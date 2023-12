Ekrany cyfrowe zmieniają zachowania konsumentów

Zachowania i decyzje zakupowe konsumentów ulegają silnym wpływom. Nie od dziś wiadomo, że dla zaangażowania kupujących istotne jest m.in. stworzenie im odpowiedniej atmosfery do dokonywania zakupów. W tym zakresie pomocne mogą okazać się inteligentne ekrany oraz kioski cyfrowe - zwraca uwagę Mood Media. Jak wykorzystać ich potencjał?

wydłużenia czasu przebywania klientów w sklepie,

zwiększenia szansy dokonania zakupu,

upewnienia się, że klient wróci do sklepu.

Większość nabywców poszukuje cyfrowych, bardziej spersonalizowanych wrażeń.

Stworzenie odpowiedniej atmosfery to klucz do sukcesu

Cyfrowy ekran przykuwa ciekawość i napędza sprzedaż

Konstruowanie silniejszego zaangażowania klienta

Wyniki naszego badania wskazują na przełom w handlu detalicznym - dzisiejszy konsument nie szuka towarów, on pragnie przeżyć doświadczenie. Rolą marek jest stworzenie immersyjnych, spersonalizowanych przestrzeni sklepowych posiadających punkty styku w sferze fizycznej oraz cyfrowej. Mądrzy sprzedawcy wykazują kreatywność w stymulowaniu zmysłów wzroku ale również węchu, by zdefiniować przestrzeń swoich placówek na nowo, by wejść w erę wrażeń. Nasza analiza może w tym pomóc, prezentuje ona bowiem jak współcześni konsumenci postrzegają, a sklepy wykorzystują tę nową szansę - mówi Jaime Bettencourt, SVP Brand Strategy w Mood Media.

Ciekawe statystyki z całego świata (wyniki krajowe vs globalne):

USA:

Odsetek klientów zainteresowanych nawigacją po sklepie z użyciem smartfona - 83% vs 73%

Odsetek nabywców, którzy podejmują decyzje zakupowe w oparciu o zawartość ekranów cyfrowych dostępnych w sklepach – 54% vs 38%

Odsetek nabywców, którzy deklarują, że obecność intrygujących treści na ekranach cyfrowych w sklepie zwiększa szansę na dokonanie zakupu - 49% vs 39%

Odsetek nabywców z USA, którzy w reakcji na obejrzenie reklam wideo na ekranie cyfrowym udadzą się do sklepu w celu dokonania zakupu 86% vs 75% lub którzy dokonają zakupu online: 85% vs 73%

Chiny:

Odsetek klientów deklarujących największe zainteresowanie wrażeniami opartymi o interakcję z technologią - 28% vs 15%

Kioskami samoobsługowymi jako sposobem na zapoznanie się z pełną ofertą sprzedaży - 87% vs 76%

Ofertami/poradami wyświetlanymi na ekranach/tabletach w czasie rzeczywistym – 83% vs 71%

Przestrzenią do odpoczynku – 57% vs 34%

Odsetek dostrzegających inspirujący przekaz wideo na ekranach – 75% vs 61%

Wielka Brytania:

Holandia:

Hiszpania:

Hiszpanie, którzy deklarują, że o ponownej wizycie w sklepie może zadecydować odtwarzana muzyka 46% vs 43%

Narodowość, która najchętniej, podobnie jak Chińczycy, dokonuje zakupów w oparciu o inspirację powstałą w wyniku obejrzeniu treści wideo na ekranach cyfrowych – 80% vs 76%

Prawie dwóch na trzech nabywców wchodzi do sklepu nie mając na myśli zakupu konkretnego produktu - chcą zostać zainspirowani do zakupu atmosferą stworzoną przez sprzedawcę dzięki ekranom i kioskom cyfrowym. Wyniki badania przeprowadzonego przez Mood Media w roku 2023 na ponad 8 000 uczestnikach z całego świata - In-store Customer Trends - pozwalają zgłębić zrozumienie potrzeb klientów i określić strategie potrzebne do:Wyniki badania Charting Instore Trends z 2022 roku podkreśliły, że klienci chętniej wybierają sklepy stawiające na odpowiednią atmosferę i obecność elementów zrównoważonego rozwoju . Na tej podstawie należy stwierdzić, że teraz sprzedawcy powinni skupiać się na prezentacji pełnej oferty i możliwości personalizacji, z wykorzystaniem inteligentnych ekranów cyfrowych.Badanie Mood Media prezentuje czynniki przekonujące nabywców do przyjścia do sklepu: 52% klientów twierdzi, że ważna jest dla nich możliwość dotknięcia i obcowania z produktami, a 33% ma nadzieję zobaczyć coś nowego. Wizyta w sklepie jest dla 35% badanych dobrym sposobem na spędzenie czasu z bliskimi, a 39% docenia poczucie zadowolenia wynikające z otrzymania towaru do rąk bezpośrednio po zakupie. Wreszcie 26% lubi świadomość, że osobiście zmierzają do markowego sklepu lub centrum handlowego.Zapytani o miłe wrażenia z odwiedzin w sklepie, 85% badanych wskazało na przyjemne zapachy, a 70% dobrze wypowiadało się o brandowanych playlistach. Stworzenie odpowiedniej atmosfery jest zatem bardzo ważne, sprawia ona, że co drugi nabywca czuje się podczas zakupów szczęśliwy i chce zostać w sklepie dłużej (35%) oraz chętnie przyjdzie znowu (45%). Co więcej, 25% kupujących powiedziało, że odpowiednia atmosfera skłania ich do nabywania towarów.Konsumenci chętnie korzystają z narzędzi digital signage i kiosków cyfrowych by wejść w interakcję z punktem sprzedaży i poznać pełną ofertę produktową marki wraz opcjami personalizacji . Możliwość poznania i dokonania wyboru różnych kolorów, rozmiarów i stylów jest najważniejsza dla co trzeciego (33%) kupującego.Potrzeba bycia przeprowadzonym przez portfolio produktów przekłada się na znaczący wzrost wykorzystania ekranów cyfrowych i technologii interaktywnych w dzisiejszym handlu detalicznym.Komunikaty informujące o pojawieniu się nowych produktów i ofert są mile widziane przez prawie co drugiego kupującego (47%). Komunikaty dźwiękowe są wyłapywane przez 69% klientów, podczas gdy 63% czyta informacje wyświetlane na ekranach w strefie kas, ogląda reklamy (62%), a 61% zwraca uwagę na przekaz emitowany na ekranach cyfrowych.Ekrany cyfrowe zmieniają zachowania konsumenckie. Niemal 40% badanych osób stwierdziło, że komunikaty emitowane wewnątrz sklepu skłoniły ich do dokonania zakupu, a 43% ankietowanych przypomniało sobie o potrzebie kupienia czegoś, dzięki ekspozycji przekazu promocyjnego. Natężenie takich zachowań jest uzależnione od tego, jak bardzo kierowany przekaz podoba się klientowi i go inspiruje. W grupie osób, które poczuły się zainspirowane przekazem wyświetlanym na ekranach, 77% mówiło o poczuciu potrzeby eksploracji fizycznej (76%) lub wirtualnej przestrzeni sklepu z zamiarem dokonania zakupu. Najskuteczniejszym we wzbudzaniu zainteresowania konsumentów nośnikiem, były informacje o promocjach.Ekrany stanowią najważniejsze ogniwo łączące wrażenia z zakupów w sklepie stacjonarnym i online. Spośród odwiedzających sklep, 75% konsumentów chętnie skanuje kody QR, by dowiedzieć się czegoś więcej o produkcie lub linii produktowej. Prawie trzech na czterech (73%) klientów wyraziło zaciekawienie możliwością korzystania ze smartfona jako narzędzia nawigacji po sklepie.Opracowany przez Mood Media raport In-Store Consumer Trends wskazuje jednoznacznie, że sprzedawcy, którym zależy na pogłębieniu relacji ich marki z konsumentami i przejściu na interaktywny model sprzedaży - muszą nie tylko doskonale zarządzać merchandisingiem i elementami budowania atmosfery w sklepie, ale również zainwestować w wykorzystanie technologii cyfrowych.Odsetek deklarujących, że dobrze dobrane brzmienia sprawiają im radość –Holendrzy chętniej spędzają więcej czasu w sklepie jeśli słyszą przyjemne dźwiękia także jeśli na ekranach cyfrowych emitowane są ciekawiące ich treści -