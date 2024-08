Sztuczna inteligencja na rynku pracy, czyli entuzjazm i trudności

Implementacja narzędzi sztucznej inteligencji przebiega w organizacjach nadzwyczaj sprawnie, ale nie jest to droga bez barier. Jak wynika z raportu ManpowerGroup „Rynek pracy w erze AI”, trudności przysparzają przede wszystkim wysokie koszty, obawy natury prawnej oraz brak wystarczającego przygotowania merytorycznego zespołów. Pomimo to entuzjazm względem najnowszych technologii jest spory, co widać szczególnie w przypadku kadry menedżerskiej wysokiego szczebla.

Przeczytaj także: Generatywna sztuczna inteligencja na pomoc demografii?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zamiary wobec wdrożenia najnowszych technologii mają polscy pracodawcy?

Jak dzięki sztucznej inteligencji lepiej wykorzystywać potencjał pracowników

Kogo cechuje największy optymizm wobec wykorzystania AI w miejscu pracy?



Współczesny rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację, a jednym z kluczowych czynników napędzających te zmiany jest rosnąca rola sztucznej inteligencji. Organizacje na całym świecie coraz chętniej sięgają po zaawansowane technologie, aby usprawnić swoje procesy i stać się bardziej konkurencyjnymi – mówi Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy, liderka specjalizacji w Manpower. – Wprowadzenie AI do codziennych operacji przedsiębiorstw to odpowiedź na potrzebę optymalizacji procesów i w efekcie, obniżenia kosztów. Technologia ta pozwala na automatyzację wielu rutynowych zadań, co nie tylko przyspiesza realizację codziennych obowiązków, ale także redukuje ryzyko błędów. Firmy dostrzegają, że dzięki elementom sztucznej inteligencji mogą lepiej wykorzystać potencjał swoich pracowników, pozwalając im skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach, ale jest to również nieodłączny element tworzenia unikatowych doświadczeń dla klientów, partnerów biznesowych czy samych pracowników. Nie tylko zwiększa ona efektywność organizacji, ale także poprawia satysfakcję z wykonanej pracy, co jest szczególnie ważne w kontekście zarządzania talentami – podkreśla ekspertka rynku pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik 39% organizacji w Polsce już korzysta z rozwiązań opartych AI Największy optymizm wobec wykorzystania AI w miejscu pracy wyrażają przedstawiciele wyższej kadry managerskiej – tutaj aż 68% przedstawicieli tej grupy jest pozytywnie nastawiona do tego typu zmian.

AI w firmie? Brzmi pozytywnie!

Menedżerowie, zarówno na wyższym, jak i średnim szczeblu, wykazują większy entuzjazm wobec tych zmian, upatrując w nich szansę na usprawnienie procesów oraz poprawę wyników firmy. Natomiast pracownicy fizyczni, czyli tzw. blue collar, często podchodzą do nowych technologii z rezerwą. Wynika to oczywiście z obawy o miejsca pracy.



Niemniej jednak, postęp technologiczny jest nieunikniony, a firmy będą dążyły do tego, aby włączyć choć elementy sztucznej inteligencji do codziennych zadań nawet na najniższych szczeblach organizacji. Przykład idący z góry oraz systematyczne szkolenia mogą przyczynić się do stopniowego oswajania pracowników z nowymi technologiami – mówi ekspertka Manpower.

Koszty i regulacje prawne największymi barierami dla organizacji

W największych organizacjach, które dysponują znacznymi zasobami finansowymi, wdrażanie technologii AI staje się naturalnym procesem. Dzięki odpowiednim budżetom mogą one testować różne rozwiązania, korzystać z rozszerzeń, najlepszych i najnowszych wersji aplikacji, dostosowywać je do swoich specyficznych potrzeb. Inwestycje te, choć początkowo kosztowne, mają na celu długoterminową optymalizację, a co za tym idzie, zwiększenie zysków.



Korporacje inwestujące w najnowsze technologie mogą liczyć na znaczne korzyści płynące z ich wykorzystania, takie jak lepsza analiza danych, dopasowanie działań, projektów i strategii biznesowych właśnie do aktualnych trendów, bardziej precyzyjne prognozowanie, czy efektywniejsze zarządzanie zasobami – mówi Marta Szymańska.

Sztuczna inteligencja wsparciem w wielu procesach

Sztuczna inteligencja m.in. automatyzuje przetwarzanie aplikacji, ułatwia komunikację z kandydatami, wspiera procesy kadrowo-administracyjne. W organizacjach zaawansowanych technologicznie, wykorzystywana jest także we wsparciu rozwoju pracowników, sugerując odpowiednie szkolenia na podstawie analizy kompetencji danej osoby, narzędzia analityczne monitorują także zaangażowanie pracowników, umożliwiając odpowiednio szybką reakcję w odpowiedzi na potencjalne problemy.



W obszarze wynagrodzeń AI pomaga też tworzyć konkurencyjne oferty pracy, analizując dane rynkowe oraz trendy płacowe, wspiera również firmy w budowaniu marki pracodawcy, co jest kluczowe zwłaszcza dla młodszych pokoleń, takich jak pokolenie Z. Dzięki tym innowacjom, działy HR mogą skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi, wspierać strategiczne cele organizacji – podsumowuje Szymańska.

ManpowerGroup zapytał pracodawców znad Wisły o to, jakie są ich zamiary wobec wdrożenia najnowszych technologii. Jak pokazuje raport „Rynek pracy w erze AI”, 39% organizacji już korzysta z rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak np. ChatGPT , a kolejne 21% planuje wprowadzić zmiany w najbliższych 12 miesiącach. Technologiczną rewolucję w ciągu 3 lat zapowiada 17% polskich przedsiębiorstw, natomiast 15% z nich w ogóle nie bierze pod uwagę wprowadzenia elementów AI codziennej pracy, a 5% firm odrzuciło tego typu innowacje.Analiza ManpowerGroup pokazuje, że największy optymizm wobec wykorzystania AI w miejscu pracy wyrażają przedstawiciele wyższej kadry managerskiej – tutaj aż 68% przedstawicieli tej grupy jest pozytywnie nastawiona do tego typu zmian. Podobne nastroje panują wśród managerów średniego szczebla, a także specjalistów, gdzie co 6 pracownik jest chętnie wdroży w swoje działania elementy AI. Pracownicy fizyczni to grupa, która wykazuje największy sceptycyzm wobec sztucznej inteligencji w miejscu pracy, jednak wciąż wynik ten jest optymistyczny – pozytywne nastawienie wobec najnowszych technologii wykazuje 52% z nich.Jak dodaje Marta Szymańska, implementacja AI w miejscu pracy spotyka się z różnym odbiorem w zależności od grupy zawodowej.Publikacja ManpowerGroup porusza także kwestię barier, jakie napotykają polscy pracodawcy, którzy chcą wdrożyć najnowsze zaawansowane technologie do swoich organizacji. Według raportu najczęściej implementację AI komplikuje konieczność poniesienia wysokich kosztów inwestycji, na co wskazało 36% respondentów. Dla pracodawców wyzwaniem są także obawy dotyczące prywatności oraz regulacji prawnych (32%), brak umiejętności wśród pracowników pozwalających skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję (30%), sprzeciw ze strony zatrudnionych osób (27%), brak odpowiednich platform czy narzędzi AI (22%), czy zdefiniowanie obszarów, w których mogliby z powodzeniem korzystać z tego typu rozwiązań (22%).Według raportu, pracodawcy uważają, że zastosowanie zaawansowanych technologii będzie miało pozytywny wpływ na ich organizację. Największy progres przewidywany jest w obszarze szeroko pojętego rozwoju biznesu – wskazuje na to 73% organizacji. Pozytywny wpływ wdrożenia AI przewidywany jest także przy działaniach związanych z obowiązkowymi szkoleniami pracowników (69%), reskillingiem oraz upskillingiem talentów (68%), jak również w procesie onboardingu (65%).Jak podkreśla ekspertka Manpower, działy HR dość często korzystają ze wsparcia AI, głownie po to, aby usprawnić procesy rekrutacyjne i zarządzanie talentami.