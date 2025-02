Czy marketing sensoryczny w metaverse ma przyszłość?

Marketing sensoryczny to działania nakierowane na pobudzenie konsumenckich zmysłów i zbudowanie tym sposobem lojalności wobec marki. Wydawać by się mogło, że ze względu na swoją specyfikę powinien on być zarezerwowany wyłącznie dla fizycznych punktów sprzedaży. Tymczasem, jak wskazuje agencja Mood Media, okazuje się, że już trwają prace nad aplikacją marketingu sensorycznego do wirtualnego środowiska.

Metaverse i VR/AR zmieniają sposób, w jaki konsumenci mogą poznawać ofertę marek. Dzięki technologiom immersyjnym klient „zanurza się” w wirtualnym środowisku, co pozwala o wiele skuteczniej oddziaływać na jego wyobraźnię i emocje – tłumaczy Aleksandra Potrykus, specjalistka od marketingu sensorycznego, Vice President Mood Media CEE. – Mimo że zapach czy dotyk w klasycznym rozumieniu nie są jeszcze w pełni dostępne w świecie wirtualnym, trwają intensywne prace nad rozwiązaniami, które mogą ten stan rzeczy zmienić.

Jakie zmysły można angażować podczas wirtualnych zakupów? Możliwości i ograniczenia

Wzrok

Oczywiście wirtualne środowisko opiera się głównie na wrażeniach wizualnych – od wysokiej jakości grafik, przez realistyczne animacje, po rozbudowane projekty 3D sklepów i produktów.

Już dziś użytkownicy mogą „przymierzać” ubrania lub oglądać meble w formie hologramów w swoich domach dzięki AR. Słuch

Rola dźwięku w VR jest ogromna. Dobrze zaprojektowana oprawa audio może wzmocnić poczucie immersji – np. dźwięki kroków na wirtualnej podłodze, szum wiatru w sklepie plenerowym, czy muzyka dopasowana do atmosfery marki.

Dynamiczne ścieżki dźwiękowe mogą dopasowywać się do zachowania użytkownika, wzmacniając wrażenie uczestnictwa w realnym wydarzeniu. Dotyk

Choć technologia haptyczna (przekazująca bodźce dotykowe) jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, pojawiają się już pierwsze rękawice czy kontrolery oferujące ograniczoną symulację dotyku.

Dla branży modowej czy elektroniki użytkowej, możliwość „poczucia” faktury ubrania bądź przycisków urządzenia może stać się przełomem. Póki co jednak, to rozwiązania eksperymentalne i stosunkowo kosztowne w zastosowaniach masowych. Zapach

Symulacja zapachu w VR pozostaje największym wyzwaniem – istnieją co prawda prototypy urządzeń, które wydzielają określone aromaty w zależności od wydarzeń w wirtualnym środowisku, ale ich dostępność i precyzja są ograniczone.

Dla branży gastronomicznej czy beauty taka technologia byłaby prawdziwą rewolucją, jednak jeszcze nie jest to standard. Temperatura i ruch powietrza

Pojawiają się specjalne fotele lub kabiny, które mogą symulować temperaturę, np. chłodny wietrzyk w czasie wirtualnej wycieczki czy ciepło ogniska w świątecznym sklepie VR. Choć to wciąż dodatki dla entuzjastów, kierunek rozwoju jest obiecujący.

Przykłady marek, które eksperymentują z wielozmysłowym doświadczeniem w metaverse

Marka modowa w wirtualnej galerii

Niektóre domy mody organizują wirtualne pokazy, podczas których awatary modelek prezentują nowe kolekcje. Towarzyszy temu starannie dobrana oprawa muzyczna, a widzowie mają opcję interakcji z produktami – np. przybliżenia materiału czy obejrzenia detali w wysokiej rozdzielczości. Wirtualne salony samochodowe

Dzięki technologii VR klienci mogą „zasiąść” za kierownicą wybranego modelu, usłyszeć odgłos silnika i zobaczyć, jak wyglądają wnętrza z różnych perspektyw. Choć zapach nowego auta pozostaje w sferze wyobraźni, intensywnie pracuje się nad tym, by go możliwie wiernie odtworzyć. Interaktywne doświadczenia w sklepach gamingowych

Twórcy gier i hardware’u coraz chętniej oferują tzw. wirtualne showroomy, w których użytkownicy testują rozgrywkę, czując wibracje czy opór kontrolerów. To namiastka haptycznego dotyku i przedsmak tego, jak szeroko marketing sensoryczny może rozwinąć się w metaverse.

Czy marketing sensoryczny w metaverse to przyszłość?

Można powiedzieć, że jesteśmy na początku fascynującej drogi, którą wyznaczają innowatorzy technologii i marki pragnące się wyróżnić. metaverse daje pole do zupełnie nowych form interakcji z klientami, a marketing sensoryczny może stać się tutaj potężnym narzędziem budowania więzi i emocji. Jestem przekonana, że w przyszłości coraz więcej marek będzie łączyć strategię „offline” z „online”, tworząc spójne, wielozmysłowe doświadczenie klienta, niezależnie od tego, czy jest w fizycznym sklepie, czy w wirtualnym świecie. Jednym z doskonałych przykładów takiego połączenia jest sklep marki The North Face w Londynie, w którym nasza firma stworzyła nowoczesną przestrzeń handlowa, łączącą w sobie pasję do natury, innowacyjne technologie wizualne oraz wyrazistą tożsamość marki. Projekt ten spotkał się z wielkim entuzjazmem i wygrał w prestiżowym plebiscycie Digital Signage Awards 2025 – mówi Aleksandra Potrykus z Mood Media.

Od lat marketing sensoryczny skupia się na tworzeniu unikalnych doświadczeń w fizycznych punktach sprzedaży: odpowiednio dobrana muzyka, zapachy, a nawet faktura mebli mają wpływ na decyzje zakupowe klientów i ich emocje. Jednak wraz z rozwojem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, marki mogą przenieść część tych działań do świata cyfrowego.