Sztuczna inteligencja ma usprawnić zakupy online

Zakupy online to dziś codzienność. Nie jest zatem niczym zaskakującym, że kupujący życzą sobie, aby proces zakupowy był ciągle udoskonalany i usprawniany. Z badania zrealizowanego przez Harris Poll wynika, że na tym polu duże nadzieje pokładane są w sztucznej inteligencji. Blisko 90% reprezentantów pokolenia Z i Millenialsów chce korzystać z rozwiązań bazujących na AI, wierząc, że w ten właśnie sposób zakupy przez internet staną się jeszcze łatwiejsze i bardziej przyjazne.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich obszarach zakupów online potrzebne są usprawnienia bazujące na sztucznej inteligencji?

Z czego wynika deklarowane przez konsumentów zapotrzebowanie na rozwiązania sztucznej inteligencji?

Jakie możliwości niosą za sobą aplikacje BNPL?

AI potrzebna w e-handlu

Pokolenia Z i Millenialsów to ogromna grupa konsumentów, która nie tylko akceptuje wykorzystywanie AI, ale wręcz oczekuje tego typu rozwiązań w e-handlu. To wyraźny sygnał dla sektora, który wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata – tłumaczy Daniel Malinowski, zrządzający fintechem Mokka w Polsce.

Pokolenia wrażliwe cenowo

Problemy z finalizacją zamówień

Od AI do usług finansowych

Dzięki BNPL temu można szybko poprawić personalizację ofert, zarządzać płatnościami oraz dostosować doświadczenie zakupowe klientów. Takie partnerstwo pozwala skoncentrować się na usprawnianiu procesów zakupowych i finansowych, co przekłada się na korzyści zarówno dla klientów, jak i sklepów – wyjaśnia Daniel Malinowski, zarządzający fintechem Mokka.

Jak wynika z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Harris Poll zarówno Zetki jak i Millenialsi chcą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów online. W grupie Zetek taką deklarację składa aż 88% badanych, a wśród Millenialsów 86%. Pozytywnie nastawienie do AI jest widoczne także w wynikach badania dotyczącego korzystania z asystentów zakupowych.Odpowiednio 55% i 52% respondentów jest zainteresowanych korzystaniem z asystentów AI, którzy uproszczą zakupy, będą identyfikować ich potrzeby, a także sprawią, że zakupy będą bardziej wygodne. 51% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi też, że jest zainteresowanych doświadczeniami zakupowymi w rzeczywistości rozszerzonej (AR).Jak wynika z badań, oszczędzanie wydaje się być priorytetem dla kupujących z pokolenia Z w kontekście korzystania z AI. Niemal połowa (47%) respondentów z pokolenia Z wymienia porównywanie cen jako główny obszar, w którym sztuczna inteligencja ma usprawniać zakupy online. Znajdowanie okazji wymieniane jest jako inny, ważny obszar, w którym AI jest potrzebna (45%). Sztuczna inteligencja ma też zapewniać rekomendacje ofert i produktów (41%) oraz pomoc podczas zakupów (37%). 28% badanych wskazała ponadto na rolę AI w dostępie do recenzji produktów.Użyteczność i zapotrzebowanie na rozwiązania sztucznej inteligencji wydają się wynikać z trudności, które młodsze grupy konsumentów napotykają podczas zakupów w sieci. Według badania, niemal trzy czwarte (73%) Zetek doświadcza problemów podczas finalizacji transakcji, co powoduje, że aż 40% rozważa rezygnację z zakupów, 37% porzuca koszyk, a 22% twierdzi, że tego rodzaju doświadczenie obniżyło ich postrzeganie marki. Nadmiar reklam, konieczność zalogowania się lub tworzenia konta oraz nieodpowiednie rekomendacje produktów to tylko niektóre problemy, które napotykają kupujący.Wiele problemów konsumentów można już teraz ograniczać korzystając z rozwiązań udostępnianych przez platformy finansowania zakupów. Dzięki np. aplikacjom BNPL można tworzyć spersonalizowane rekomendacje produktów, analizować ryzyko kredytowe, pomagać w zarządzaniu płatnościami i budżetem, a także analizować dane zakupowe, co pozwala firmom e-commerce lepiej zrozumieć klientów i rynkowe trendy.