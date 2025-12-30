eGospodarka.pl
Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?

2025-12-30 13:54

Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?

© wygenerowane przez AI

Polski rynek pracy na przełomie 2025/2026 wchodzi w fazę kurczenia: liczba etatów spadła o 50 tys., populacja w wieku produkcyjnym zmalała o 277 tys., a praca całkowicie zdalna to już tylko 9% ofert przy 53,5% stacjonarnych. Mimo to oferty koncentrują się w sprzedaży (12 tys.), pracy fizycznej (9,5 tys.), IT (9 tys.) i obsłudze klienta, a freelancing zyskuje na sile - 56% firm korzysta z freelancerów co miesiąc, w Polsce działa ich 380 tys. Kluczowe kompetencje przyszłości to kreatywność, inteligencja emocjonalna, umiejętności cyfrowe i cross-skilling, co premiuje freelancerów i elastycznych specjalistów na tle strukturalnego spadku zasobów ludzkich. Co czeka polski rynek pracy w przyszłym roku?

Przeczytaj także: Prognozy na I kwartał 2026: 36% firm planuje rekrutacje, 13% redukcje. Jakie branże będą zatrudniać najwięcej?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie branże oferują najwięcej ofert pracy i gdzie rekrutacja przyspieszy w 2026 roku.
  • Dlaczego praca zdalna traci na znaczeniu i jakie modele pracy dominują na rynku.
  • Jak freelancing staje się coraz ważniejszym elementem rynku pracy i dlaczego firmy chętnie z niego korzystają.
  • Jakie sektory, takie jak OZE, zapewniają stabilne miejsca pracy niezależnie od koniunktury.
  • Jakie kompetencje przyszłości są najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
  • Czy 2026 rok to dobry moment na zmianę pracy i jak przygotować się do tego kroku.

Gdzie dziś naprawdę są oferty pracy?


Mimo spowolnienia gospodarczego rynek ofert nie zamarł – zmieniła się jego struktura. Dane z portalu Pracuj.pl pokazują, że firmy koncentrują się na rolach kluczowych dla bieżącego funkcjonowania biznesu:
  • sprzedaż – ponad 12 000 ofert,
  • praca fizyczna – ponad 9 500 ofert,
  • IT (rozwój oprogramowania i administracja) – ponad 9 000 ofert,
  • obsługa klienta – ponad 8 000 ofert.

To jasny sygnał, że w warunkach niepewności pracodawcy zabezpieczają obszary generujące przychód, utrzymujące klientów i zapewniające ciągłość operacyjną.

Koniec złotej ery pracy zdalnej


Rok 2025 przyniósł wyraźny zwrot w modelach pracy. Z danych portali rocketjobs.pl oraz justjoin.it wynika, że 53,5% ogłoszeń dotyczyło pracy stacjonarnej, podczas gdy praca całkowicie zdalna spadła do zaledwie 9% rynku.

To nie chwilowa korekta, lecz zmiana strukturalna. Praca zdalna, przez lata postrzegana jako standard i benefit, została ograniczona do wybranych ról. Firmy coraz częściej wracają do biur, stawiając na kontrolę procesów, efektywność zespołów i bezpośrednią współpracę. Era masowej „pracy z kanapy” dobiega końca.

Mniej etatów i mniej pracowników


Z danych przytaczanych przez „Puls Biznesu” wynika, że w przedsiębiorstwach niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób liczba etatów była w listopadzie o 0,8% niższa niż rok wcześniej, co oznacza ubytek około 50 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Równolegle działa czynnik demograficzny. Według Eurostatu w 2025 roku populacja osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata) w Polsce zmniejszyła się aż o 277 tys. osób, czyli 1,2% tej grupy. Rok wcześniej spadek wynosił 0,8%, a prognozy na kolejny rok mówią o dalszym ubytku rzędu około 1%.

Rynek pracy kurczy się więc nie tylko cyklicznie, ale strukturalnie – pracowników jest coraz mniej, a konkurencja o kompetencje rośnie.

Freelancerzy jako nowy filar rynku pracy


W tej luce coraz większą rolę odgrywa praca projektowa. Z raportu Useme „Jak freelancerzy wspierają rozwój przedsiębiorstw. Raport dla firm 2025” wynika, że:
  • 56% firm korzysta z usług freelancerów przynajmniej raz w miesiącu,
  • 74% przedsiębiorstw planuje utrzymać lub zwiększyć skalę współpracy z freelancerami w kolejnych latach.

Trend ten ma charakter globalny. Według danych Upwork na świecie zarejestrowanych jest ponad 20 mln freelancerów, a ich łączne zarobki przekroczyły 3,6 mld dolarów. W ciągu ostatnich trzech lat liczba freelancerów wzrosła globalnie o ponad 42%.

W Polsce działa obecnie około 380 tys. freelancerów, co – jak podaje Useme – oznacza wzrost o około 10% rok do roku. Dla firm freelancing staje się buforem elastyczności, a dla specjalistów realną alternatywą wobec kurczącej się liczby etatów.

Gdzie rekrutacje przyspieszą w 2026 roku?


Choć ogólny obraz rynku pozostaje ostrożny, prognozy na pierwszy kwartał 2026 roku wskazują na wyraźne przyspieszenie rekrutacji w kilku sektorach:
  • motoryzacja: +43%,
  • finanse i ubezpieczenia: +35%,
  • handel i logistyka: +32%,
  • hotelarstwo i turystyka: +25%,
  • usługi profesjonalne, naukowe i techniczne: +21%,
  • sektor komunalny i surowcowy: +21%,
  • budownictwo, ICT i produkcja przemysłowa: +17%.

Warto jednak zwrócić uwagę także na branżę odnawialnych źródeł energii, rozwijająca się niezależnie od krótkoterminowych wahań koniunktury.
Transformacja energetyczna nie spowalnia. To sektor stabilny i perspektywiczny. Inwestycje planuje się tu na dekady, więc regiony zyskują miejsca pracy na pokolenia, a nie na sezon.

Każda instalacja wiatrowa czy fotowoltaiczna uruchamia cały łańcuch ról: technicznych, projektowych, logistycznych i serwisowych. Na tym korzystają nie tylko wyspecjalizowani inżynierowie, ale też lokalny biznes - firmy budowlane, betoniarnie, transport, podwykonawcy i dostawcy usług.

OZE realnie zasila lokalne gospodarki. Warto mieć ten sektor na radarze, bo to jeden z nielicznych obszarów, które rosną niezależnie od zawirowań koniunktury i politycznych huśtawek - podkreśla Kaja Sawicka, Dyrektor Projektów OZE w EnercoNet.

Kompetencje przyszłości. Co rozwijać, jeśli myślisz o zmianie pracy?


Z raportu „Kompetencje Przyszłości 2025” wynika, że rynek coraz wyraźniej premiuje:
  • kreatywność i rozwiązywanie złożonych problemów,
  • inteligencję emocjonalną i odporność psychiczną,
  • sprawność w środowisku cyfrowym,
  • zwinne reagowanie na zmiany,
  • łączenie kompetencji z różnych dziedzin (cross-skilling),
  • przywództwo 4.0 oparte na danych i technologii.

Raport wskazuje również, że około 40% czasu pracy europejskich pracowników w najbliższych latach będą stanowiły zadania cyfrowe, a firmy, które nie inwestują w rozwój kompetencji, tracą konkurencyjność.

Czy to dobry moment na zmianę pracy?


Rynek pracy w 2025 i 2026 roku układa się w nową konfigurację: mniej etatów, więcej pracy projektowej i selektywny wzrost w wybranych sektorach. Zmiana pracy może być szansą, pod warunkiem, że wynika z przemyślanej strategii, a nie z presji chwili.
Przeczytaj także: Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy? Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: perspektywy zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy, rynek pracy, tendencje na rynku pracy, oferty pracy, poszukiwane kompetencje

