Generatywna sztuczna inteligencja zmienia handel i usługi

O możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji mówi się coraz więcej. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro nie jest już tylko ciekawostką, ale coraz częściej także narzędziem wspomagającym człowieka w życiu i w biznesie. Możliwościom nowej technologii i jej wpływowi na handel i usługi przyjrzał się raport Mastercard Signals: Perspektywy handlu w czasach generatywnej sztucznej inteligencji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wart jest globalny rynek sztucznej inteligencji?

W jaki sposób firmy wykorzystują potencjał AI do rozwoju i wzrostu biznesu w branży handlowej?

Co stoi za sukcesem SI i napędza popyt na szerokie wykorzystanie jej w biznesie?

Generatywna SI zmieni oblicze biznesu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Generatywna SI zmieni oblicze biznesu? W przypadku konkretnych sektorów, takich jak np. ochrona zdrowia, usługi prawne i usługi finansowe, zostaną opracowane specjalne modele wykorzystujące SI, które zrewolucjonizują procesy i działalność firm.

Możliwości sztucznej inteligencji są niemal nieskończone. To duża szansa dla firm, ale zarazem duże wyzwanie - przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, jak włączyć tę szybko rozwijającą się technologię w swój biznes, aby zwiększyć konkurencyjność i efektywność swoich firm. W Mastercard myślimy o sztucznej inteligencji jak o elektryczności: napędza nasze społeczeństwo i stymuluje postęp. Dlatego używamy jej wszędzie, gdzie możemy. Inwestujemy zarówno w ludzi, jak i technologię, aby wspierać rozwój sztucznej inteligencji – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Tu Mat, twój wirtualny asystent ds. zakupów

Finanse w dobie SI

Bezpieczne i łatwe przekraczanie granic

SI w służbie dużych i małych przedsiębiorstw

SI w świetle prawa

Scenariuszy i wizji przyszłości jest wiele i nikt nie ma pewności, w którą stronę zmierzamy. Wiemy natomiast, że wspólnym mianownikiem wszystkich zmian jest technologia, a dokładnie algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji. Jak wskazują autorzy raportu Mastercard, w ciągu najbliższych lat generatywna SI umożliwi rozwój nowych funkcji w różnych obszarach, zarówno w biznesie, jak i obsłudze klientów indywidualnych.W przypadku konkretnych sektorów, takich jak np. ochrona zdrowia, usługi prawne i usługi finansowe, zostaną opracowane specjalne modele wykorzystujące SI, które zrewolucjonizują procesy i działalność firm. Możliwe jest to dlatego, że w przeciwieństwie do innych technologii, okresowo zdobywających wielką popularność, generatywna SI wykorzystywana jest w dobrze zdefiniowanych obszarach i pozwala tworzyć stabilne rozwiązania, a także charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju.Zdaniem autorów raportu będą pojawiać się nowe możliwości wykorzystania tej technologii, a co ważniejsze, generatywna sztuczna inteligencja niesie ze sobą potencjał transformacji praktycznie każdej branży.Już w 2021 r. globalny rynek sztucznej inteligencji (SI) wart był 60 miliardów dolarów. Do 2028 r. jego wartość ma przekroczyć 420 miliardów dolarów . Co więcej, na przestrzeni ostatniej dekady inwestycje korporacyjne w sztuczną inteligencję wzrosły 13-krotnie, osiągając poziom 190 miliardów dolarów w 2022 r. Co stoi za tak dużym sukcesem SI i napędza popyt na szerokie wykorzystanie jej w biznesie?W jaki sposób firmy wykorzystują potencjał SI do rozwoju i wzrostu biznesu w branży handlowej? Możliwości handlu i e-commerce zdają się być nieograniczone – wachlarz dostępnych produktów oraz narzędzi ułatwiających zakupy jest ogromny. Rozwija się stale i dynamicznie, poprawiając doświadczenia zakupowe konsumentów. Jednak mnogość sklepów oraz towarów często przytłacza klientów, co sprawia, że nie są oni w stanie znaleźć odpowiedniego produktu w określonym czasie.Wyobraźmy więc sobie scenariusz, w którym wirtualny ekspert ds. zakupów ułatwia nam to zadanie - skanuje oferty sklepów, wybiera produkty spełniające nasze potrzeby, eliminuje te ze złymi recenzjami lub ze zbyt wysoką ceną, poszukuje dla nas rozmiaru i na koniec wskazuje najbardziej opłacalne opcje, spełniające wszystkie wskazane przez nas kryteria. W ten sposób znalezienie idealnego produktu i zrobienie satysfakcjonujących zakupów może zająć kilka minut.Co więcej, sprzedawcy mogą wykorzystywać tę technologię do optymalizacji opisów produktów i platform e-commerce oraz zaoferować swoim konsumentom hiper-spersonalizowaną witrynę sklepową. Dzięki sztucznej inteligencji zakupy w e-commerce zmienią się z czasochłonnego przeszukiwania zasobów internetu w inteligentne, przyjemne i spersonalizowane doświadczenie.Dzisiejszy ekosystem finansowy cechuje się dużą złożonością, co oznacza często konieczność kontaktu z wieloma instytucjami. Ale wykorzystanie funkcji generatywnej SI, w połączeniu z protokołami świadomej zgody na przetwarzanie danych, mogą uprościć i zoptymalizować rządzące nim procesy. Generatywna sztuczna inteligencja może płynnie integrować rachunki bankowe, portfele inwestycyjne i rachunki małych firm, a nawet wchodzić w interakcje z np. urzędami skarbowymi za pośrednictwem otwartej bankowości. Może ona również zwiększyć wiedzę finansową i zapewnić wgląd w najlepsze praktyki, służąc jako biuro zarządzania majątkiem rodzinnym, włącznie z opcjami pomocy w formułowaniu planów oszczędnościowych.Organizacja podróży często przypomina układanie puzzli z wielu kawałków, gdy podróżujący muszą skoordynować mnóstwo elementów w wielu strefach czasowych, z uwzględnieniem różnych walut. Automatyzacja oparta na SI może uprościć ten proces, np. wykorzystując interfejs głosowy na platformie typu Expedia: zamiast niezliczonych opcji do wyboru, podróżujący otrzymuje szczegółowe plany wyjazdu z potwierdzonym zakwaterowaniem, rezerwacją środków transportu i restauracji dopasowanych do osobistych preferencji.Potencjał płynący z rozwiązań opartych na SI dostrzegają przedsiębiorstwa z różnych branż, ale także różnej wielkości. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego i przy wykorzystaniu botów, większe przedsiębiorstwa mogą np. w szybki sposób poprawić elastyczność współpracy, komunikację w zespole, przekazując informacje w czasie rzeczywistym, operatywność i optymalizację procesów oraz zaoferować pracownikom większe możliwości rozwoju. Staje się to możliwe dzięki przejęciu przez maszyny automatycznych i powtarzalnych zadań.Mniejsze firmy natomiast mają szansę na dynamiczny rozwój cyfrowy i merytoryczny, co dla wielu z nich dotąd było nieosiągalne ze względu na koszty tego typu procesów. Wraz ze wzrostem cyfryzacji i upowszechnieniem generatywnej SI, możliwe jest wprowadzenie do jednoosobowych firm, np. cyfrowego dyrektora finansowego zapewniającego zarządzanie finansami albo cyfrowego dyrektora marketingu organizującego kampanie dla produktów i usług.W 2021 r. na całym świecie zgłoszono ponad 140 000 patentów związanych ze sztuczną inteligencją, co stanowi 14-krotny wzrost w porównaniu z około 10 000 w 2017 r. Wyniki badań pokazują, że aż 94% liderów biznesu wskazało sztuczną inteligencję za klucz do sukcesu w biznesie. 82% z nich przyznało również, że sztuczna inteligencja zwiększa satysfakcję z pracy i poprawia wydajność .Rozwój generatywnej SI stanowi również wyzwanie dla ustawodawców i organów regulacyjnych, którzy podobnie, jak wszyscy inni interesariusze powinni stosować sprawdzone praktyki oraz kierować się wspólnymi wartościami podczas korzystania z tej zaawansowanej technologii, zarządzania jej elementami i nadzorowania realizowanych procesów. Obejmuje to takie kwestie, jak zachowanie odpowiedzialności, przeciwdziałanie wykluczeniu, uczciwość, zastosowanie najlepszych dostępnych mechanizmów zabezpieczeń i ochrony prywatności, a także nacisk na innowacyjność rozwiązań oraz ich pozytywny wpływ na społeczeństwo.