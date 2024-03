Jak zwiększyć sprzedaż w e-commerce: voiceboty lepsze niż reklama?

Inwestycja w reklamę to często pierwszy wybór tych firm, którym marzy się skok słupków sprzedażowych. Marketing bez wątpienia jest istotny, jednak warto pamiętać, że wszechobecne reklamy bywają dla odbiorców frustrujące. Najnowsze badania wskazują, że 1/3 e-konsumentów rezygnuje z zakupów ze względu na zbyt nachalne reklamy. Dlatego też warto rozejrzeć się za innymi narzędziami. Pomocna w konwersji odwiedzających na kupujących online może być w szczególności sztuczna inteligencja.

Jakie narzędzia służą zwiększaniu sprzedaży w e-handlu?

Z jakich powodów klienci porzucają koszyki?

Jak mądrze wykorzystać w sprzedaży online voiceboty?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Jak zwiększyć sprzedaż w e-commerce? Voiceboty mogą być wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych wiadomości i powiadomień do klientów, promując produkty i usługi. Mogą również zautomatyzować proces prekwalifikacji leadów, które spływają w kampanii, lub zbierać dane o preferencjach klientów, pomagając firmom dostosować strategie marketingowe do indywidualnych potrzeb.

Tylko 30% kupujących finalizuje e-zakupy

8 powodów, dla których klienci porzucają koszyki

AI w służbie porzuconych koszyków

Voiceboty AI

Rozwój AI przyniósł wiele nowych możliwości w zakresie automatyzacji działań. A voicebot to szczególny rodzaj narzędzia sztucznej inteligencji, ponieważ pozwala wchodzić w interakcje z internautami i rozpoznaje ich intencje. Voiceboty mogą być wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych wiadomości i powiadomień do klientów, promując produkty i usługi. Mogą również zautomatyzować proces prekwalifikacji leadów, które spływają w kampanii, lub zbierać dane o preferencjach klientów, pomagając firmom dostosować strategie marketingowe do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu voiceboty w wymierny sposób obniżają wskaźnik porzuconych koszyków przez klientów – mówi Finka Heynemann, ekspertka ds. voicebotów z APIFONICA.com.

Po wdrożeniu pół setki voicebotów w różnej wielkości firmach, reprezentujących zdywersyfikowane branże, nasze dane statystyczne pokazują, że 90% osób odbiera telefon od inteligentnych asystentów głosowych, a 70% z nich odpowiada na wszystkie pytania podczas rozmowy, która trwa średnio około 4 minut. Na podstawie historii sukcesów, które mamy z naszymi klientami, uważam, że ludzie nie uznają rozmów z voicebotami za trudne lub nieprzyjemne – mówi Finka Heynemann z APIFONICA.com.

W internecie kupuje już blisko 80% polskich internautów, co przekłada się na prawie 24 mln Polaków. Ta internetowa „armia” zrobiła zakupy w sieci za 80 mld zł tylko w zeszłym roku, wynika z danych PMR. Jest zatem o kogo i o co się bić. Dlatego, też nie dziwią starania firm, które w tej walce przeznaczają coraz więcej pieniędzy na marketing w internecie.Tylko w pierwszej połowie 2023 roku polskie przedsiębiorstwa wydały na samą reklamą internetową blisko 3,6 mld zł, z dynamiką wzrostu na poziomie 12%, wg Gemius. Pytanie, które się nasuwa brzmi - czy to jedyna skuteczna strategia lub metoda zwiększenia sprzedaży online Skoro, co trzeci z kupujących w sieci rezygnuje z powodu nachalnej reklamy, wynika z najnowszych badań Baymard Institute. Zamiast wydawać więcej na reklamę, która jak się okazuje potrafi także zniechęcić, warto pomyśleć o alternatywnych działaniach, które nie tylko przyczynią się do wzrostu sprzedaży, ale także nie generuje dodatkowych wydatków marketingowych.Sklepy internetowe oraz platformy e-commerce tracą rocznie ponad 18 miliardów dolarów przychodów ze sprzedaży z powodu porzucania koszyków, wynika z danych Baymard Institute. Wskaźnik porzuconych koszyków wynosi 69,57%.Jest to średnia z 48 badań dotyczących porzucania koszyków, które wahają się od 56% do 81%. Środkowy punkt na poziomie nieco poniżej 70% oznacza, że tylko trzech na dziesięciu klientów, którzy zapełniają swoje koszyki, faktycznie dociera do kasy, aby sfinalizować zakup w sieci . Dane te różnią się, w zależności m.in. od sprzętu, z którego korzystają klienci w trakcie realizacji zakupów. 73% klientów porzuca swoje koszyki na komputerach stacjonarnych, na tabletach 80,74%, a na urządzeniach mobilnych ten wskaźnik jest najwyższy i wynosi 85,65%.Najwyższy średni odczyt porzuceń koszyka występuje w sektorach takich jak wyposażenie domu (90,50%), motoryzacja (85,97%) i biżuteria (84,49%) - co nie dziwi, biorąc pod uwagę wyższą cenę i dłuższy proces zakupu. To również dlatego, według SaleCycle, telekomunikacja (90,76%) znajduje się na wyższym końcu zakresu współczynnika porzucania koszyka. Z drugiej strony, artykuły pierwszej potrzeby, takie jak artykuły spożywcze (50,03%), farmaceutyki (70,06%) i kosmetyki (70,11%), które wymagają częstego uzupełniania, mają niższy wskaźnik porzucania koszyka w porównaniu z innymi sektorami.Źródłem ruchu o najniższym wskaźniku porzucania koszyka jest wyszukiwanie w wyszukiwarce internetowej (76%), a następnie ruch bezpośredni - tj. wpisywanie domeny witryny bezpośrednio w przeglądarce (79%) i e-mail (84%). Media społecznościowe są źródłem ruchu o najwyższym wskaźniku porzucania koszyka na poziomie 91%. Według ContentSquare, kupujący w wieku od 25 do 34 lat mają największą tendencję do porzucania koszyka (21%), a grupa 35-44 lat jest tuż za nimi (20%). Wskaźnik porzuceń koszyka powoli wzrasta między 7. a 26. dniem każdego miesiąca kalendarzowego, a następnie spada od 26. dnia.Według SaleCycle jest to spowodowane dniem wypłaty, który zaczyna się mniej więcej w tym czasie. Współczynnik porzucanie koszyków jest dość stabilne na przestrzeni roku. Dane pokazują jednak niewielki spadek pod jego koniec, gdy klienci dokonują zakupów w okresie świątecznym - w Czarny Piątek i w okresie przed Bożym Narodzeniem.Chociaż istnieje kilka przyczyn, to długi czas ładowania strony wskazywany jest przez 57% kupujących jako główny powód rezygnacji z zakupu. Dodatkowe koszty, takie jak koszty wysyłki, podatki i opłaty, okazały się drugim najważniejszym czynnikiem decydującym o porzuceniu koszyka, wynika z danych Statista. 55% respondentów badań wskazało to jako główny powód porzucenia koszyka.Również ponad połowa (55%) kupujących rezygnuje z finalizacji zakupu na stronie, jeśli będą musieli ponownie wprowadzić dane karty kredytowej lub informacje o wysyłce. Zmuszanie do utworzenia konta to kolejny powód, dla którego aż 34% internautów nie kończy zakupów. 46% kupujących rezygnuje z finalizacji, ponieważ kod rabatowy nie działa. A niezadowalające zasady zwrotów, zmuszają 10% kupujących do porzucenia koszyka zakupowego.Zastosowanie predykcyjnej sztucznej inteligencji może zmniejszyć współczynnik porzucania koszyków o 18%. Duża amerykańska sieć retailowa, wykorzystała predykcyjny model sztucznej inteligencji do analizy zachowań odwiedzających witrynę i identyfikacji potencjalnych wskaźników porzucenia koszyka, zanim kupujący opuścili witrynę. Umożliwiło im to tworzenie hiper-specyficznych kampanii dla segmentów tzw. trudnych klientów z dostosowanymi treściami i ofertami.Ponadto, unikalne, behawioralne badania pomogły im zrozumieć indywidualne preferencje klientów i zoptymalizować doświadczenia zakupowe dzięki spersonalizowanym rekomendacjom, cenom i promocjom. Przewidywanie porzucenia sklepu pozwoliło na działanie w czasie rzeczywistym - gdy kupujący byli bliscy opuszczenia witryny - za pomocą indywidualnych wiadomości lub zachęt, takich jak ograniczone czasowo rabaty.Co najbardziej uderzające, model sztucznej inteligencji nie tylko zmniejszył liczbę porzuceń koszyka, ale także chronił marże zysku, optymalizując oferty i rabaty pod kątem konwersji bez poświęcania rentowności. To połączenie pomogło sieci handlowej zmniejszyć wskaźnik porzucania koszyka aż o 18%. A to oznacza, że przy takich samych wydatkach marketingowych, zwiększyli rentowność o blisko 1/5.Wykorzystując dane demograficzne, preferencje i historię przeglądania potencjalnych klientów, e-sklepy mogą zwiększyć zaangażowanie klientów i skłonić ich do ponownego skorzystania ze swojej oferty. Należy jednak pamiętać, że w dzisiejszych czasach, właściwie już nikt nie może sobie pozwolić na ręczną obsługę sklepu i samodzielne tworzenie spersonalizowanych odpowiedzi.Prowadząc duży biznes e-commerce, dbałość o doświadczenia każdego odbiorcy, odpowiadanie na jego pytania i kreowanie przekazu w oparciu o indywidualne preferencje to bardzo duże wyzwanie. Kluczowym sposobem na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności w tym zakresie jest wykorzystanie potencjału automatyzacji procesów.Okazuje się bowiem, że wiadomości e-mail z przypomnieniem o niedokończonym zakupie nie są już wystarczające. Voiceboty są w stanie rozwiązać ten problem w nieco przyjaźniejszy dla odbiorców sposób. Z badań bowiem wynika, że konsumenci wolą rozmowy telefoniczne niż wiadomości e-mail.W ubiegłorocznej edycji raportu Gladly’s klienci ocenili kanały, za pośrednictwem których kontaktują się z nimi sklepy internetowe. Pierwsze miejsce zajęła rozmowa telefoniczna z wynikiem 63 %, następnie e-mail (41 %), czat (27%) i SMS (22%). Warto też wspomnieć, że wysyłając kampanię e-mailową dotyczącą porzuconego koszyka, możesz odzyskać tylko 5-10% utraconej sprzedaży. Właśnie dlatego voiceboty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki nim odsetek użytkowników przywróconych na ścieżkę zakupową może być znacznie większy.48% klientów czuje się komfortowo w interakcjach zarządzanych przez voiceboty, a 71% twierdzi, że chętnie skorzystałoby z takiego rozwiązania, gdyby miało to poprawić doświadczenie klienta, wynika z badań Verint Study. Inteligentni asystenci głosowi pomagają zwiększyć sprzedaż m.in. poprzez ponowne zaangażowanie obecnych klientów za pomocą przedstawienia spersonalizowanych ofert.Voiceboty łączą się z CRM i na podstawie zgromadzonych tam informacji m.in. historii zakupów użytkownika, zachowania w sklepie internetowym, dnia urodzin, etc. personalizują wiadomość i ofertę dla każdego klienta. Zatem voicebot wspiera firmy w realizacji oczekiwań i potrzeb prospektów. Dodając do tego personalizację oraz naturalną mowę i mamy gotowy przepis na sukces.A jak działa voicebot w kontekście walki z porzuconymi koszykami? Gdy tylko klient zrezygnuje z realizacji zamówienia, inteligentny asystent głosowy natychmiast dzwoni do niego ze specjalną ofertą np. dodatkowego rabatu lub darmowej dostawy. Użytkownik otrzymuje także SMS-a z linkiem do opcji z wybranym bonusem, który jest ograniczony czasowo. W ten sposób czas powrotu do koszyka zostaje maksymalnie skrócony, co znacznie zwiększa szanse na finalizację transakcji.