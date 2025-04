5 trendów, które zawładną rekrutacją pracowników

Rekrutacja i selekcja to te procesy, w których firmy w coraz większym stopniu wspierają się rozwiązaniami technologicznymi. Potwierdzeniem tej tendencji jest opublikowany właśnie przez Antal raport "Trendy w rekrutacji specjalistów i menedżerów 2025". Okazuje się m.in., że blisko 6 na 10 pracodawców korzysta podczas procesów rekrutacyjnych ze sztucznej inteligencji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich branżach na popularności zyskuje contracting?

Ile trwa średnio rekrutacja pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie?

Jakie metody rekrutacyjne zyskują na znaczeniu?

W jakich obszarach firmy najczęściej wykorzystują AI w ramach rekrutacji?

Elastyczność w zatrudnieniu: contracting na czołowej pozycji

Contracting nie jest jedynie reakcją na chwilowe trudności gospodarcze, ale strategicznym narzędziem adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Firmy, które skutecznie wdrażają elastyczne modele zatrudnienia, zyskują przewagę konkurencyjną i są lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania – komentuje Dominik Kalinowski, Head of Outsourcing Antal.

Najlepsi kandydaci czekać nie będą

Długotrwałe i wieloetapowe procesy rekrutacyjne skutkują utratą wartościowych kandydatów. Firmy muszą pamiętać, że decyzja o kontynuowaniu udziału w procesie rekrutacyjnym leży także po stronie kandydata, który może zrezygnować w dowolnym momencie. Specjaliści i menedżerowie są jednakże skłonni poczekać, jeżeli czują, że proces rekrutacji jest spersonalizowany. Aż 62% firm udziela szczegółowego feedbacku kandydatom, co jest odpowiedzią na ich rosnącą potrzebę transparentności i partnerstwa w relacji z pracodawcą – mówi Michał Borkowski, Business Unit Manager Antal, Finance & HR.

AI w rekrutacji: duże wsparcie, ale nie panaceum

AI w rekrutacji to narzędzie, które zyskuje na popularności, ale nie zastępuje całkowicie ludzkiego czynnika w procesie selekcji. Wykorzystanie przez kandydatów AI do dopasowania CV pod dany proces rekrutacyjny jest coraz częstsze. Stąd też działy HR, aby wyselekcjonować odpowiednich kandydatów, podejmują rozmowy online i offline w celu weryfikacji, czy dane przedstawione w dokumentach odnoszą się do rzeczywiście wykonywanych obowiązków. Organizacje coraz czyściej stawiają też na dobre dopasowanie kandydatów do organizacji i zespołów, a to można znacznie łatwiej dostrzec podczas spotkań osobistych - komentuje Fabian Pietras, Business Unit Director, Antal IT Services.

Rekomendacja pracownika cenniejsza niż złoto

W firmach rekrutacja na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie różni się w zależności od branży. W wielu sektorach, takich jak agencje reklamowe i PR, farmacja czy produkcja przemysłowa, najczęściej stosuje się wewnętrzne działy rekrutacji (90% w farmacji, 89% w SSC/BPO). Rekomendacje wewnętrzne są również popularne, zwłaszcza w branżach, takich jak bankowość, ubezpieczenia, IT czy FMCG, gdzie stanowią istotne źródło kandydatów - dodaje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Testy techniczne, case'y biznesowe i pre-work

Kluczowym wyzwaniem dla pracodawców jest znalezienie równowagi między gruntowną weryfikacją kompetencji a nieprzeciążaniem kandydatów. Ważne z perspektywy pracodawców powinno być zadbanie o takie elementy, jak: transparentność procesu określić, ograniczenie liczby zadań, czas na wykonanie pre-worku, feedback dla uczestników. Odpowiednio zaplanowany proces rekrutacyjny przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i kandydatom – podsumowuje Agnieszka Niebutkowska, Sector Manager & Team Leader Antal, Sales & Marketing.

Pomimo wzrostu znaczenia AI, średni czas trwania procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie wzrósł do 38 dni, co świadczy o coraz bardziej złożonych i ostrożnych procesach selekcji.Wzrost zainteresowania contractingiem to jeden z najważniejszych trendów rekrutacyjnych w 2025 roku. Aż 42% firm korzysta z tego modelu, zwłaszcza w branżach takich jak IT, gdzie elastyczne formy zatrudnienia pozwalają na szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Contracting zyskuje popularność także w innych sektorach, takich jak finanse, inżynieria, czy SSC/BPO, umożliwiając firmom elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztów.Średni czas trwania rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie wzrósł do 38 dni (o 6 dni w porównaniu do 2022 r.). Największe wydłużenie procesów nastąpiło w branżach: FMCG (do 43 dni), handlu detalicznym (do 42 dni) oraz produkcji przemysłowej (do 44 dni). Zwiększyła się też liczba etapów rekrutacyjnych – dominują trzyetapowe procesy (49%, wzrost o 14 p.p.).58% firm wykorzystuje AI w rekrutacji, głównie do tworzenia treści ogłoszeń i opisów stanowisk (44%), personalizowanych wiadomości rekrutacyjnych (25%) oraz wstępnej selekcji aplikacji (18%). Jednak mimo rosnącej popularności, AI nie przyspiesza znacząco procesów rekrutacyjnych, a wciąż duży nacisk kładzie się na tradycyjne metody oceny kompetencji kandydatów.W 2025 r. procesy rekrutacyjne są przede wszystkim prowadzone wewnętrznie, przez dział rekrutacji (81%), co świadczy o silnej roli wewnętrznych zasobów w procesie zatrudniania. Rekomendacje wewnętrzne cieszą się zainteresowaniem nieco ponad połowy firm (56% wskazań), stawiają one na sprawdzone źródła kandydatów i wykorzystują siłę swoich pracowników do pozyskiwania nowych talentów.Rosnące wymagania wobec kandydatów skutkują wzrostem znaczenia testów technicznych (59%) oraz rozwiązywania case'ów biznesowych (49%). W wielu branżach, takich jak IT, FMCG czy bankowość, testy te stają się standardem w procesach rekrutacyjnych. Dodatkowo, coraz częściej wykorzystuje się pre-work, czyli zadania do wykonania przed spotkaniem rekrutacyjnym, co pozwala na lepszą ocenę kompetencji kandydatów jeszcze przed rozmową.