Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

Moc, wytrzymałość i 5G – Ulefone wprowadza na polski rynek cztery nowe smartfony. Najmocniejszy z nich - Armor 29 Ultra 5G z baterią 21 200 mAh - działa nawet tydzień bez ładowania, Armor 33 Pro 5G oferuje podwójny ekran, a bardziej budżetowe X16 i X16 Pro 5G łączą odporność z przystępną ceną.

Ulefone Armor 29 Ultra 5G - terenowy mistrz

Ulefone Armor 33 Pro 5G - dwa wyświetlacze nie do zdarcia

Ulefone Armor X16 - budżetowy twardziel

Ulefone Armor X16 Pro 5G - dla tych, którzy cenią wytrzymałość

Ceny i dostępność

Smartfon Ulefone Armor 29 Ultra 5G - 16GB/1TB - 4349 złotych Ulefone Armor 33 Pro 5G - 16/512GB - 2249 złotych Ulefone Armor X16 (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/128GB - 849 złotych Ulefone Armor X16 Pro 5G (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/256GB - 1199 złotych

