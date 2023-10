Metaverse wzbudza skrajne reakcje

Metaverse to technologia, która wzbudza skrajne reakcje. Jakie? Zbadał to Mastercard, a wnioski umieścił w raporcie pt. "Poland Meets Metaverse".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie reakcje wywołuje Metaverse?

Co Polacy wiedzą o Metaverse?

Jak można wykorzystać Metaverse w bankowości?



Czym jest Metaverse?

Technologie wspierające rozwój Metaversu

Wykorzystanie pełnego potencjału Metaversu wymaga ewolucji, która postępuje w miarę dojrzewania technologii, pojawiania się nowych przepisów i zmiany zachowań konsumentów. W Mastercard wspieramy rozwój nowych technologii i wprowadzanie innowacji. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zgłębić potencjał kształtującego się na naszych oczach nowego zjawiska, jakim jest Metaverse. Dostrzegamy jego ogromne możliwości, w tym w zakresie wirtualnego handlu, i chcemy mieć pewność, że rozwija się on w sposób inkluzywny, bezpieczny i bezproblemowy. Nasz raport jest nie tylko obszernym kompendium wiedzy, ale również w praktyczny sposób wskazuje możliwe kierunki rozwoju w wirtualnej przestrzeni dla banków, e-commerce’u i pozostałych branż – powiedziała Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czym jest Metaverse dla konsumentów? Tylko 11% polskich konsumentów zna znaczenie terminu Metaverse, a zaledwie jedna trzecia w ogóle o nim słyszała.

Polacy i Metaverse

Bankowanie w Metaversie

gra w gry na komputerze, konsoli lub smartfonie przynajmniej raz w miesiącu oraz zna przynajmniej jeden z metaversowych światów/ gier wyszczególnionych w badaniu

Autorzy raportu „Poland Meets Metaverse” oparli się na definicji Metaversu jako internetu w 3D, który został opisany przez Neala Stephensona, twórcę terminu, jako wirtualna przestrzeń, w której użytkownicy nie tylko przeglądają treści, ale stają się ich integralną częścią. Podkreślają oni, że to rozumienie internetu otwiera drzwi dla innych form komunikacji z wykorzystaniem technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR), mieszana (MR) i wirtualna (VR). Możliwości biznesowe związane z Metaversem dopiero się kształtują, ale ich potencjał wydaje się ogromny. Jedyne, co go ogranicza, to dzisiejsze możliwości technologiczne i infrastrukturalne.Rozwój technologii AR, MR i VR odgrywa znaczącą rolę w popularyzacji Metaversu. Jak wskazują twórcy raportu, nowości technologiczne, w tym nowoczesne gogle, wydają się być kamieniem milowym w rozwoju rzeczywistości mieszanej. Połączenie doświadczeń VR i AR może okazać się kluczowe w przyspieszeniu rozwoju tych technologii. Wyobraźnia i możliwości interakcji w świecie wirtualnym otwierają zupełnie nowe perspektywy dla handlu, komunikacji, rozrywki, czy edukacji. Metaverse może przyczynić się do rewolucji w sposobie, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z technologią, otwierając nowe horyzonty dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego.W raporcie poddano również analizie wyniki badania przeprowadzonego przez dom badawczy Minds&Roses. Jego wyniki wskazują, że mimo braku teoretycznej wiedzy na temat Metaversu, około jedna trzecia internautów biorących udział w badaniu deklaruje, że korzystała już z wirtualnej rzeczywistości. Dla 56% respondentów popularność wybranych wirtualnych światów wiąże się z możliwością oderwania się od codzienności i zrelaksowania się. Odsetek zwiększa się do 66% wśród badanych, którzy są aktywnymi graczami. Jednak, jak wskazują twórcy raportu „Poland meets Metaverse”, by Metaverse stał się dla polskich konsumentów codziennością, konieczne jest zmierzenie się z kilkoma wyzwaniami.Jednym z nich jest obecna średnia prędkość internetu, która musi być większa, aby użytkownicy mogli płynnie i bez przeszkód poruszać się po cyfrowym świecie. Rozwój wirtualnej rzeczywistości ma również zdecydowanie fizyczne ograniczenia. Respondenci wskazywali na problemy z błędnikiem i zdejmowali gogle po kilkudziesięciu minutach interakcji z VR. Ponadto spontanicznie zauważali, że w niewielkich mieszkaniach, czy w ograniczonej przestrzeni może być trudno zapewnić swobodę ruchu, która jest wymagana w niektórych zastosowaniach Metaversu, na przykład związanych z aktywnością fizyczną.Mimo że badani dostrzegają bariery, to warto zauważyć, że są też zainteresowani tą technologią. Aż 60% respondentów jest entuzjastycznie nastawionych do interakcji z markami w Metaversie - ich zaangażowanie będzie jednak zależeć od tego, w jaki sposób zaprojektowane zostaną „punkty styku” z klientem. Dla przykładu, badani dostrzegają duży potencjał wirtualnych przestrzeni tworzonych przez marki, które umożliwiają wypróbowanie doświadczeń przed skorzystaniem z ich oferty, tak jak np. możliwość przetestowania wirtualnej kabiny samolotu przed zakupem biletów.Jak podkreślają autorzy raportu, Metaverse, pomimo że jest stosunkowo nową koncepcją, znalazł już zastosowanie w ponad 30 branżach, w tym w bankowości – zarówno w instytucjach finansowych za granicą, jak i w Polsce. Jeżeli chodzi o bankowość w Metaversie, Polacy najchętniej skorzystaliby z doradztwa dotyczącego oszczędzania i inwestowania (64%), poznali ofertę banku (65%) oraz złożyli reklamację (58%). Respondenci wysoko ocenili możliwość edukacji finansowej w wirtualnej przestrzeni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Z raportu wynika również, że około 10% klientów banków byłoby gotowych używać Metaversu jako głównego kanału obsługi.