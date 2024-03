Grywalizacja, metaverse i AI. Nowe technologie zmieniają rynek pracy

Branża gamingowa ma się dobrze i coraz częściej widać jej wpływ na inne rynki. Przykładem tego może być chociażby rynek pracy, gdzie coraz częściej sięga się po narzędzia bazujące na najnowszych technologiach. Czym bowiem innym jest wykorzystywane wirtualnej rzeczywistości w rekrutacji, czy też grywalizacji w upskillingu pracowników. Najnowszy raport ManpowerGroup „Gaming World of Work” wskazuje, że dalszy rozwój nowinek technologicznych przyniesie za sobą zwiększony popyt na osoby mające duże rozeznanie w tym temacie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak trendy w nowych technologiach przekładają się na rynek pracy?

W jaki sposób technologia immersyjna może wpływać na upskilling oraz reskilling pracowników?

Jakie znaczenie podczas rekrutacji mają umiejętności kandydata w obszarze gier?

AI w codziennej pracy? Tak, to możliwe

Aktualnie programy upskillingowe i reskillingowe to w dużej mierze szkolenia zdalne, składające się z kompleksowego programu szkoleniowego w postaci modułów szkoleń realizowanych w dogodnym dla uczestnika czasie. Technologie immersyjne pozwalają na głębsze doświadczenie rzeczywistości cyfrowej, a tym samym skupienie się na przedstawionym temacie – mówi Sylwia Panek-Strzała, ekspertka rynku pracy IT, manager w Experis. – AI w tym kontekście pojawia się jako dodatkowy wirtualny mentor, pozwalający na wskazanie kierunku dalszego rozwoju, jak również dopasowujące program szkoleniowy do danej osoby poprzez analizę stylu nauki. Całość składa się więc na doświadczenie uczestnika pozwalające mu na osiągnięcie lepszych, bardziej dopasowanych do jego umiejętności rezultatów. Zbudowanie „klasy” w Metaverse z użyciem technologii rozszerzonej rzeczywistości zapewnia pełniejsze doświadczenie samego szkolenia i identyfikowanie się z programem szkoleniowym – dodaje ekspertka.

Rynek pracy otwarty na Metaverse

Kliknij, aby powiekszyć fot. bettoblock z Pixabay VR Wraz z rozwojem nowych rozwiązań VR, zwiększeniem jego dostępności, zapewne i obecność w codziennym życiu firm będzie rosła. Docelowo Metaverse w biznesie ma służyć do prowadzenia wirtualnych spotkań, bardziej angażujących uczestników, bowiem zbliżonych do prawdziwego życia.

Rekrutacja w stylu AI

Wyzwaniem związanym z wykorzystaniem VR jest kwestia samego sprzętu, który nie pozwala na zbyt długie przebywanie w świecie wirtualnym, a także jego dostępność. Nie jest on bowiem tak powszechny jak np. smartfony. Wraz z rozwojem nowych rozwiązań VR, zwiększeniem jego dostępności, zapewne i obecność w codziennym życiu firm będzie rosła. Docelowo Metaverse w biznesie ma służyć do prowadzenia wirtualnych spotkań, bardziej angażujących uczestników, bowiem zbliżonych do prawdziwego życia. Tym samym też zapewne będzie jedno z opcji rekrutacji do firmy, jak również onboardingu w przypadku pracy zdalnej, pozwalając kandydatom na lepsze wczucie się w proces rekrutacyjny, a finalnie identyfikację z firmą – dodaje Sylwia Panek-Strzała.

E-sport i gaming cenne u kandydatów podczas rekrutacji

Jest wiele różnego rodzaju gier komputerowych rozwijających szeroki wachlarz kompetencji, jak kreatywność, refleks, odporność na stres, kompetencje przywódcze czy współpracę grupową. Już teraz przeprowadzane są assesmenty oparte o kompetencje w grach komputerowych, specjalne aplikacje analizują kompetencje przywódcze, współpracę w zespole, skupienie na celu czy kwestie podejmowania ryzyka. Badanie w którym osoba skupiona jest na grze, a nie potencjalnym zadaniu, pozwala na bardziej naturalne zachowanie, a tym samym weryfikację cech potrzebnych w danym zawodzie. Gamifikacja może być doskonałym uzupełnieniem procesu poszukiwania talentów, pozwalając na ocenę bardziej naturalnych zachowań aplikujących – podsumowuje ekspertka rynku pracy IT.

Gamifikacja rynku pracy

Najnowszy raport ManpowerGroup „Gaming World of Work” analizuje pięć globalnych trendów branży gaming oraz nowych technologii. Pokazuje również jak przekładają się one na rynek pracy . Okazuje się bowiem, że niezwykle zaawansowane technologie to tylko ułamek zmian, jakie niesie ze sobą świat gier dla rynku pracy.Rozwój zaawansowanych grafik, technologii, sztucznej inteligencji i nieustanne dążenie do wywołania coraz lepszych efektów czy emocji użytkowników sprawiły, że organizacje rozpoczęły jeszcze intensywniejsze poszukiwania w zakresie innowacji. Ponieważ technologie te stały się powszechniej stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu, pracodawcy są gotowi podążać za trendami na rynku pracy, tworząc nowe możliwości.Większość nich (70%) uważa, że technologia immersyjna, w tym sztuczna inteligencja , będą miały pozytywny wpływ na programy upskilling oraz reskilling pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat.Zapotrzebowanie na coraz bardziej niezwykłe doświadczenia płynące z gier spowodowało rosnące zainteresowanie technologiami Metaverse, rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR). Innowacje te nie tylko zmieniają sposób tworzenia oraz użytkowania danej gry, ale także znajdują zastosowanie w różnych branżach, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy szkolenia korporacyjne. W miarę jak branże wykorzystują VR i AR do symulacji szkoleniowych, zdalnej współpracy oraz ulepszonej wizualizacji, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów wykwalifikowanych w tych technologiach.Według danych Bain & Company, do 2030 roku wartość Metaverse może osiągnąć nawet 900 miliardów dolarów, a 65% działań będzie skupiać się właśnie na doświadczeniach wirtualnych. W najbliższej przyszłości dominować będą gry, wciągający wirtualny fitness oraz szeroko pojęta rozrywka. Oczekuje się jednak, że w ślad za nimi pójdą przedsiębiorstwa wykorzystujące AR do współpracy, poprawy produktywności, marketingu cyfrowego, szkolenia pracowników, edukacji i opieki zdrowotnej. 46% pracowników twierdzi, że czułaby się komfortowo, biorąc udział w wirtualnym szkoleniu lub coachingu, a 51% kandydatów uważa, że czułaby się komfortowo biorąc udział w rozmowie kwalifikacyjnej realizowanej przez VR.Jak podkreśla ekspertka Experis, nowe technologie to również przyszłość rekrutacji, gdyż już w 2025 roku 27% osób pracujących będą stanowić przedstawiciele Gen Z, którym technologia towarzyszyła od zawsze.Należy powiedzieć sobie jasno, że gry oraz e-sport to już codzienność współczesnego świata. Kiedyś kojarzone z dziecięcą rozrywką, dziś stanowią rynek pochłaniający niemal każdego młodego dorosłego. Dwie trzecie (66%) dorosłych amerykanów uważa, że umiejętności zdobyte podczas użytkowania gier i e-sportu przydają im się w pracy teraz lub w przyszłości. 8 na 10 przedstawicieli pokolenia Z i pokolenia Millenialsów wskazuje na to, że umiejętności w obszarze e-sportu są niezwykle cenne. Co na to rekruterzy oraz organizacje?Ponad połowa pracodawców (56%) uważa, rozważyłaby w procesie rekrutacji umiejętności kandydata w obszarze gier. Jeszcze większa grupa badanych (65%) wskazuje na to, że planuje w przyszłości brać pod uwagę tego typu zdolności i doświadczenie w podczas poszukiwań talentów.Grywalizacja stała się w ostatnich latach powszechna i szeroko wykorzystywana w różnych obszarach, a sprawne wykorzystanie mechaniki gry i projektowania doświadczeń do cyfrowego angażowania oraz motywowania talentów do osiągnięcia danych celów stanowi cenną umiejętność. Patrząc na to z tej perspektywy, grywalizacja stwarza w całym świecie pracy możliwości zwiększenia zaangażowania i poprawy wyników biznesowych, co już się dzieje. Według danych Gartnera, 89% pracowników uważa, że grywalizacja zwiększa ich produktywność, a 88% wskazuje na wzrost poczucia szczęścia w pracy. Talent LMS podaje, że osoby biorące udział w szkoleniu opartym na grywalizacji twierdzą, że czują się zmotywowane oraz produktywne (83%), podczas gdy ci, którzy wzięli udział w szkoleniu niezintegrowanym z grami (61%), odczuwają znudzenie i nieproduktywność.