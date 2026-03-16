Gospodarka rośnie, ale rynek pracy hamuje. Co to oznacza dla zatrudnienia?

Po raz pierwszy od dłuższego czasu National Employment Index (NEI) spadł poniżej 50 punktów, sygnalizując ochłodzenie koniunktury na rynku pracy w Polsce. Choć gospodarka wciąż rośnie (popyt wewnętrzny +4%, inwestycje +4,2%), przedsiębiorstwa stają się bardziej ostrożne w zatrudnianiu. Czy to początek trendu spowolnienia, czy tylko chwilowa stabilizacja po latach dynamicznego wzrostu?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego NEI spadł poniżej 50 punktów i co to oznacza dla kondycji rynku pracy w Polsce.

Jakie czynniki wpływają na ochłodzenie koniunktury zatrudnienia, mimo stabilnego wzrostu gospodarki.

Jak zmienia się dostępność pracy i nastroje biznesu w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej.

Dlaczego firmy ostrożniej podchodzą do rekrutacji i jakie branże są najbardziej narażone na spowolnienie.

Co to jest indeks NEI i jak interpretować jego wyniki w kontekście przyszłości rynku pracy.

Indeks NEI spada do 49 punktów. Rynek pracy wchodzi w fazę ochłodzenia

Spadek NEI poniżej granicy 50 punktów oznacza przejście rynku pracy z fazy wzrostowej w fazę lekkiego ochłodzenia. Nie mówimy jednak o gwałtownym załamaniu zatrudnienia, lecz raczej o rosnącej ostrożności przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji kadrowych i inwestycyjnych – komentuje Evgenij Kirichenko, założyciel Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Gospodarka rośnie, ale rynek reaguje z opóźnieniem

Zestawienie danych makroekonomicznych z wskaźnikami rynku pracy pokazuje pewien paradoks: gospodarka rozwija się relatywnie stabilnie, ale firmy nie zwiększają zatrudnienia w takim tempie jak wcześniej. To wskazuje na rosnącą ostrożność biznesu oraz większą koncentrację na efektywności i produktywności – wyjaśnia Centrum Analityczne.

Dostępność pracy: koniec okresu bardzo dynamicznej rekrutacji

Koszty pracy i presja płacowa nadal ważnym czynnikiem dla firm

Koszty pracy wciąż są jednym z najważniejszych elementów wpływających na decyzje przedsiębiorstw o zatrudnieniu. W wielu firmach obserwujemy dziś większą koncentrację na efektywności organizacyjnej oraz optymalizacji struktur zatrudnienia.

Nastroje biznesu: więcej ostrożności w planach zatrudnienia

Nierówne tempo gospodarki coraz mocniej odbija się na rynku pracy

Polski rynek zatrudnienia wchodzi w etap bardziej zrównoważonego rozwoju. Po latach bardzo wysokiego popytu na pracowników obserwujemy dziś proces stabilizacji, w którym firmy większą wagę przykładają do produktywności, kompetencji i długofalowej efektywności zatrudnienia – podsumowuje Evgenij Kirichenko.

Główny wskaźnik kondycji rynku pracy w Polsce – National Employment Index (NEI) – w IV kwartale 2025 roku spadł do poziomu 49 punktów i po raz pierwszy od dłuższego czasu znalazł się poniżej neutralnej granicy 50 punktów. Wskaźnik obniżył się zarówno względem poprzedniego kwartału (o 1 punkt), jak i rok do roku (o 3 punkty). Jednocześnie gospodarka wciąż rozwija się stabilnie – według danych makroekonomicznych popyt wewnętrzny w 2025 roku wzrósł o 4%, konsumpcja ogółem o 3,9%, a inwestycje w środki trwałe zwiększyły się o 4,2%.Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Centrum Analitycznego Gremi Personal pt. „NEI – National Employment Index. Główny wskaźnik stanu rynku pracy w Polsce. IV kwartał 2025 roku”. Indeks NEI jest syntetycznym wskaźnikiem analizującym kondycję rynku pracy poprzez zestaw kluczowych danych makroekonomicznych oraz wskaźników rynku zatrudnienia. Obejmuje cztery główne obszary: dostępność pracy, koszty pracy, nastroje biznesu oraz zmienność gospodarki.W IV kwartale 2025 roku zintegrowany indeks NEI osiągnął poziom 49 punktów, co oznacza spadek poniżej neutralnej granicy 50 punktów, która w metodologii wskaźnika oddziela korzystne tendencje na rynku pracy od sygnałów pogorszenia koniunktury. W porównaniu z III kwartałem 2025 roku indeks obniżył się o 1 punkt, natomiast w relacji rok do roku spadek wyniósł 3 punkty.Autorzy raportu podkreślają, że obserwowany trend odzwierciedla pogarszające się nastroje wśród przedsiębiorców oraz stopniowe osłabienie dynamiki zatrudnienia. Choć zmiana nie ma charakteru gwałtownego, jest istotnym sygnałem, że rynek pracy zaczyna reagować na szersze turbulencje gospodarcze i rosnącą niepewność w otoczeniu biznesowym.Jednym z najbardziej interesujących wniosków płynących z raportu jest wyraźna rozbieżność pomiędzy dynamiką gospodarki a kondycją rynku pracy. Dane makroekonomiczne za 2025 rok wskazują bowiem na relatywnie stabilny rozwój gospodarczy, podczas gdy wskaźniki zatrudnienia zaczynają sygnalizować większą ostrożność przedsiębiorstw.Według danych przywoływanych w analizie popyt wewnętrzny w Polsce wzrósł w 2025 roku o 4%, wobec 4,5% rok wcześniej, natomiast konsumpcja ogółem zwiększyła się o 3,9%, co oznacza nieco wolniejsze tempo niż w 2024 roku, kiedy wynosiło ono 4,4%. Jednocześnie szczególnie silnym impulsem dla gospodarki okazały się inwestycje – nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,2%, podczas gdy rok wcześniej odnotowano ich spadek o 0,9%.Z punktu widzenia analityków oznacza to, że pozytywne dane makroekonomiczne nie zawsze przekładają się wprost na rynek pracy. Wzrost inwestycji może w krótkim okresie podnosić tempo rozwoju gospodarki, ale niekoniecznie natychmiast generuje nowe miejsca pracy.Jednym z kluczowych elementów wpływających na poziom indeksu NEI jest subindeks dostępności pracy, który analizuje m.in. dynamikę zatrudnienia, aktywność rekrutacyjną przedsiębiorstw oraz ogólną dostępność ofert pracy na rynku.W IV kwartale 2025 roku obserwowane dane wskazują, że rynek pracy stopniowo wychodzi z okresu bardzo intensywnej ekspansji rekrutacyjnej, charakterystycznej dla poprzednich lat. Firmy wciąż poszukują pracowników, jednak procesy rekrutacyjne są prowadzone bardziej selektywnie, a decyzje o zwiększeniu zatrudnienia podejmowane są ostrożniej.Zjawisko to jest naturalną konsekwencją stabilizowania się gospodarki po okresie dynamicznych zmian oraz dostosowywania strategii przedsiębiorstw do nowych warunków ekonomicznych. W wielu sektorach coraz większe znaczenie zyskuje także optymalizacja kosztów pracy i zwiększanie produktywności zespołów.Drugim ważnym komponentem indeksu są koszty pracy, których analiza obejmuje m.in. dynamikę wynagrodzeń oraz presję kosztową odczuwaną przez przedsiębiorstwa.Z punktu widzenia firm koszty pracy pozostają jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje dotyczące zatrudnienia. W ostatnich latach silna presja płacowa była efektem niedoboru pracowników oraz wysokiego popytu na pracę w wielu sektorach gospodarki. W 2025 roku przedsiębiorstwa coraz częściej starają się równoważyć potrzebę utrzymania konkurencyjnych wynagrodzeń z koniecznością zachowania stabilności finansowej.Według analityków Centrum Analitycznego Gremi Personal presja kosztowa nadal pozostaje jednym z głównych wyzwań dla biznesu, szczególnie w branżach o wysokim udziale kosztów pracy w strukturze działalności.Kolejnym elementem składowym indeksu NEI jest subindeks nastrojów biznesu, który odzwierciedla oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej oraz planów zatrudnieniowych.W IV kwartale 2025 roku dane wskazują na rosnącą ostrożność przedsiębiorców. Choć firmy nie sygnalizują masowego ograniczania zatrudnienia, coraz częściej wskazują na niepewność gospodarczą oraz zmienność otoczenia biznesowego jako czynniki wpływające na strategie kadrowe.Przedsiębiorstwa częściej decydują się na utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia niż na jego dynamiczne zwiększanie. Taka postawa wynika zarówno z niepewności gospodarczej, jak i z potrzeby stabilizacji kosztów działalności.Choć ogólny obraz polskiej gospodarki w 2025 roku pozostaje relatywnie stabilny, szczegółowa analiza danych pokazuje wyraźne różnice w tempie rozwoju poszczególnych sektorów. Ożywienie inwestycyjne oraz rosnący popyt wewnętrzny wspierają część branż, które wciąż utrzymują wysoki poziom aktywności i zapotrzebowania na pracowników. Jednocześnie inne sektory nadal funkcjonują w bardziej wymagającym otoczeniu gospodarczym, odczuwając skutki globalnej zmienności koniunktury oraz napięć na rynkach międzynarodowych.Ta nierównomierna dynamika gospodarki coraz wyraźniej przekłada się również na sytuację na rynku pracy. W jednych branżach przedsiębiorstwa wciąż intensywnie poszukują pracowników i rozwijają zespoły, podczas gdy w innych firmy podchodzą do decyzji o zatrudnianiu znacznie ostrożniej, koncentrując się raczej na stabilizacji zatrudnienia i optymalizacji kosztów działalności.Zdaniem analityków Centrum Analitycznego Gremi Personal spadek indeksu NEI nie oznacza gwałtownego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, lecz raczej przejście do fazy stabilizacji po okresie bardzo dynamicznego wzrostu zatrudnienia. Rynek pracy w Polsce wciąż pozostaje stosunkowo odporny na wahania koniunktury, jednak przedsiębiorstwa coraz wyraźniej dostosowują swoje strategie do bardziej wymagającego otoczenia gospodarczego.National Employment Index (NEI) to autorski wskaźnik opracowany przez Centrum Analityczne Gremi Personal, którego celem jest kompleksowa ocena kondycji rynku pracy w Polsce. Indeks stanowi syntetyczną miarę sytuacji zatrudnieniowej w gospodarce i opiera się na analizie szerokiego zestawu danych statystycznych oraz wskaźników ekonomicznych.NEI obliczany jest w skali od 0 do 100 punktów jako średnia ważona szeregu wskaźników opisujących funkcjonowanie rynku pracy i otoczenia gospodarczego. Wartości powyżej 50 punktów sygnalizują korzystne tendencje na rynku pracy, natomiast poziomy poniżej tej granicy wskazują na pogorszenie koniunktury zatrudnienia.W skład indeksu wchodzą cztery główne komponenty analityczne: dostępność pracy, koszty pracy, nastroje biznesu oraz zmienność gospodarki.Łącznie do jego obliczenia wykorzystywane są dane statystyczne z rynku pracy, wskaźniki makroekonomiczne oraz analizy eksperckie. Dzięki temu indeks pozwala w sposób syntetyczny ocenić zarówno bieżącą kondycję rynku pracy, jak i kierunek jego zmian w kolejnych kwartałach.Raport publikowany jest cyklicznie przez Centrum Analityczne Gremi Personal i stanowi jedno z najbardziej kompleksowych opracowań dotyczących trendów zatrudnienia w Polsce.