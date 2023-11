6 prognoz Salesforce jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy

Podobnie jak w życiu, tak i w technologii jedyną stałą jest zmiana. Poniżej przedstawiamy prognozy liderów Salesforce dotyczące tego, jak technologia będzie kształtować przyszłość, a w szczególności to, jak sztuczna inteligencja zmieni przyszłość naszej pracy. Pracownicy biurowi szacują, że generatywna sztuczna inteligencja pozwoli im zaoszczędzić aż pięć godzin tygodniowo. Stanowi to nową, ekscytującą szansę dla firm, pozwalając im wykorzystać kreatywność, strategiczne myślenie i innowacyjność swoich zespołów na znacznie większą skalę niż do tej pory.

1. Sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki myślimy o (i mierzymy) ludzką produktywność.

2. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej autonomiczna, uwalnia czas na ważniejsze aspekty pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy? Firmy będą wykorzystywać swoje dane i sztuczną inteligencję, aby działać szybciej i bardziej produktywnie.

3. Lepsza obsługa klienta dzięki SI.

4. Firmy będą wykorzystywać swoje dane i sztuczną inteligencję, aby działać szybciej i bardziej produktywnie.

5. Sztuczna inteligencja uczyni miejsce pracy bardziej inteligentnym.

6. Firmy dostosują się do odrodzenia miejsc pracy opartego na sztucznej inteligencji.

Aż 60% kadry kierowniczej twierdzi, że mierzy produktywność swojego zespołu głównie poprzez śledzenie aktywności takich, jak przepracowane godziny lub wysłane wiadomości e-mail. Zmieni się to jednak wraz z powszechnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Zaczniemy wówczas dostrzegać, jak sztuczna inteligencja zastępuje pracowników w wielu przyziemnych, powtarzalnych pracach, które od dawna traktujemy jako wkład w produktywność. W nadchodzącym roku firmy zmienią sposób mierzenia wydajności i produktywności, aby skupić się na wynikach takich, jak choćby ilość wprowadzonych produktów lub generowanie nowych potencjalnych klientów, zamiast na samych nakładach pracy koniecznych do ich pozyskania. Liderzy będą musieli zatem zmienić swój sposób myślenia z mierzenia aktywności na mierzenie wpływu. Będą musieli jasno zdefiniować wyniki, które chcą zobaczyć i wspierać swoje zespoły w dostosowywaniu indywidualnych wysiłków do tych jasnych celów – Christina Janzer, SVP of Research & Analytics, Slack.Głównym celem dla sztucznej inteligencji w nadchodzącym roku będzie dążenie do jej pełnej autonomii w przedsiębiorstwach – wszędzie tam, gdzie standardowe przepływy pracy mogą zostać zautomatyzowane. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał do automatyzacji każdego przyziemnego zadania – od przetwarzania zamówień, aż po rozliczenia finansowe i wsparcie posprzedażowe. Identyfikując powtarzające się zadania i wykorzystując integrację danych do dokonywania świadomych prognoz i generowania automatyzacji, SI jest dobrze przygotowana do przejęcia dzisiejszych rutynowych wzorców pracy i uwolnienia naszego czasu na bardziej satysfakcjonującą, produktywną i dochodową pracę – Param Kahlon, EVP i GM, Automation & Integration, Salesforce.Historycznie niskie stopy bezrobocia pogłębiały problem z utrzymaniem pracowników obsługi klienta. Generatywna sztuczna inteligencja może prowadzić do obniżenia kosztów ich rekrutacji, ponieważ zwiększa poziom samoobsługi i poprawia produktywność agentów – Ed Thompson, strateg rynkowy, Salesforce.Przeciętny pracownik biurowy zmaga się z nadmiarem informacji. W rzeczywistości praca z silosami danych to ponad 11 godzin tygodniowo, które zostają zmarnowane. W przyszłym roku zaczniemy dostrzegać bardzo realny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na sposób, w jaki pracujemy, wchodzimy w interakcje z danymi i myślimy o produktywności. Zacznie się to od możliwości takich, jak wyszukiwanie wiedzy oparte na sztucznej inteligencji, która najszybciej wydobywa wartość z istniejących już danych klienta. W dłuższej perspektywie wyniki produktywności wzrosną dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom generatywnej sztucznej inteligencji, takim jak automatyzacja zadań i zdolność do proaktywnego wskazywania trendów i generowania spostrzeżeń – Jackie Rocca, wiceprezes ds. produktu, AI i ekspansji, Slack.Chatboty i wirtualni asystenci uproszczą doświadczenie pracowników, automatycznie rezerwując choćby przestrzeń biurową odpowiednią do potrzeb zespołu. Sztuczna inteligencja zapewni również szybkie odpowiedzi na pytania, poprowadzi pracowników do zasobów i ułatwi obsługę zgłoszeń serwisowych. SI zwiększy proaktywne zaangażowanie i doświadczenie pracowników, przewidując usługi, których pracownicy potrzebują, aby się rozwijać, zanim jeszcze zdadzą sobie sprawę, że ich potrzebują – Relina Bulchandani, EVP, Real Estate and Workplace Services, Salesforce.Największe talenty w firmach oczekują od swojego pracodawcy czegoś więcej niż tylko wypłaty. Aby dostosować się do tych oczekiwań, firmy ponownie skupią się na kulturze miejsca pracy i wspieraniu pracowników – zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Inwestycje te doprowadzą do większej satysfakcji pracowników, lepszej retencji i ogólnego sukcesu biznesowego. Firmy, które zdecydują się skupić na tych obszarach, pozostaną liderami – David Ard, Head of Employee Success, Slack i Salesforce.