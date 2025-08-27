eGospodarka.pl
Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

2025-08-27 09:28

Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

© fot. mat. prasowe

Moc, wytrzymałość i 5G – Ulefone wprowadza na polski rynek cztery nowe smartfony. Najmocniejszy z nich - Armor 29 Ultra 5G z baterią 21 200 mAh - działa nawet tydzień bez ładowania, Armor 33 Pro 5G oferuje podwójny ekran, a bardziej budżetowe X16 i X16 Pro 5G łączą odporność z przystępną ceną.

Przeczytaj także: Smartfony Ulefone X i Armor X debiutują w Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje i parametry wyróżniają flagowego Armor 29 Ultra 5G oraz Armor 33 Pro 5G?
  • Co oferują budżetowe modele Armor X16 i X16 Pro 5G?
  • Ile kosztują nowe urządzenia i gdzie można je kupić?

Smartfon, który nie boi się żadnego wyzwania – od trudnego terenu po ekstremalne warunki pogodowe – to właśnie seria Ulefone Armor. Nowe, wzmocnione modele łączą wytrzymałość, niezawodność i nowoczesny design, oferując rozwiązania zarówno dla osób szukających budżetowej opcji, jak i dla wymagających użytkowników segmentu premium.

Ulefone Armor 29 Ultra 5G - terenowy mistrz


Ulefone Armor 29 Ultra to wytrzymały smartfon, zbudowany z myślą o ekstremalnych warunkach. Sprzęt napędzany jest topowym procesorem MediaTek Dimensity 9300+ z iGPU Immortalis-G720 wraz z 16 GB RAM LPDDR5X i aż 1 TB pamięci UFS 4.0.

Urządzenie oferuje 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz z jasnością do 2200 nitów oraz dodatkowy tylny ekran 1,04″, który pozwala na wyświetlanie tarczy zegara w wybranym przez nas stylu.

Pojemna bateria 21200 mAh z ładowaniem do 120W pozwala nawet na 7-dniowa pracę bez ładowarki. Na plecach terenowego mistrza znajdziemy potrójny zestaw aparatów - główny 50 Mpix Sony IMX989, 64 Mpix z noktowizją NightElf 3.0 oraz 50 Mpix ultraszerokokątny/makro.

Za niską temperaturę w trakcie pracy Ulefone Armor 29 Ultra 5G odpowiada zaawansowany system chłodzenia, wykorzystujący grafen. Posiada certyfikat odporność IP68, IP69K i MIL-STD-810H oraz oświetlenie awaryjne LED 1000 lm z funkcją ostrzegania.
Ulefone Armor 29 Ultra 5G
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor 29 Ultra 5G

Ulefone Armor 29 Ultra to wytrzymały smartfon, zbudowany z myślą o ekstremalnych warunkach

Ulefone Armor 29 Ultra 5G - tył
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor 29 Ultra 5G - tył

Na plecach terenowego mistrza znajdziemy potrójny zestaw aparatów

Ulefone Armor 33 Pro 5G - dwa wyświetlacze nie do zdarcia


Model Armor 33 Pro to średniobudżetowa propozycja od Ulefone, która masz aż dwa wyświetlacze i jest nie do zdarcia. Główny 6,95-calowy wyświetlacz FHD+ 120 Hz oraz dodatkowy 3,4-calowy na pleckach, wzmocnione szkłem Gorilla Glass 5.

Smartfon zaskakuje baterią o pojemności aż 25 500 mAh (obsługuje szybkie ładowanie do 66 W oraz zwrotne do 10 W). Z kolei sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7300X z 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci UFS 3.1 (rozszerzalnej do 2 TB), z inteligentnymi funkcjami AI wspieranymi przez Google Gemini.

Sprzęt wyposażono w zaawansowany system aparatów - główny ma 50 Mpix, obiektyw z trybem noktowizji 64 Mpix NightElf 3.0 oraz ultraszerokokątny/makro - również 50 Mpix.

Warto wspomnieć o potężnym głośniku 118 dB „halo sound”, który po prostu brzmi świetnie, z kolei podświetlenie Infinite Halo 2.0 sprawia, że smartfon można odnaleźć bez trudu w ciemności.

Armor 33 Pro odporny jest na zachlapania, kurz i upadki, co potwierdzają certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H.
Ulefone Armor 33 Pro 5G
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor 33 Pro 5G

Model Armor 33 Pro to średniobudżetowa propozycja od Ulefone

Ulefone Armor 33 Pro 5G - tył
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor 33 Pro 5G - tył

Sprzęt wyposażono w zaawansowany system aparatów

Ulefone Armor X16 - budżetowy twardziel


Ulefone Armor X16 to równie wytrzymały, ale zdecydowanie najbardziej przystępny cenowo przedstawiciel rodziny Ulefone. Wyposażony w pojemną baterię 10 360 mAh, obsługującą szybkie ładowanie do 33 W i funkcję ładowania zwrotnego do 5 W.

Za wydajną pracę odpowiada MediaTek Helio G91, który współpracuje z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (rozszerzalnej do 2 TB). Ekran 6,56 cala IPS (90 Hz) ze szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5 i jasnością do 910 nitów gwarantuje dobrą widoczność także w pełnym słońcu.

Z tyłu znajdziemy trzy aparaty - główny 48 Mpix, obiektyw 20 Mpix z trybem noktowizyjnym oraz soczewkę makro 2 Mpix i latarkę.

Urządzenie jest idealne do zadań w terenie, a to dzięki jego odporności na zachlapania, kurz i upadki, co potwierdzają certyfikaty IP68/IP69K i MIL-STD-810H. Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: Sand Dune i Wasteland Shadow.
Ulefone Armor X16
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor X16

Ulefone Armor X16 to równie wytrzymały, ale zdecydowanie najbardziej przystępny cenowo przedstawiciel rodziny Ulefone

Ulefone Armor X16 - tył
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor X16 - tył

Z tyłu znajdziemy trzy aparaty - główny 48 Mpix, obiektyw 20 Mpix z trybem noktowizyjnym oraz soczewkę makro 2 Mpix i latarkę

Ulefone Armor X16 Pro 5G - dla tych, którzy cenią wytrzymałość


Ulefone Armor X16 Pro 5G stanowi rozwinięcie podstawowego modelu X16 - zachowuje niską cenę, a jednocześnie zapewnia lepsze parametry i wzmocnioną konstrukcję.

Procesor otrzymał ulepszenie w postaci MediaTeka Dimensity 6300 we wsparciu 8 GB RAM i 256 GB pamięci (rozszerzalnej do 2 TB). 6,56-calowy ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz i jasności do 910 nitów, chroniony szkłem Gorilla Glass 5, gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu.

Bateria 10 360 mAh z ładowaniem do 33 W (i wstecznym do 5 W) umożliwia długie działanie w terenie. Podrasowany został także system potrójnych aparatów: główny 64 Mpix (Sony IMX682), czujnik z noktowizorem 25 Mpix i obiektyw makro 2 Mpix.

Smartfon bez problemu Sznosi wodę, kurz czy upadki – potwierdzają to normy IP68/IP69K oraz wojskowy certyfikat MIL-STD-810H. Dodatkowo na jego pokładzie mamy najnowszego Androida 15 z asystentem Google Gemini, wsparcie Widevine L1 do streamingu w najlepszej jakości i mocną latarkę Glare Flashlight. To solidny zestaw dla osób, które chcą mieć mocny i odporny telefon w rozsądnej cenie.
Ulefone Armor X16 Pro 5G
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor X16 Pro 5G

Ulefone Armor X16 Pro 5G stanowi rozwinięcie podstawowego modelu X16 - zachowuje niską cenę, a jednocześnie zapewnia lepsze parametry i wzmocnioną konstrukcję

Ulefone Armor X16 Pro 5G - tył
fot. mat. prasowe

Ulefone Armor X16 Pro 5G - tył

Bateria 10 360 mAh z ładowaniem do 33 W (i wstecznym do 5 W) umożliwia długie działanie w terenie

Ceny i dostępność


  1. Smartfon Ulefone Armor 29 Ultra 5G - 16GB/1TB - 4349 złotych
  2. Ulefone Armor 33 Pro 5G - 16/512GB - 2249 złotych
  3. Ulefone Armor X16 (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/128GB - 849 złotych
  4. Ulefone Armor X16 Pro 5G (Wasteland Shadow/Sand Dune) - 8/256GB - 1199 złotych

Nowe urządzenia są dostępne aktualnie wyłącznie w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro, a już niebawem zawitają również do oferty innych sklepów. Więcej informacji o smartfonach z serii Armor znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Przeczytaj także: Pancerny Ulefone Armor 5 z notchem Pancerny Ulefone Armor 5 z notchem

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

