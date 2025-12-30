Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?
2025-12-30 13:54
Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie branże oferują najwięcej ofert pracy i gdzie rekrutacja przyspieszy w 2026 roku.
- Dlaczego praca zdalna traci na znaczeniu i jakie modele pracy dominują na rynku.
- Jak freelancing staje się coraz ważniejszym elementem rynku pracy i dlaczego firmy chętnie z niego korzystają.
- Jakie sektory, takie jak OZE, zapewniają stabilne miejsca pracy niezależnie od koniunktury.
- Jakie kompetencje przyszłości są najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
- Czy 2026 rok to dobry moment na zmianę pracy i jak przygotować się do tego kroku.
Gdzie dziś naprawdę są oferty pracy?
Mimo spowolnienia gospodarczego rynek ofert nie zamarł – zmieniła się jego struktura. Dane z portalu Pracuj.pl pokazują, że firmy koncentrują się na rolach kluczowych dla bieżącego funkcjonowania biznesu:
- sprzedaż – ponad 12 000 ofert,
- praca fizyczna – ponad 9 500 ofert,
- IT (rozwój oprogramowania i administracja) – ponad 9 000 ofert,
- obsługa klienta – ponad 8 000 ofert.
To jasny sygnał, że w warunkach niepewności pracodawcy zabezpieczają obszary generujące przychód, utrzymujące klientów i zapewniające ciągłość operacyjną.
Koniec złotej ery pracy zdalnej
Rok 2025 przyniósł wyraźny zwrot w modelach pracy. Z danych portali rocketjobs.pl oraz justjoin.it wynika, że 53,5% ogłoszeń dotyczyło pracy stacjonarnej, podczas gdy praca całkowicie zdalna spadła do zaledwie 9% rynku.
To nie chwilowa korekta, lecz zmiana strukturalna. Praca zdalna, przez lata postrzegana jako standard i benefit, została ograniczona do wybranych ról. Firmy coraz częściej wracają do biur, stawiając na kontrolę procesów, efektywność zespołów i bezpośrednią współpracę. Era masowej „pracy z kanapy” dobiega końca.
Mniej etatów i mniej pracowników
Z danych przytaczanych przez „Puls Biznesu” wynika, że w przedsiębiorstwach niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób liczba etatów była w listopadzie o 0,8% niższa niż rok wcześniej, co oznacza ubytek około 50 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.
Równolegle działa czynnik demograficzny. Według Eurostatu w 2025 roku populacja osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata) w Polsce zmniejszyła się aż o 277 tys. osób, czyli 1,2% tej grupy. Rok wcześniej spadek wynosił 0,8%, a prognozy na kolejny rok mówią o dalszym ubytku rzędu około 1%.
Rynek pracy kurczy się więc nie tylko cyklicznie, ale strukturalnie – pracowników jest coraz mniej, a konkurencja o kompetencje rośnie.
Freelancerzy jako nowy filar rynku pracy
W tej luce coraz większą rolę odgrywa praca projektowa. Z raportu Useme „Jak freelancerzy wspierają rozwój przedsiębiorstw. Raport dla firm 2025” wynika, że:
- 56% firm korzysta z usług freelancerów przynajmniej raz w miesiącu,
- 74% przedsiębiorstw planuje utrzymać lub zwiększyć skalę współpracy z freelancerami w kolejnych latach.
Trend ten ma charakter globalny. Według danych Upwork na świecie zarejestrowanych jest ponad 20 mln freelancerów, a ich łączne zarobki przekroczyły 3,6 mld dolarów. W ciągu ostatnich trzech lat liczba freelancerów wzrosła globalnie o ponad 42%.
W Polsce działa obecnie około 380 tys. freelancerów, co – jak podaje Useme – oznacza wzrost o około 10% rok do roku. Dla firm freelancing staje się buforem elastyczności, a dla specjalistów realną alternatywą wobec kurczącej się liczby etatów.
Gdzie rekrutacje przyspieszą w 2026 roku?
Choć ogólny obraz rynku pozostaje ostrożny, prognozy na pierwszy kwartał 2026 roku wskazują na wyraźne przyspieszenie rekrutacji w kilku sektorach:
- motoryzacja: +43%,
- finanse i ubezpieczenia: +35%,
- handel i logistyka: +32%,
- hotelarstwo i turystyka: +25%,
- usługi profesjonalne, naukowe i techniczne: +21%,
- sektor komunalny i surowcowy: +21%,
- budownictwo, ICT i produkcja przemysłowa: +17%.
Warto jednak zwrócić uwagę także na branżę odnawialnych źródeł energii, rozwijająca się niezależnie od krótkoterminowych wahań koniunktury.
Transformacja energetyczna nie spowalnia. To sektor stabilny i perspektywiczny. Inwestycje planuje się tu na dekady, więc regiony zyskują miejsca pracy na pokolenia, a nie na sezon.
Każda instalacja wiatrowa czy fotowoltaiczna uruchamia cały łańcuch ról: technicznych, projektowych, logistycznych i serwisowych. Na tym korzystają nie tylko wyspecjalizowani inżynierowie, ale też lokalny biznes - firmy budowlane, betoniarnie, transport, podwykonawcy i dostawcy usług.
OZE realnie zasila lokalne gospodarki. Warto mieć ten sektor na radarze, bo to jeden z nielicznych obszarów, które rosną niezależnie od zawirowań koniunktury i politycznych huśtawek - podkreśla Kaja Sawicka, Dyrektor Projektów OZE w EnercoNet.
Kompetencje przyszłości. Co rozwijać, jeśli myślisz o zmianie pracy?
Z raportu „Kompetencje Przyszłości 2025” wynika, że rynek coraz wyraźniej premiuje:
- kreatywność i rozwiązywanie złożonych problemów,
- inteligencję emocjonalną i odporność psychiczną,
- sprawność w środowisku cyfrowym,
- zwinne reagowanie na zmiany,
- łączenie kompetencji z różnych dziedzin (cross-skilling),
- przywództwo 4.0 oparte na danych i technologii.
Raport wskazuje również, że około 40% czasu pracy europejskich pracowników w najbliższych latach będą stanowiły zadania cyfrowe, a firmy, które nie inwestują w rozwój kompetencji, tracą konkurencyjność.
Czy to dobry moment na zmianę pracy?
Rynek pracy w 2025 i 2026 roku układa się w nową konfigurację: mniej etatów, więcej pracy projektowej i selektywny wzrost w wybranych sektorach. Zmiana pracy może być szansą, pod warunkiem, że wynika z przemyślanej strategii, a nie z presji chwili.
oprac. : eGospodarka.pl
