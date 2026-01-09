eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyRekrutacje i podwyżki w 2026 roku. Co naprawdę czeka pracowników?

Rekrutacje i podwyżki w 2026 roku. Co naprawdę czeka pracowników?

2026-01-09 09:56

Rekrutacje i podwyżki w 2026 roku. Co naprawdę czeka pracowników?

Firmy rekrutują, ale studzą oczekiwania płacowe © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Firmy nie zamrażają rekrutacji, ale coraz uważniej przyglądają się kompetencjom i kosztom. Raport płacowy 2026 Hays Poland pokazuje rynek pracy w fazie równowagi – bez kryzysu, lecz także bez dynamicznych wzrostów. Pracodawcy szukają doświadczonych specjalistów, którzy pomogą przejść przez transformację cyfrową, jednocześnie ostrożnie planując budżety płacowe. Dla pracowników oznacza to więcej ofert pracy, ale mniejsze szanse na wysokie podwyżki.

Przeczytaj także: Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy w 2026 roku firmy planują rekrutacje pracowników?
  • Jakie kompetencje i stanowiska będą najbardziej poszukiwane na rynku pracy?
  • Jakich podwyżek mogą spodziewać się pracownicy w 2026 roku?
  • Jak zmiany płacowe wpływają na satysfakcję i decyzje zawodowe pracowników?


W skrócie

  • Plany rekrutacyjne na rok 2026 deklaruje 84 proc. pracodawców, co stanowi odsetek o zaledwie 2 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Firmy będą się koncentrowały przede wszystkim na pozyskiwaniu doświadczonych i efektywnych pracowników operacyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i IT, którzy pomogą organizacjom przejść przez fazę transformacji.
  • Pozyskanie kandydatów odpowiadających na precyzyjne oczekiwania firm wcale nie będzie łatwe. Pomimo doniesień napływających z rynku pracy, trudności rekrutacyjnych wciąż spodziewa się 47 proc. pracodawców.
  • 74 proc. firm zaplanowało podwyżki na rok 2026, natomiast tylko 5 proc. z nich zakłada, iż przekroczą one poziom 10%. Malejąca na przestrzeni lat skala podwyżek może negatywnie wpływać na siłę przyciągania firm i zadowolenie ich pracowników. Obecnie tylko 39 proc. profesjonalistów deklaruje satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia.

Rynek pracy znajduje się w fazie stabilizacji, a na początku roku 2026 nie widać ani oznak nadchodzącego kryzysu, ani dynamicznego rozwoju. Równocześnie, wiele firm znajduje się w momencie transformacji – organizacyjnej, strukturalnej i cyfrowej, napędzanej m.in. przez niepewność biznesową i rozwój sztucznej inteligencji. W związku z zachodzącymi zmianami, wykazują wysokie zapotrzebowanie na efektywnych pracowników operacyjnych, z silnym zapleczem kompetencyjnym.
Dynamiczna transformacja cyfrowa biznesu, która już dzisiaj zmienia zapotrzebowanie kompetencyjne na rynku pracy, jest szansą, ale też wyzwaniem dla pracodawców i specjalistów. Rok 2026 będzie dobrym czasem na stworzenie mapy kompetencji w organizacjach, określenie krytycznych niedoborów i zaplanowanie strategii rozwiązania tego problemu.

Dla profesjonalistów oznacza to konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych kwalifikacji. Inwestycje poczynione dzisiaj odpłacą się w niedalekiej przyszłości – pracodawcom w postaci przewagi konkurencyjnej, a pracownikom jako atrakcyjne ścieżki kariery – twierdzi Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland.

Organizacje nie wstrzymują rekrutacji


Jak wynika z badania opisanego w Raporcie płacowym 2026, w tym roku rekrutować planuje 84 proc. firm, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o zaledwie 2 pkt proc. Jednocześnie aż 47 proc. wszystkich firm oczekuje, że liczba prowadzonych przez nie rekrutacji do pracy etatowej, w 2026 będzie większa niż w roku ubiegłym. Stanowi to bardzo pozytywny prognostyk na nadchodzące miesiące.

Jako kluczowy powód planów rekrutacyjnych ankietowane firmy wskazały rozwój biznesu (45 proc.) oraz potrzebę znalezienia zastępstwa za pracowników, którzy zdecydują się odejść z firmy (32 proc.). Analiza wyników uzyskiwanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat pokazuje jednak, że argumenty te stopniowo tracą na rzecz zmian strukturalnych, które w tym roku uzyskały rekordowy wynik 20 proc. wskazań.
Główny powód planowanych rekrutacji
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Główny powód planowanych rekrutacji

Jako kluczowy powód planów rekrutacyjnych ankietowane firmy wskazały rozwój biznesu (45 proc.)

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Kompetencje przede wszystkim


W tym roku największym zainteresowaniem firm będą cieszyły się role operacyjne oraz te związane ze wsparciem biznesu, które odgrywają ważną rolę w każdym procesie transformacyjnym. Kluczowe będzie także pozyskiwanie pracowników w obszarze sprzedaży i obsługi klienta – odpowiedzialnych za wypracowanie satysfakcjonujących wyników finansowych – a także IT i inżynieryjnym, bez których niemożliwe jest wprowadzenie biznesu na kolejny poziom cyfryzacji.
Najbardziej poszukiwane stanowiska
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Najbardziej poszukiwane stanowiska

W tym roku największym zainteresowaniem firm będą cieszyły się role operacyjne

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ewolucję pożądanych profili kompetencyjnych widać również w odpowiedziach na pytanie o kompetencje, na jakich będą się koncentrować firmy w prowadzonych rekrutacjach. Na szczycie listy znalazły się umiejętności biznesowe i analityczne, takie jak zarządzanie projektami, analiza biznesowa i planowanie strategiczne.

Na drugim miejscu uplasowały się kompetencje techniczne i specyficzne dla określonych branż, natomiast tuż za nimi kompetencje miękkie i przywódcze, które wskazało aż 42 proc. ankietowanych organizacji.
Należy oczekiwać, że znaczenie umiejętności takich jak komunikacja, zdolności interpersonalne czy zarządzanie zespołem będzie rosło wraz z postępującą cyfryzacją świata pracy.
Rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych ekspertów, łączących bogate doświadczenie i wiedzę z zaawansowanymi kompetencjami cyfrowymi, liderskimi oraz miękkimi. Pracodawcy mają jednak świadomość, że pozyskanie takich osób z rynku może przysporzyć wyzwań i wymagać dopasowania oferty finansowej do ich precyzyjnych oczekiwań – podkreśla Agnieszka Pietrasik, CEE Executive Director w Hays. – Nie oznacza to jednak, że w 2026 r. porzucą dyscyplinę budżetową. Firmy wciąż będą zachowywały dużą ostrożność w kształtowaniu siatek wynagrodzeń – dodaje.

Podwyżki uwzględnione w planach, lecz ich wysokość może nie usatysfakcjonować profesjonalistów


Te słowa znajdują potwierdzenie w wynikach tegorocznego badania do Raportu płacowego. Chociaż w ubiegłym roku podwyżki przyznało 80 proc. ankietowanych firm, a 74 proc. w planach na rok 2026 uwzględniło kolejne wzrosty, to ich skala będzie zdecydowanie mniejsza.

Porównanie odpowiedzi pracodawców z ostatnich lat ujawnia trend spadkowy, a planowane podwyżki coraz rzadziej przekraczają poziom 10%. Zaledwie 5 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenia o 10%. To o 6 pkt proc. mniej niż przed rokiem.
Plany w zakresie wynagrodzeń
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Plany w zakresie wynagrodzeń

Zaledwie 5 proc. firm planuje podnieść wynagrodzenia o 10%

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Wyhamowanie tempa wzrostu płac wynika z malejącej inflacji, ale również dyscypliny budżetowej, jaka wciąż obowiązuje w wielu organizacjach. Coraz więcej firm szykuje się ponadto do nadchodzących przepisów zwiększających obowiązki pracodawców w zakresie transparentności płac. W związku z tym polityka płacowa oraz siatki wynagrodzeń poddawane są wnikliwej analizie, która idzie w parze z większą ostrożnością w zmianach oferowanych stawek.

Czy presja płacowa zweryfikuje politykę płacową firm?


Niski zakres planowanych podwyżek może jednak negatywnie wpływać nie tylko na sukcesy w zakresie przyciągania nowych, niezbędnych dla firm talentów, ale też przede wszystkim na zadowolenie i zaangażowanie obecnych pracowników. Odsetek specjalistów odczuwających satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia w ciągu roku spadł bowiem do poziomu 39 proc., a 42 proc. respondentów badania Hays Poland ma poczucie, że ich płaca jest nieadekwatna do zakresu obowiązków. Może to być powiązane ze zwiększaniem zakresu ich odpowiedzialności lub zbyt wysokim nakładem pracy.

W tym kontekście nie dziwi fakt, że 66 proc. pracowników oczekuje podwyżek również w 2026 roku – to więcej niż w poprzedniej edycji badania. Część z nich z pewnością ma nadzieję na poprawę sytuacji w swojej firmie i przyznanie podwyżek niezrealizowanych w ubiegłym roku. Inni będą zapewne uważnie przyglądać się rynkowi pracy i poszukiwać atrakcyjnych ofert innych pracodawców.

O Raporcie
Raport płacowy Hays zawiera zestawienia poziomów wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom na ponad 500 stanowiskach. Uzupełniliśmy je komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2025 r. W raporcie uwzględniona jest perspektywa blisko 1 100 firm działających w Polsce oraz ponad 1 800 pracowników i kandydatów.

Przeczytaj także: Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy? Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: perspektywy zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy, rynek pracy, tendencje na rynku pracy, oferty pracy, wynagrodzenia

Przeczytaj także

Rynek pracy, czyli obawy przedsiębiorców i spokój pracowników?

Rynek pracy, czyli obawy przedsiębiorców i spokój pracowników?

Usługi dla biznesu potrzebują pracowników. Podwyżki planuje 50% firm

Usługi dla biznesu potrzebują pracowników. Podwyżki planuje 50% firm

Prognozy wynagrodzeń i wskaźników gospodarczych na 2026 rok. Co czeka Polskę i Europę?

Prognozy wynagrodzeń i wskaźników gospodarczych na 2026 rok. Co czeka Polskę i Europę?

Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej?

Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej?

Usługi dla biznesu: dlaczego inwestorzy chcą do Polski?

Usługi dla biznesu: dlaczego inwestorzy chcą do Polski?

Rynek pracy: jakie szanse na zatrudnienie i podwyżki wynagrodzeń?

Rynek pracy: jakie szanse na zatrudnienie i podwyżki wynagrodzeń?

Rynek pracy specjalistów 2024

Rynek pracy specjalistów 2024

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Branża BSS: mniej ofert pracy, więcej kłopotów z rekrutacją pracowników

Branża BSS: mniej ofert pracy, więcej kłopotów z rekrutacją pracowników

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Artykuły promowane

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Wynagrodzenia w HR 2025 - gdzie rosły najszybciej, a gdzie najwolniej

Wynagrodzenia w HR 2025 - gdzie rosły najszybciej, a gdzie najwolniej

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

KSeF a odliczenie VAT w 2026: czy faktura spoza KSeF pozwala na odliczenie podatku?

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Zdalne czy hybrydowe? Jak zorganizować zgromadzenie wspólników spółki zgodnie z KSH?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Sprzedaż nowych mieszkań wyższa niż prognozy. Dokąd zmierza rynek?

Podróż samolotem w 2026: obowiązkowe dokumenty i jak uniknąć problemów

Podróż samolotem w 2026: obowiązkowe dokumenty i jak uniknąć problemów

Co czeka PLN w 2026 roku? Czy złoty utrzyma siłę wobec euro i dolara?

Co czeka PLN w 2026 roku? Czy złoty utrzyma siłę wobec euro i dolara?

Czy Urząd Skarbowy śledzi przelewy BLIK? Wyjaśniamy zasady kontroli

Czy Urząd Skarbowy śledzi przelewy BLIK? Wyjaśniamy zasady kontroli

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: