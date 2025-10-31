Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce

Jesienna pogoda to wymagający czas dla sprzętu elektronicznego. Ulefone wprowadza na polski rynek trzy nowe urządzenia, które mają sprostać trudnym warunkom: smartfony Ulefone Armor 29 Pro i Armor 29 Pro Thermal, a także tablet Ulefone Tab A9 Pro. Modele z serii Armor zaprojektowano z myślą o pracy w terenie, natomiast tablet ma być niedrogim urządzeniem do nauki i rozrywki w domu.

Smartfony odporne na warunki – Ulefone Armor 29 Pro w polskiej sprzedaży

Tablet Ulefone Tab A9 Pro – codzienna praca i rozrywka

Ceny i dostępność

Ulefone Armor 29 Pro 5G (16/512 GB) – 2499 zł

Ulefone Armor 29 Pro Thermal 5G (16/512 GB) – 3299 zł

Ulefone Tab A9 Pro (4/128 GB, Marble White / Galaxy Blue) – 529 zł

Seria Ulefone Armor 29 Pro trafia do Polski w sezonie, który najlepiej pokazuje zalety wytrzymałego sprzętu. Urządzenia są odporne na wodę, pył i upadki, co potwierdzają certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Gniazdo ładowania zostało zabezpieczone szczelną zaślepką, a ekran pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 3. Smartfony zachowują pełną funkcjonalność nawet przy temperaturze do –20°C.Zestaw aparatów obejmuje 50 Mpix główny czujnik Samsung GN1, 50 Mpix obiektyw szerokokątny Samsung JN1 oraz 64 Mpix sensor noktowizyjny. Wariant Armor 29 Pro Thermal wyposażono dodatkowo w kamerę termowizyjną o czułości poniżej 40 mK, umożliwiającą pomiar temperatury w zakresie do 550°C - przydatną np. w warsztacie, budownictwie czy diagnostyce instalacji.Smartfony oferują długi czas pracy - bateria 21200 mAh pozwala na około 20 godzin intensywnego użytkowania, 114 godzin rozmów i ponad 1100 godzin czuwania. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie 120 W, które pozwala uzupełnić energię w niecałą godzinę.Ulefone Tab A9 Pro to propozycja dla użytkowników szukających prostego, przystępnego cenowo tabletu. Urządzenie wyposażono w 8,68-calowy ekran LCD z certyfikatem TÜV Rheinland, ograniczającym emisję niebieskiego światła. Sercem tabletu jest procesor MediaTek Helio G91 wspierany przez 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.Tablet obsługuje standard Widevine L1, dzięki czemu można oglądać filmy w wysokiej jakości na platformach takich jak Netflix czy Disney+. Przedni aparat 8 Mpix umożliwia prowadzenie wideokonferencji i rozmów wideo. Akumulator o pojemności 5040 mAh zapewnia działanie przez cały dzień.Modele Ulefone Armor 29 Pro, Armor 29 Pro Thermal oraz Tab A9 Pro są już dostępne w oficjalnym sklepie Funtech oraz na Allegro. Wkrótce pojawią się także w sieciach handlowych, takich jak Media Expert, x-kom i RTV Euro AGD. Ceny wynoszą: Ulefone Armor 29 Pro 5G (16/512 GB) – 2499 zł, Ulefone Armor 29 Pro Thermal 5G (16/512 GB) – 3299 zł, Ulefone Tab A9 Pro (4/128 GB, Marble White / Galaxy Blue) – 529 zł.