje się sześciomiesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro.