81% decydentów biznesowych i IT jest zdania, że sztuczna inteligencja i generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) znacząco zmienią funkcjonowanie firm - wynika z badania Dell Technologies Innovation Catalyst. Wśród najszybciej rosnących firm odsetek ten wynosi aż 91%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexandra_Koch z Pixabay Jak generatywna sztuczna inteligencja zmienia twarz biznesu? 91% najszybciej rosnących firm spodziewa się, że GenAI zmieni oblicze biznesu.

GenAI wchodzi w nowy etap: od pomysłów do wdrożenia

Świat otwiera się na generatywną Sztuczną Inteligencję, mimo związanych z tym wyzwań biznesowych. Na tym polu mamy w Polsce do wykorzystania ogromną szansę, badania pokazują, że znacznie lepiej radzimy sobie z pozyskiwaniem odpowiednich talentów. Wciąż nieco ponad połowa respondentów, czyli 55%, wskazuje, że jest to problem, ale globalnie nie radzi sobie z tym znacznie więcej, bo 67% firm. Zdecydowanie mocniej stawiamy też na pozytywny wpływ AI, polskie firmy skupiają się na generowaniu przychodów, podczas gdy globalny trend to szukanie oszczędności i optymalizacji – komentuje Dariusz Piotrowski, dyrektor zarządzający Dell Technologies Polska.

Problemy z bezpieczeństwem hamują innowacje

Właściwa infrastruktura IT zyskuje kluczową rolę

Umiejętności: Dwie trzecie respondentów (67%) twierdzi, że obecnie w ich branży brakuje talentów potrzebnych do wprowadzania innowacji. Zwinność i chęć uczenia się, biegłość w posługiwaniu się sztuczną inteligencją oraz kreatywność i twórcze myślenie to najważniejsze umiejętności i kompetencje na najbliższe pięć lat. Dla respondentów z Polski jest to 55%, a wśród najważniejszych kompetencji są chęć uczenia się, kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Wśród badanych 42% uważa, że "napędzanie innowacji zrównoważonych dla środowiska" jest ważnym obszarem do poprawy. Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów, przy czym 79% eksperymentuje z rozwiązaniami jako usługą w celu bardziej efektywnego zarządzania środowiskiem IT, a 73% aktywnie przenosi wnioskowanie AI na brzeg sieci, aby stać się bardziej energooszczędnym (np. inteligentne budynki). Uczynienie z IT strategicznego partnera: Obecnie 81% decydentów biznesowych ma powody, aby wykluczyć decydentów IT z rozmów strategicznych, ale oba działy uznały silniejsze relacje za drugi najważniejszy obszar do poprawy.

Wyniki badania, przeprowadzonego wśród 6600 decydentów biznesowych i IT z 40 krajów (w tym z Polski), pokazują, że chociaż panuje duży optymizm dotyczący sztucznej inteligencji i GenAI , stopień przygotowania organizacji na szybkie tempo zmian jest mocno zróżnicowany.Większość respondentów, 82%, twierdzi, że ma dobrą pozycję konkurencyjną i mocną strategię. Jednocześnie prawie połowa (48%) nie jest pewna, jak będzie wyglądała ich branża w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, a prawie sześciu na dziesięciu respondentów (57%) ma trudności z dotrzymaniem tempa.Zdaniem ankietowanych główne wyzwania utrudniające wprowadzanie innowacji to problem ze znalezieniem talentów (35%), obawy dotyczące prywatności danych i cyberbezpieczeństwa (31%) oraz brak budżetu (29%). Nieco inaczej wygląda to dla polskich managerów i decydentów IT: na pierwszym miejscu są również obawy związane z cyberbezpieczeństwem (33%), ale dalej – problem z przestarzałym lub zbyt złożonym środowiskiem IT (29%) i... brak czasu (29%).Transformacyjny lub znaczący potencjał GenAI respondenci widzą w obszarach poprawy stanu bezpieczeństwa IT (52%), wzrostu produktywności (52%) i wyższej jakości obsługi klienta (51%). Dla grupy z Polski na podium znalazły się: wzrost produktywności (55%), automatyzacja powtarzalnych zadań (55%) oraz poprawa bezpieczeństwa (53%).Wszyscy uczestnicy badania są również świadomi wyzwań do pokonania: 68% obawia się, że GenAI wygeneruje nowe problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością, a 73% zgadza się ze stwierdzeniem, że ich dane i własność intelektualna są zbyt cenne, aby umieścić je w narzędziu GenAI, do którego może mieć dostęp strona trzecia.W szerszym ujęciu odpowiedzi sugerują, że firmy pracują nad praktycznymi aspektami GenAI, przechodząc od pomysłu do implementacji, a 58% twierdzi, że już rozpoczęło wdrażanie GenAI. Wraz z upowszechnianiem się technologii, obawy koncentrują się na zrozumieniu, gdzie znajdują się zagrożenia i z czego wynikają. Aż 77% respondentów uważa, że to organizacja, a nie maszyna, użytkownik czy społeczeństwo, jest odpowiedzialna za wszelkie awarie lub niepożądane zachowania związane ze sztuczną inteligencją.Cyberbezpieczeństwo nadal stanowi bolączkę przedsiębiorstw. Trudno się temu dziwić, aż 83% respondentów potwierdza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostali zaatakowani przez cyberprzestępców. Większość (89%) realizuje strategię wdrażania modelu Zero Trust, a 78% twierdzi, że ma plan reagowania na incydenty, aby przywrócić działalność po cyberataku lub wycieku danych.Trzy najczęściej wymieniane typy zagrożeń to złośliwe oprogramowanie, phishing i naruszenia danych. Wysoka pozycja phishingu wskazuje na szerszy problem podkreślony w raporcie, jakim jest rola pracowników firmy w utrzymaniu cyberbezpieczeństwa.Na przykład 67% respondentów deklaruje, że niektórzy pracownicy omijają wytyczne i praktyki dotyczące bezpieczeństwa IT, ponieważ opóźniają one wydajność i produktywność, a 65% uważa zagrożenia wewnętrzne za duży problem. Wskazuje to na potrzebę skupienia się na odpowiednich szkoleniach, ponieważ to pracownicy stanowią pierwszą linią obrony.Ważnym wnioskiem z badania jest też wskazanie na kluczową rolę nowoczesnej infrastruktury danych. Technologie takie jak GenAI nabierają tempa, a ilość danych nieustannie rośnie. Inwestowanie w nowoczesną, skalowalną infrastrukturę zostało uznane za najważniejszy obszar ulepszeń dla firm umożliwiający przyspieszenie innowacji. Większość decydentów IT (82%) twierdzi, że preferuje model on-prem lub hybrydowy, aby sprostać wyzwaniom, które przewidują przy wdrażaniu GenAI.Możliwość udostępniania danych w całej firmie jest równie ważnym elementem wprowadzania innowacji, a tylko jedna osoba na trzy (33%) twierdzi, że może przekształcić dane w rekomendacje w czasie rzeczywistym. Aż 82% twierdzi, że dane są wyróżnikiem firmy, a strategia GenAI musi obejmować wykorzystanie i ochronę tych danych. Prawie połowa (42%) twierdzi również, że spodziewa się, że w ciągu najbliższych pięciu lat większość danych firmy będzie pochodzić z brzegu sieci.Inne wyniki badań obejmują: