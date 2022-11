Sztuczna inteligencja zastąpi nas w pracy?

Z badania "Robotyzacja i sztuczna inteligencja a rynek pracy", przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska wynika, że 41% Polaków boi się, że sztuczna inteligencja zawładnie światem. Co trzeci pracownik boi się, że zastąpią go roboty.

Badania wskazują, że około połowę wszystkich czynności zawodowych już teraz dałoby się zautomatyzować. Choć oczywiście musiałoby to być zgodne z prawem, opłacalne i zaakceptowane przez ludzi - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer Polska i autorka badania. - Według ekspertów pierwsza fala automatyzacji obejmie głównie osoby z wyższym wykształceniem, a druga i trzecia - pracowników fizycznych. Ostatecznie z rynku może zniknąć nawet 700 zawodów. Ale pamiętajmy, że takie sytuacje zdarzały się w historii już wielokrotnie, a „stare” profesje były zastępowane nowymi.

Właściciele największych firm dobrze wiedzą, że jeśli sztuczna inteligencja ma być bezpieczna i skuteczna, wymaga nadzoru człowieka. Dlatego już teraz reorganizują struktury i doszkalają pracowników - wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać swój potencjał technologiczny. Przebudowa obecnych struktur i zmiana myślania o pracy to jedno z największych wyzwań, jakie czekają branżę HR w kolejnych latach.

84% badanych Polaków uważa, że sztuczna inteligencja powinna tylko pomagać obecnym pracownikom, a nie ich zastępować

41% ankietowanych popiera rozwój automatyzacji pracy bez względu na konsekwencje

73% konsumentów popiera robotyzację i automatyzację pracy.

W ramach badania „Robotyzacja i sztuczna inteligencja a rynek pracy”, o wyrażenie opinii na temat robotyzacji i automatyzacji pracy zapytano 1129 respondentów.Okazało się m.in. że co trzeci Polak boi się, iż w przyszłości maszyny zastąpią go na obecnym stanowisku pracy. Wśród ankietowanych, którzy czują się zagrożeni, zdecydowana większość uważa, że roboty zastąpią ich w ciągu najbliższych 10 lat (32%) albo 20 lat lub później (40%). Tylko 1 na 5 osób w tej grupie uważa, że to kwestia kolejnych 5 lat. Pozostałe 8% ankietowanych z tej grupy przyznaje, że już teraz roboty wykonują większość ich pracy.Co istotne, aż 80% respondentów jest zdania, że rozwój technologii powinien być regulowany prawnie, by chronić obecne miejsca pracy. Jako najskuteczniejsze metody walki z bezrobociem technologicznym Polacy wskazali krótszy tydzień pracy (37%) i bezwarunkowy dochód podstawowy (37%).Poza tym 63% Polaków uważa, że rozwój sztucznej inteligencji spowoduje ogólny wzrost bezrobocia. Gdyby ten scenariusz się sprawdził, 47% z nas podniosłoby swoje kwalifikacje, żeby kontrolować pracę robotów, a 28% zmieniłoby zawód lub branżę. Tylko co dziesiąty ankietowany poparłby zmiany prawne, których celem jest pomoc bezrobotnym, a 8% poparłoby zmianę lub transformację obecnego systemu gospodarczego.Małgorzata Sury, ekspertka kariery LiveCareer.pl, komentuje:Badanie wykazało również, że: