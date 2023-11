Rusza sezon na reklamy środków na przeziębienie i grypę

Wystartował sezon grypowy, a wraz z nim branża farmaceutyczna zintensyfikowała działania reklamowe dotyczące środków na przeziębienie i grypę. Najbardziej aktywnym reklamodawcą w branży Anti-cold w październiku okazał się Lipomal, a w internecie - Otrivin. Poniżej pozostałe wnioski z badania gemiusAdReal.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategoria Anti-cold - kontakty reklamowe Przyglądając się danym dotyczącym liczby kontaktów reklamowych od początku 2023 roku widzimy, że koniec okresu o zwiększonej aktywności reklamowej marek z tej kategorii przypada na koniec marca. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategoria Anti-cold - kontakty reklamowe i zasięg Porównując październik 2023 roku do analogicznego okresu w poprzednim roku widzimy spadek liczby kontaktów reklamowych w branży Anti-cold Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Październik 2023 – podsumowanie aktywności

Październik 2023 – TOP Reklamodawcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategoria Anti-cold - TOP reklamodawcy Najbardziej aktywną marką z kategorii środków na przeziębienie i grypę okazała się w październiku marka Lipomal. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

TOP Brands Digital

Z badania wynika, że w październiku najaktywniejszym pod względem liczby kontaktów reklamowych dla branży Anti-Cold kanałem komunikacji była telewizja. To właśnie w tym medium miało miejsce aż 79% kontaktów reklamowych (Share of Voice). Na drugim miejscu znalazło się radio z 14% wszystkich kontaktów reklamowych w branży. Miejsce trzecie należało do digitalu (zaledwie 7%).Branża farmaceutyczna, szczególnie jeżeli chodzi o kategorię środków na przeziębienie i grypę, cechuje się dużą sezonowością. Przyglądając się danym dotyczącym liczby kontaktów reklamowych od początku 2023 roku widzimy, że koniec okresu o zwiększonej aktywności reklamowej marek z tej kategorii przypada na koniec marca. Branża przez okres od kwietnia do końca sierpnia nie prowadzi intensywnych działań reklamowych. Sytuacja zmienia się od początku września, kiedy ponownie obserwujemy zwiększoną liczbę kontaktów reklamowych.Jednak porównując październik 2023 roku do analogicznego okresu w poprzednim roku widzimy spadek liczby kontaktów reklamowych w branży Anti-cold. W październiku 2023 roku było ich o 1,7 mld mniej niż rok wcześniej. Nie obserwujemy natomiast różnicy w zasięgu, jaki osiągnęła cała branża. Oznacza to niższą częstotliwość kontaktu z reklamą z branży Anti-cold w populacji.W październiku 2023 roku w badaniu AdReal, w przypadku branży środków na przeziębienie i grypę, odnotowaliśmy 6 006 416 525 kontaktów reklamowych we wszystkich analizowanych mediach. Oznacza to, że w październiku 2023 przeciętny Polak w wieku 7-75 miał kontakt z reklamą tej kategorii aż 185 razy. W analogicznym okresie w 2022 roku odnotowaliśmy 7 734 117 570 z częstotliwością 237 kontaktów na użytkownika.Najbardziej aktywną marką z kategorii środków na przeziębienie i grypę okazała się w październiku marka Lipomal. We wszystkich analizowanych mediach wygenerowała ona ponad 319,6 mln kontaktów reklamowych, docierając do 86,32% populacji Polaków w wieku 7-75. Na drugim miejscu znalazł się Herbapect – 235,3 mln kontaktów i 82,29% zasięgu. Trzecie miejsce należało do marki Septinum – 225,3 mln kontaktów reklamowych i 80,13% zasięgu. Ranking 10 najaktywniejszym reklamowo marek zamyka Natursept z 160,8 mln kontaktów i 74,58% zasięgu.W październiku 2023 najaktywniejszą reklamowo marką w internecie był Otrivin. Wygenerowała ona 198,6 mln kontaktów reklamowych, docierając do 6,2 mln Realnych Użytkowników (18,85% zasięgu w grupie Polaków w wieku 7-75).Na drugim miejscu znalazła się marka Aspirin C (33,3 mln kontaktów reklamowych i 17,64% zasięgu). Podium zamyka marka Erdomed (27 mln kontaktów reklamowych i 15,13% zasięgu).Średnia widoczność kreacji reklamowych marek z kategorii Anti-cold w mediach digital wyniosła 35,12% (definicja widoczności reklamy zgodna z IAB) a średni czas kontaktu to 12,22 sekundy.