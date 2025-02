Jakie trendy będą kształtować polski rynek pracy?

Cyfryzacja miejsc pracy, presja na nowe umiejętności i konieczność strategicznego planowania kariery to niektóre z trendów, które będą kształtować rynek pracy w 2025 roku - wynika z "Raportu Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy - przyspieszenie adaptacji" przygotowanego przez Manpower. Partnerem raportu jest portal pracy rocketjobs.pl.

Zestresowany jak menedżer

Świat pracy ewoluuje niezwykle dynamicznie, przez co oczekiwania rynku, a przede wszystkim zespołów oraz talentów z którymi codziennie współpracują współcześni managerowie, zmieniają się błyskawicznie. To sprawia, że także ich rola staje się bardzo wymagająca – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower. – Z jednej strony liderzy stają przed wymaganiami biznesowymi, są bowiem osobami odpowiedzialnymi za efekty pracy wielu zespołów. Zmagają się również z różnymi oczekiwaniami ze strony zatrudnionych osób, potrzebami indywidualnego podejścia do każdego z pracowników, presją płacową, ale także różnymi stylami koordynacji działań, czy zarządzania. Ta niełatwa rola, zwłaszcza w świecie rozproszonych zespołów, potrzebuje wyjątkowego połączenia kompetencji miękkich, świetnej komunikacji, wraz z umiejętnościami współpracy, analizy, odporności na stres – dodaje ekspertka.

Jak pokazują dane z raportu, znaczna część firm traktuje działania na rzecz równości, inkluzywności i poczucia przynależności jako jeden z priorytetów w swoich strategiach HR. Zauważalne będzie również wypracowanie nowych modeli pracy oraz efekty dynamicznej transformacji cyfrowej. Elastyczność w miejscu pracy nabrała nowego znaczenia – pracodawcy coraz częściej oczekują, że zespoły będą wykonywać swoje obowiązki głównie z biura. Tymczasem dla pracowników wciąż kluczowa jest możliwość pracy w modelu hybrydowym, z przewagą dni spędzonych w home office – mówi Tomasz Walenczak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik AI zwiększa presję na produktywność Najnowsze technologie mogą zwiększyć wydajność wysoko wykwalifikowanych pracowników nawet o 40% w porównaniu do tych, którzy jej nie używają.

Elastyczność inna, niż wszystkie

Stabilność zatrudnienia, konkurencyjne wynagrodzenie, transparentność ofert, szczególnie w zakresie widełek finansowych, zyskują na znaczeniu w obliczu niepewności gospodarczej i trend z pewnością utrzyma się w 2025 roku. Jednym z priorytetów dla kandydatów jest też hybrydowy model pracy, a najchętniej również w elastycznych godzinach i choć wiele organizacji powraca do biur to możliwość pracy na home office wciąż jest pożądana przez aplikujących. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości coraz ważniejsze dla pracowników stają się też komfort psychiczny i niski poziom stresu, przede wszystkim dla najmłodszego pokolenia kandydatów. Generacja Z zwraca także uwagę na sposób komunikacji w ogłoszeniach, liczy się jasność przekazu, inkluzywny język oraz równowaga między wymaganiami a ofertą dla kandydata – mówi Piotr Nowosielski, CEO portali pracy Just Join IT i rocketjobs.pl.

AI zwiększa presję na produktywność

Implementacja sztucznej inteligencji w niemal każdej branży ma swoje dwa oblicza. Z jednej strony usprawnia wiele procesów, ułatwia pracę i rozwój, a w dobie niedoboru talentów ma szansę na uzupełnienie tej luki w codziennych działaniach pracowników. Z drugiej jednak wymusza na talentach sztuczne generowanie nowej jakości, nienaturalnego wzrostu produktywności, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wypalenia zawodowego czy przedwczesnej zmiany ścieżki kariery – podkreśla Tomasz Walenczak.

Kariera w obliczu zmian, czyli czas na plan B, C i D

Zielona transformacja biznesu

Kandydaci w procesach rekrutacyjnych coraz częściej zwracają uwagę na działania potencjalnych pracodawców względem ESG, zrównoważonego rozwoju, a wprowadzane przepisy prawa generują zapotrzebowanie na nowe, związane z tym obszarem miejsca pracy, dlatego eksperci z odpowiednią wiedzą w zakresie zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych zielonych rozwiązań, raportowania czy monitorowania tego typu działań mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy – podsumowuje szef ManpowerGroup w Polsce.

Z raportu wynika, że znaczna część Millenialsów, czyli osób w wieku 28-43 lata, zajmuje stanowisko menedżera zarządzając pracą co najmniej jednej osoby. Mnogość obowiązków zarówno prywatnych, jak i zawodowych, a do tego dochodząca presja sprawiają, że 53% liderów średniego szczebla na świecie codziennie zmaga się ze stresem. Dlatego między innymi u swoich pracodawców cenią sobie dbałość o work-life balance, etyczne przywództwo oraz transparentne zarządzanie organizacją.Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce podkreśla, że dla pracodawców obecny rok upłynie pod znakiem różnorodności zespołów oraz zmian pokoleniowych.Jeszcze w 2020 roku obecność w biurach na świecie spadła o 90%, co zapoczątkowało globalną rewolucję modelu pracy. Jednak większa elastyczność dla jednych zespołów może być demotywująca dla pracowników, którzy są zobowiązani do pracy stacjonarnej. Dziś 76% osób pracujących hybrydowo twierdzi, że elastyczność pozytywnie wpływa na ich dobrostan i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (źródło: ManpowerGroup). Z kolei w grupie osób pracujących stacjonarnie przyznaje to 57%.Badanie ManpowerGroup wskazuje, że prawie połowa pracodawców (48%) na całym świecie już teraz korzysta z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji , a kolejne 21% planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Analizy MIT mówią o tym, że najnowsze technologie mogą zwiększyć wydajność wysoko wykwalifikowanych pracowników nawet o 40% w porównaniu do tych, którzy jej nie używają. Choć nowe technologie z pewnością ułatwiają pracę, to z drugiej strony niemal połowa (47%) pracowników na świecie korzystających z AI twierdzi, że nie ma pomysłu na to, jak zwiększyć swoją produktywność, której oczekują ich przełożeni. Natomiast 77% uważa, że narzędzia sztucznej inteligencji paradoksalnie zmniejszyły ich produktywność i zwiększyły obciążenie pracą (źródło: Upwork).W dobie codziennego wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych nie należy zapominać o cyberbezpieczeństwie. Znalezienie pracowników IT o pożądanym profilu jest ważne jak nigdy dotąd. W 2024 roku niedobór specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na świecie osiągnął 4 miliony. Pomimo globalnej niepewności gospodarczej, w tym samym roku aż 76% pracodawców z branży IT wciąż zmagało się z trudnościami w zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników nowych technologii.W najbliższych latach na całym świecie powstanie 69 milionów nowych miejsc pracy, a 83 miliony zostaną zlikwidowane (źródło: WEF). Eksperci przewidują również, że w porównaniu do 2016 roku wymagane umiejętności zmienią się o połowę w ciągu najbliższych kilku lat, a generatywna sztuczna inteligencja ma jeszcze bardziej przyspieszyć tę ewolucję (źródło: Microsoft). Większość osób przechodzi przez ten okres zmian zawodowych bez przygotowania i strategii. 7 na 10 liderów uważa, że ich zespoły mają plan na swoje kariery, z drugiej jednak strony tylko 27% pracowników się z tym zgadza. To sprawia, że rozwój zawodowy będzie stawać się jeszcze bardziej istotny, tak samo jak zdobywanie umiejętności, nowej wiedzy oraz odpowiednie podejście, które sprzyja zaangażowaniu, czy produktywności.Rosnąca presja ze strony konsumentów, inwestorów, ale także rządów w kwestii działań na rzecz zmian klimatycznych, nieuchronnie przyspiesza zieloną transformację biznesu. Wszystko to sprawia, że według WEF, do 2030 roku powstanie nawet 30 milionów nowych miejsc pracy. W przypadku kluczowych branż, takich jak produkcja, IT czy operacje, pracodawcy szacują, że nawet 57% umiejętności będzie musiało ulec zmianie, aby dostosować się do wymagań zrównoważonego rozwoju (źródło: ManpowerGroup). Niestety, znaczna część organizacji na świecie alarmuje o wyzwaniu, jakim jest niedobór talentów z pożądanymi kwalifikacjami, oraz jego przełożeniu na osiągnięcie przez firmy deklarowanych celów zrównoważonego rozwoju.Jak zauważa Tomasz Walenczak, zielona transformacja biznesu, w związku z nowymi regulacjami unijnymi, zwiększonymi wymaganiami ze strony rynku, pracowników, ale także biznesu staje się coraz bardziej istotna.