Rynek pracy 2025/2026: Etaty znikają, freelancerzy zdobywają świat. Gdzie szukać szans?

Polski rynek pracy na przełomie 2025/2026 wchodzi w fazę kurczenia: liczba etatów spadła o 50 tys., populacja w wieku produkcyjnym zmalała o 277 tys., a praca całkowicie zdalna to już tylko 9% ofert przy 53,5% stacjonarnych. Mimo to oferty koncentrują się w sprzedaży (12 tys.), pracy fizycznej (9,5 tys.), IT (9 tys.) i obsłudze klienta, a freelancing zyskuje na sile - 56% firm korzysta z freelancerów co miesiąc, w Polsce działa ich 380 tys. Kluczowe kompetencje przyszłości to kreatywność, inteligencja emocjonalna, umiejętności cyfrowe i cross-skilling, co premiuje freelancerów i elastycznych specjalistów na tle strukturalnego spadku zasobów ludzkich. Co czeka polski rynek pracy w przyszłym roku?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie branże oferują najwięcej ofert pracy i gdzie rekrutacja przyspieszy w 2026 roku.

Dlaczego praca zdalna traci na znaczeniu i jakie modele pracy dominują na rynku.

Jak freelancing staje się coraz ważniejszym elementem rynku pracy i dlaczego firmy chętnie z niego korzystają.

Jakie sektory, takie jak OZE, zapewniają stabilne miejsca pracy niezależnie od koniunktury.

Jakie kompetencje przyszłości są najbardziej poszukiwane przez pracodawców.

Czy 2026 rok to dobry moment na zmianę pracy i jak przygotować się do tego kroku.

Gdzie dziś naprawdę są oferty pracy?

sprzedaż – ponad 12 000 ofert,

praca fizyczna – ponad 9 500 ofert,

IT (rozwój oprogramowania i administracja) – ponad 9 000 ofert,

obsługa klienta – ponad 8 000 ofert.

Koniec złotej ery pracy zdalnej

Mniej etatów i mniej pracowników

Freelancerzy jako nowy filar rynku pracy

56% firm korzysta z usług freelancerów przynajmniej raz w miesiącu,

74% przedsiębiorstw planuje utrzymać lub zwiększyć skalę współpracy z freelancerami w kolejnych latach.

Gdzie rekrutacje przyspieszą w 2026 roku?

motoryzacja: +43%,

finanse i ubezpieczenia: +35%,

handel i logistyka: +32%,

hotelarstwo i turystyka: +25%,

usługi profesjonalne, naukowe i techniczne: +21%,

sektor komunalny i surowcowy: +21%,

budownictwo, ICT i produkcja przemysłowa: +17%.

Transformacja energetyczna nie spowalnia. To sektor stabilny i perspektywiczny. Inwestycje planuje się tu na dekady, więc regiony zyskują miejsca pracy na pokolenia, a nie na sezon.



Każda instalacja wiatrowa czy fotowoltaiczna uruchamia cały łańcuch ról: technicznych, projektowych, logistycznych i serwisowych. Na tym korzystają nie tylko wyspecjalizowani inżynierowie, ale też lokalny biznes - firmy budowlane, betoniarnie, transport, podwykonawcy i dostawcy usług.



OZE realnie zasila lokalne gospodarki. Warto mieć ten sektor na radarze, bo to jeden z nielicznych obszarów, które rosną niezależnie od zawirowań koniunktury i politycznych huśtawek - podkreśla Kaja Sawicka, Dyrektor Projektów OZE w EnercoNet.

Kompetencje przyszłości. Co rozwijać, jeśli myślisz o zmianie pracy?

kreatywność i rozwiązywanie złożonych problemów,

inteligencję emocjonalną i odporność psychiczną,

sprawność w środowisku cyfrowym,

zwinne reagowanie na zmiany,

łączenie kompetencji z różnych dziedzin (cross-skilling),

przywództwo 4.0 oparte na danych i technologii.

Czy to dobry moment na zmianę pracy?