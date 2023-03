3 kategorie metawersum wg ekspertów Nokii

W Nokii nie wierzymy w jedno metawersum. Uważamy, że będzie ich wiele, z czego każde będzie przeznaczone dla różnych klientów, firm i społeczności. Firma rozrywkowa może zbudować jedno dla konsumentów, na przykład wirtualny park rozrywki, a jednocześnie utrzymywać osobne dla swoich pracowników, gdzie będą mieli oni do dyspozycji narzędzia do tworzenia treści. Potencjalna liczba metawersów jest oszałamiająca, ale my widzimy je jako zaliczające się do jednej z trzech kategorii: metawersum przemysłowe, przedsiębiorcze i konsumenckie.

Metawersum przemysłowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksperci Nokia nie wierzą w jedno metawersum Eksperci Nokia wyróżnili metawersum przemysłowe, przedsiębiorcze i konsumenckie.

Metawersum przedsiębiorcze

Metawersum konsumenckie

Podejście Nokii do metawersów

Będzie między nimi kilka wspólnych cech. Te metawersa będą w różnym stopniu połączone ze sobą i będziemy świadkami dzielenia się przez nie technologiami, urządzeniami i interfejsami. Ale ostatecznie będą one definiowane przez aplikacje, których używają i modele biznesowe, które przyjmują. Niektóre są znacznie bardziej zaawansowane niż inne, jeśli chodzi o tworzenie sytuacji biznesowych, które uzasadniają ich istnienie. W związku z tym, wszystkie metawersa nie będą realizowane jednocześnie.W rzeczywistości uważamy, że metawersa przemysłowe i przedsiębiorcze są znacznie bardziej zaawansowane pod względem dojrzałości. Te konsumenckie, póki co, będą musiały ustąpić miejsca biznesowym. Sprawdźmy dlaczego.Mimo że nie przyciąga tak dużo uwagi jak metawersum konsumenckie, to po cichu stało się ono siłą napędową innowacji biznesowych. Podczas gdy wiele rozwiązań technologicznych metawersum przemysłowego wciąż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, jedna szczególna technologia już się przyjęła: cyfrowy bliźniak.Łącząc rzeczywistość cyfrową i fizyczną, cyfrowy bliźniak zaczął przekształcać wiele branż. Porty zaczęły używać cyfrowych bliźniaków, aby śledzić każdy kontener w swoich dokach. Firmy lotnicze budują silniki i kadłuby w świecie cyfrowym, aby dokładnie symulować, jak będzie latał samolot. Wiele nowych fabryk, w tym fabryka Nokii, istnieje w równym stopniu w świecie cyfrowym, jak i fizycznym, umożliwiając wizualizację operacji w najdrobniejszych szczegółach.Metawersum przemysłowe już teraz wykazuje efektywność kosztową oraz zyski w obszarze bezpieczeństwa i elastyczności, a to dopiero początek. W ciągu najbliższych kilku lat zobaczymy, jak przemysłowe systemy technologii operacyjnych (OT) zaczną łączyć się z metawersum. Zobaczymy, jak branże wykorzystują je nie tylko do monitorowania i analizy, ale również do bezpośredniej kontroli operacji poprzez cyfrowe sterowanie flotami robotów. Sektory gospodarki zyskają możliwość rekonfiguracji swoich działań w zależności od stale zmieniającego się popytu i podaży.Choć przemysł ma przewagę, już teraz widzimy pierwsze oznaki powstawania tętniącego życiem metawersum przedsiębiorczego. Pandemia spowodowała zapotrzebowanie na lepsze narzędzia współpracy i komunikacji, a dzięki technologiom rozszerzonej rzeczywistości (XR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) wiele z tych narzędzi znajduje się w metawersum.Obejmie ono w końcu podstawowe aplikacje wspomagające funkcjonowanie biznesu. Stanie się cyfrowym stołem kreślarskim firm architektonicznych i inżynieryjnych. Będzie domem dla sesji szkoleniowych VR. W końcu zobaczymy, jak metawersa przedsiębiorcze i przemysłowe łączą się ze sobą, integrując systemy IT w centrali z systemami OT w hali produkcyjnej.W świecie konsumentów widzimy wiele emocji związanych z metawersum, ale nie dostrzegamy jeszcze w pełni ukształtowanych pomysłów na aplikacje i modele biznesowe. Pojawiły się pewne początkowe działania w świecie gier i mediów społecznościowych VR, ale jeszcze wiele lat dzieli nas od tego, aby konsumenci żyli jedną nogą w rzeczywistości cyfrowej, a drugą w fizycznej.Chociaż pojawią się te bardziej interesujące przypadki użycia, to nadal istnieje kilka czynników, które je powstrzymuje. Konsumenci są znacznie bardziej wrażliwi na kwestie takie jak cena i łatwość użytkowania, niż ich odpowiednicy biznesowi. Rozmiar, forma i koszt zestawów VR oraz brak mobilności w XR stanowią hamulce dla rozwoju konsumenckiego metawersum . Podczas gdy biznes kieruje się kryteriami takimi jak zyski i produktywność, konsumenci kierują się trendami, które są o wiele bardziej nieprzewidywalne.Ponieważ metawersa będą miały początkowo znacznie większy wpływ na przemysł i przedsiębiorstwa, to właśnie na nich Nokia skupia się w najbliższym czasie. A z pewnością mamy do odegrania w tej materii kluczową rolę. Nie będzie metawersów – czy to przemysłowego, przedsiębiorczego, czy konsumenckiego – bez zaawansowanych sieci. Kluczowe elementy wizji technologicznej Nokii na rok 2030 są osadzone w systemach, od których zależą metawersa skoncentrowane na biznesie: prywatne wyspecjalizowane sieci bezprzewodowe, 5G-Advanced i 6G, sieć jako usługa, edge i cloud computing, AI i sensoryka oraz bezpieczeństwo i prywatność. To napędza naszą strategię technologiczną, która stanowi platformę dla innowacji produktowych w całej organizacji.Uzbrojone w te i inne technologie metawersa zrewolucjonizują sposób, w jaki firmy kreują i wytwarzają swoje produkty, dostarczają swoje usługi, docierają do swoich klientów oraz zarządzają swoimi aktywami i zasobami. Co więcej, fundamenty, które budujemy dla metawersów przemysłowych i przedsiębiorczych, będą wspierać powstające metawersum konsumenckie. Od czasu wynalezienia tranzystora przez Nokia Bell Labs 75 lat temu, jesteśmy świadkami złożonej interakcji pomiędzy wynalazkami biznesowymi i konsumenckimi. W tym przypadku nie będzie inaczej.Wyruszamy w długą podróż po metawersach. Zaczynamy od przemysłu, ale zobaczymy, jak rozprzestrzeni się na wszystkie zakątki społeczeństwa.