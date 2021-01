Customer experience: banki i ubezpieczyciele zasługują na uznanie

Firma KPMG przedstawiła rezultaty raportu „Doświadczenia klientów w nowej rzeczywistości”. Z opracowania wynika, że pomimo zawirowań związanych z pandemią wiele branż nie zapomniało o tym, jak ważna jest dbałość o doświadczenia klientów. W Polsce szczególnie dobrze wypadł sektor finansowy. W przypadku banków i operatorów płatności wskaźnik Customer Experience Excellence podniósł się o przeszło 3,6 proc. r/r. Jeszcze lepszy wyniki (5,5 proc. r/r) osiągnęli ubezpieczyciele.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich działań w zakresie customer exerience podejmują się w pandemii banki i ubezpieczyciele?

Co w szczególności zyskuje uznanie w oczach konsumentów?

Jakie kwestie będą w najbliższej przyszłości determinować działalność firm z sektora finansowego w Polsce. ?



W szczytowym momencie pandemii banki zaczęły odgrywać i nadal ogrywają fundamentalną rolę we wspieraniu klientów indywidualnych i przedsiębiorstw poprzez administrowanie środkami pomocowymi, zapewnianie dodatkowej płynności firmom i szybkie transferowanie środków antykryzysowych. Zaufanie do banków rośnie, a ich działania są pozytywnie postrzegane przez klientów. Z kolei firmy ubezpieczeniowe mogą wykorzystać pandemię COVID-19 do wypracowania Value Proposition lepiej dostosowanego do potrzeb klientów. Cyfryzacja dynamicznie zmienia cały sektor finansowy. Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zestawienie sektorów objętych badaniem Banki znalazły się na 6. miejscu wśród badanych sektorów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Nowy typ klienta wyzwaniem dla banków

W następstwie COVID-19 tempo zmian cyfrowych może wzrosnąć nawet trzykrotnie, powodując że transformacja, która nastąpiłaby w ciągu najbliższych 5 lat może dokonać się w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Jest to wynikiem historycznego poziomu wzrostu aktywności cyfrowej klientów, a w konsekwencji zmian ich zachowań transakcyjnych i dalszego spadku znaczenia gotówki. Preferencje w zakresie dokonywania codziennych transakcji w sposób cyfrowy sięgają aż 85%, niezależnie od ankietowanej grupy wiekowej, a 20% klientów deklaruje chęć zwiększenia wykorzystania kanałów cyfrowych również po zakończeniu obostrzeń wywołanych pandemią koronawirusa. Przyspieszona digitalizacja będzie również motorem wzrostu dla alternatywnych dostawców usług finansowych, a fintechy i nowi gracze będą kontynuować swoją ekspansję na rynku – mówi Marcin Popadiuk, Customer & Strategy Lead, w dziale usług doradczych dla sektora finansowego w KPMG w Polsce.

Przed instytucjami finansowymi (r)ewolucja modelu dystrybucji

Większa elastyczność konfiguracji zadań w oddziałach i szersze wykorzystanie technologii pozwoli na wyeliminowanie działań mniej zorientowanych na klienta i wzmocnienie potencjału sprzedażowego placówek. Call centers i przede wszystkim kanały zdalne będą w coraz większym stopniu przejmować od sieci oddziałów funkcje obsługowe. W znacznie bardziej cyfrowym modelu również produkty i usługi mogą wymagać przeformułowania, co pozwoli na większe możliwości ich personalizacji i samoobsługi klientów – dodaje Andrzej Gałkowski, partner w dziale usług doradczych dla sektora finansowego, lider doradców dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

