Ewolucja cyberataków i cyberbezpieczeństwa. Jak atakujący i obrońcy uczą się od siebie nawzajem?

Od ponad 30 lat cyberprzestępcy i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa toczą ze sobą walkę na cyfrowym polu. Jedna strona szuka luk i niedoskonałości, które można wykorzystać do przeprowadzenia ataku, druga - łata i eliminuje podatności. Konflikt przybiera na sile. Dziś znamy ponad miliard złośliwych programów. 94 miliony z nich pojawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W 2009 roku rocznie powstawało 25 milionów nowych rodzajów malware’u.

Barracuda Networks obchodzi w tym roku 20-lecie swojej działalności w obszarze bezpieczeństwa IT. Z tej okazji nasi eksperci przyjrzeli się temu, jak ewoluowały ataki i cyberbezpieczeństwo od czasu powstania firmy w 2003 roku. Pokusiliśmy się też o spojrzenie w przyszłość – mówi Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks.

Od początku do 2003 roku

Do roku 2003 zagrożenia cybernetyczne zaczęły się różnicować i mnożyć, ale ataki wciąż były głównie rozproszone i często przypadkowe. Ataki uderzały w komputery przenośne i stacjonarne, a atakujący poszukiwali luk w dostępie do sieci.

Do 2009 roku

Do 2012 roku

Do 2016 roku

Do 2023 roku

Co przyniesie przyszłość?

Cyberbezpieczeństwo to podróż. Minione lata pokazały, że atakujący i zespoły ds. bezpieczeństwa ciągle się dostosowują do zmieniającego się krajobrazu i do siebie nawzajem. W nadchodzących latach tempo zmian będzie jeszcze szybsze. Pojawią się nowe podatności i zagrożenia, a mimo to dotychczas wykorzystywane taktyki będą nadal w użyciu. Bezpieczeństwo musi być na to wszystko gotowe – podsumowuje Mateusz Ossowski z Barracuda Networks.

Historia cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa zaczyna się w połowie lat 80. XX wieku. Zapoczątkowały ją między innymi wirus Cascade (aktywny w latach 1987/1988), robak Morrisa (1988 rok) czy wirus Melissa (1999 rok).Do roku 2003 zagrożenia cybernetyczne zaczęły się różnicować i mnożyć, ale ataki wciąż były głównie rozproszone i często przypadkowe. Aktywności cyberprzestępców służył wzrost wykorzystania Internetu w biznesie, jednak wirusy, robaki i inne rodzaje złośliwego oprogramowania nie były jeszcze częścią zorganizowanych kampanii przestępczych. Ataki uderzały w komputery przenośne i stacjonarne, a atakujący poszukiwali luk w dostępie do sieci.Działania z zakresu cyberbezpieczeństwa skupiały się na skanowaniu i wykrywaniu znanego złośliwego oprogramowania na podstawie jego sygnatur oraz blokowaniu spamu, wirusów i podstawowych ataków internetowych. Statyczny system wykrywania sygnatur wkrótce został uzupełniony o wykrywanie heurystyczne (wykrywanie wirusów poprzez analizę kodu pod kątem podejrzanych właściwości), mające na celu identyfikowanie rosnącej liczby wcześniej nieznanych wariantów malware’u.Jednak w kuluarach czekał już pierwszy smartfon BlackBerry z obsługą push, wydany w 2002 roku. Ten model uwolnił pracowników i dane spod tradycyjnych ograniczeń miejsca pracy. Niedługo potem tą samą ścieżką poszli producenci innych urządzeń, technologii i aplikacji, zmieniając wszystko na zawsze.Do roku 2009 urządzenia mobilne, usługi i oprogramowanie stopniowo przejmowały biznesowy krajobraz. Granica bezpieczeństwa przesuwała się, a atakujący stawali się coraz bardziej zorganizowani . Oszustwa finansowe, phishing, ransomware, spyware, botnety oraz ataki typu Denial of Service (DoS i DDoS) dołączyły do ekosystemu zagrożeń cybernetycznych i nie zniknęły. Niektóre z taktyk ataków powstałych w tym czasie, takich jak wstrzykiwanie SQL, są używane do dziś.Wirtualne maszyny (VM) i wirtualizacja stały się integralnymi składnikami sieci IT. W takim środowisku trudniej jest śledzić aplikacje, monitorować polityki i konfiguracje bezpieczeństwa. Niedostatecznie chronione maszyny wirtualne mogą być celem cyberataków i raz zainfekowane – rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie w całej infrastrukturze wirtualnej.Ta sytuacja oferowała jednak również pewne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa. Odizolowanej od sieci maszyny wirtualnej można używać do analizy złośliwego oprogramowania, testów penetracyjnych czy innych scenariuszy testowych.Nastała era nowoczesnego ransomware'u . Ataki oparte na sieci i inżynierii społecznej stały się powszechne, a skala działania haktywistów i grup wspieranych przez państwa wciąż rosła.Jednocześnie pojawiła się potrzeba skalowalnych, łatwo dostępnych rozwiązań zabezpieczających, aktualizowanych w czasie rzeczywistym i nieobciążających zasobów IT. To sprawiło, że systemy z obszaru bezpieczeństwa zostały przeniesione do chmury i zaczęły być oferowane w modelu SaaS (Software as a Service). Organizacje poszukiwały też rozwiązań bezpieczeństwa, które mogłoby przechowywać i chronić ich rosnący wolumen zasobów hostowanych w chmurze, oraz zaawansowanego bezpieczeństwa poczty elektronicznej, aby zwalczać coraz bardziej wyrafinowane ataki oparte na e-mailach.Cyberataki stały się coraz powszechniejsze i bardziej destrukcyjne. Połączone systemy Internetu rzeczy (IoT) oraz hybrydowych środowisk IT dały hakerom szerszą powierzchnię ataku i nowe słabe punkty do wykorzystania. Cyberprzestępcy używali złośliwego oprogramowania bezplikowego oraz dostępnych narzędzi i rozwiązań IT, aby omijać zabezpieczenia i unikać wykrycia.Zabezpieczenie tak złożonego środowiska cyfrowego przed zagrożeniami przekroczyło siły wielu organizacji. Zaczęły się one coraz liczniej zwracać po pomoc i zewnętrzne wsparcie do dostawców usług zarządzanych (MSP). Dostęp do rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa stał się bardziej elastyczny dzięki platform online, na których można je było kupić i uruchomić w ciągu kilku minut.Rok 2017 okazał się decydujący dla dalszego rozwoju cyberbezpieczeństwa. To wtedy pojawił się opracowany przez NSA (amerykańską agencję bezpieczeństwa) exploit EternalBlue, który został wykradziony przez hakerów i wykorzystany w atakach o ogromnej sile rażenia – WannaCry i NotPetya.Jak dziś wygląda krajobraz cyberbezpieczeństwa? Internet rzeczy rozwija się w kierunku Internetu wszystkiego (IoE). Świat zabezpieczeń nie nadąża za tym trendem, co prowadzi do luk i podatności szybko wychwytywanych i wykorzystywanych przez atakujących.Cyberprzestępcy i zespoły ds. bezpieczeństwa wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Pierwsi do tworzenia coraz bardziej przekonujących ataków opartych na inżynierii społecznej i złośliwym oprogramowaniu; drudzy do rozwijania coraz bardziej inteligentnych narzędzi bezpieczeństwa, które wykrywają i blokują te ataki.Narzędzia do przeprowadzania cyberataków są dostępne w modelu SaaS, co sprawia, że znajdują się w zasięgu wielu przestępców, napędzając rozprzestrzenianie się ransomware'u, wymuszeń i innych zagrożeń. Atakujący koncentrują się na przedsiębiorstwach, które posiadają wielu użytkowników, urządzeń, aplikacji i danych poza swoją wewnętrzną siecią.Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przystosowali się, wprowadzając jednolite platformy bezpieczeństwa sieciowego – zwane Secure Access Service Edge (SASE). Zapewniają one kontrolę dostępu opartą na zasadzie Zero Trust (czyli domyślnego braku zaufania do użytkowników i urządzeń pojawiających się w sieci), śledzenie i analizę zagrożeń, reagowanie na incydenty oraz zespoły SOC działające w trybie 24/7.Wojna Rosji z Ukrainą, która rozpoczęła się w 2022 roku, przypomniała również światu, że w okresach napięć geopolitycznych cyberataki mogą być stosowane jako cyberbroń.Dziś wiemy już, że bezpieczeństwo nie ma granic, a ataki mogą wywoływać katastrofalne skutki, ponieważ świat jest coraz bardziej zależny od połączonych ze sobą systemów cyfrowych i infrastruktury IT. Bezpieczeństwo musi stać się ich integralną częścią.Wiele wskazuje na to, że sztuczna inteligencja będzie stosowana coraz powszechniej, co przełoży się na biznes, społeczeństwo i stabilność geopolityczną. Technologia ta sprawi jednak, że centra operacji bezpieczeństwa (SOC) będą bardziej intuicyjne i responsywne, a wykrywanie, zrozumienie i łagodzenie skomplikowanych incydentów – szybsze.Można się też spodziewać, że do końca tej dekady korzystanie z komputerów kwantowych stanie się opłacalne komercyjnie. To zmieni wszystko, począwszy od rozwoju leków i rynków finansowych, aż po zmiany klimatyczne i prognozowanie pogody. Komputery kwantowe będą miały również znaczący wpływ na cyberbezpieczeństwo, w tym zdolność do złamania tradycyjnego szyfrowania.