Rekrutacje i podwyżki w 2026 roku. Co naprawdę czeka pracowników?

Firmy nie zamrażają rekrutacji, ale coraz uważniej przyglądają się kompetencjom i kosztom. Raport płacowy 2026 Hays Poland pokazuje rynek pracy w fazie równowagi – bez kryzysu, lecz także bez dynamicznych wzrostów. Pracodawcy szukają doświadczonych specjalistów, którzy pomogą przejść przez transformację cyfrową, jednocześnie ostrożnie planując budżety płacowe. Dla pracowników oznacza to więcej ofert pracy, ale mniejsze szanse na wysokie podwyżki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w 2026 roku firmy planują rekrutacje pracowników?

Jakie kompetencje i stanowiska będą najbardziej poszukiwane na rynku pracy?

Jakich podwyżek mogą spodziewać się pracownicy w 2026 roku?

Jak zmiany płacowe wpływają na satysfakcję i decyzje zawodowe pracowników?



W skrócie

Plany rekrutacyjne na rok 2026 deklaruje 84 proc. pracodawców, co stanowi odsetek o zaledwie 2 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Firmy będą się koncentrowały przede wszystkim na pozyskiwaniu doświadczonych i efektywnych pracowników operacyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i IT, którzy pomogą organizacjom przejść przez fazę transformacji.

Firmy będą się koncentrowały przede wszystkim na pozyskiwaniu doświadczonych i efektywnych pracowników operacyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i IT, którzy pomogą organizacjom przejść przez fazę transformacji. Pozyskanie kandydatów odpowiadających na precyzyjne oczekiwania firm wcale nie będzie łatwe. Pomimo doniesień napływających z rynku pracy, trudności rekrutacyjnych wciąż spodziewa się 47 proc. pracodawców.

Pomimo doniesień napływających z rynku pracy, trudności rekrutacyjnych wciąż spodziewa się 47 proc. pracodawców. 74 proc. firm zaplanowało podwyżki na rok 2026, natomiast tylko 5 proc. z nich zakłada, iż przekroczą one poziom 10%. Malejąca na przestrzeni lat skala podwyżek może negatywnie wpływać na siłę przyciągania firm i zadowolenie ich pracowników. Obecnie tylko 39 proc. profesjonalistów deklaruje satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia.

Dynamiczna transformacja cyfrowa biznesu, która już dzisiaj zmienia zapotrzebowanie kompetencyjne na rynku pracy, jest szansą, ale też wyzwaniem dla pracodawców i specjalistów. Rok 2026 będzie dobrym czasem na stworzenie mapy kompetencji w organizacjach, określenie krytycznych niedoborów i zaplanowanie strategii rozwiązania tego problemu.



Dla profesjonalistów oznacza to konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych kwalifikacji. Inwestycje poczynione dzisiaj odpłacą się w niedalekiej przyszłości – pracodawcom w postaci przewagi konkurencyjnej, a pracownikom jako atrakcyjne ścieżki kariery – twierdzi Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland.

Organizacje nie wstrzymują rekrutacji

Kompetencje przede wszystkim

Rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych ekspertów, łączących bogate doświadczenie i wiedzę z zaawansowanymi kompetencjami cyfrowymi, liderskimi oraz miękkimi. Pracodawcy mają jednak świadomość, że pozyskanie takich osób z rynku może przysporzyć wyzwań i wymagać dopasowania oferty finansowej do ich precyzyjnych oczekiwań – podkreśla Agnieszka Pietrasik, CEE Executive Director w Hays. – Nie oznacza to jednak, że w 2026 r. porzucą dyscyplinę budżetową. Firmy wciąż będą zachowywały dużą ostrożność w kształtowaniu siatek wynagrodzeń – dodaje.

Podwyżki uwzględnione w planach, lecz ich wysokość może nie usatysfakcjonować profesjonalistów

Czy presja płacowa zweryfikuje politykę płacową firm?

Rynek pracy znajduje się w fazie stabilizacji, a na początku roku 2026 nie widać ani oznak nadchodzącego kryzysu, ani dynamicznego rozwoju. Równocześnie, wiele firm znajduje się w momencie transformacji – organizacyjnej, strukturalnej i cyfrowej, napędzanej m.in. przez niepewność biznesową i rozwój sztucznej inteligencji. W związku z zachodzącymi zmianami, wykazują wysokie zapotrzebowanie na efektywnych pracowników operacyjnych, z silnym zapleczem kompetencyjnym.Jak wynika z badania opisanego w Raporcie płacowym 2026, w tym roku rekrutować planuje 84 proc. firm, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o zaledwie 2 pkt proc. Jednocześnie aż 47 proc. wszystkich firm oczekuje, że liczba prowadzonych przez nie rekrutacji do pracy etatowej, w 2026 będzie większa niż w roku ubiegłym. Stanowi to bardzo pozytywny prognostyk na nadchodzące miesiące.Jako kluczowy powód planów rekrutacyjnych ankietowane firmy wskazały rozwój biznesu (45 proc.) oraz potrzebę znalezienia zastępstwa za pracowników, którzy zdecydują się odejść z firmy (32 proc.). Analiza wyników uzyskiwanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat pokazuje jednak, że argumenty te stopniowo tracą na rzecz zmian strukturalnych, które w tym roku uzyskały rekordowy wynik 20 proc. wskazań.W tym roku największym zainteresowaniem firm będą cieszyły się role operacyjne oraz te związane ze wsparciem biznesu, które odgrywają ważną rolę w każdym procesie transformacyjnym. Kluczowe będzie także pozyskiwanie pracowników w obszarze sprzedaży i obsługi klienta – odpowiedzialnych za wypracowanie satysfakcjonujących wyników finansowych – a także IT i inżynieryjnym, bez których niemożliwe jest wprowadzenie biznesu na kolejny poziom cyfryzacji.Ewolucję pożądanych profili kompetencyjnych widać również w odpowiedziach na pytanie o kompetencje, na jakich będą się koncentrować firmy w prowadzonych rekrutacjach. Na szczycie listy znalazły się umiejętności biznesowe i analityczne, takie jak zarządzanie projektami, analiza biznesowa i planowanie strategiczne.Na drugim miejscu uplasowały się kompetencje techniczne i specyficzne dla określonych branż, natomiast tuż za nimi kompetencje miękkie i przywódcze, które wskazało aż 42 proc. ankietowanych organizacji.Należy oczekiwać, że znaczenie umiejętności takich jak komunikacja, zdolności interpersonalne czy zarządzanie zespołem będzie rosło wraz z postępującą cyfryzacją świata pracy.Te słowa znajdują potwierdzenie w wynikach tegorocznego badania do Raportu płacowego. Chociaż w ubiegłym roku podwyżki przyznało 80 proc. ankietowanych firm, a 74 proc. w planach na rok 2026 uwzględniło kolejne wzrosty, to ich skala będzie zdecydowanie mniejsza.Porównanie odpowiedzi pracodawców z ostatnich lat ujawnia trend spadkowy, a planowane podwyżki coraz rzadziej przekraczają poziom 10%. Zaledwie 5 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenia o 10%. To o 6 pkt proc. mniej niż przed rokiem.Wyhamowanie tempa wzrostu płac wynika z malejącej inflacji, ale również dyscypliny budżetowej, jaka wciąż obowiązuje w wielu organizacjach. Coraz więcej firm szykuje się ponadto do nadchodzących przepisów zwiększających obowiązki pracodawców w zakresie transparentności płac. W związku z tym polityka płacowa oraz siatki wynagrodzeń poddawane są wnikliwej analizie, która idzie w parze z większą ostrożnością w zmianach oferowanych stawek.Niski zakres planowanych podwyżek może jednak negatywnie wpływać nie tylko na sukcesy w zakresie przyciągania nowych, niezbędnych dla firm talentów, ale też przede wszystkim na zadowolenie i zaangażowanie obecnych pracowników. Odsetek specjalistów odczuwających satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia w ciągu roku spadł bowiem do poziomu 39 proc., a 42 proc. respondentów badania Hays Poland ma poczucie, że ich płaca jest nieadekwatna do zakresu obowiązków. Może to być powiązane ze zwiększaniem zakresu ich odpowiedzialności lub zbyt wysokim nakładem pracy.W tym kontekście nie dziwi fakt, że 66 proc. pracowników oczekuje podwyżek również w 2026 roku – to więcej niż w poprzedniej edycji badania. Część z nich z pewnością ma nadzieję na poprawę sytuacji w swojej firmie i przyznanie podwyżek niezrealizowanych w ubiegłym roku. Inni będą zapewne uważnie przyglądać się rynkowi pracy i poszukiwać atrakcyjnych ofert innych pracodawców.