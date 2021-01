Niespodziewany wybuch pandemii postawił wiele biznesów pod przysłowiową ścianą. W szczególnie trudnym położeniu znalazła się m.in. gastronomia, którą obejmowały kolejne lockdowny. Obecnie, co najmniej do końca stycznia br., bary, restauracje, kawiarnie itp. muszą pozostać zamknięte. Jedyne, co mogą robić, to świadczyć usługi na wynos. Niewątpliwie dobrą dla nich wiadomością i światełkiem w tunelu może być to, że Polacy częściej niż przed pandemią decydują się na jedzenie z dowozem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co daje nadzieje na utrzymanie biznesów gastronomicznych?

Kto najczęściej decyduje się na zamówienie jedzenia z dowozem?

Co nowe przepisy mogą oznaczać dla banków?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jedzenie na wynos ratuje gastronomię? W trakcie pandemii co czwarty Polak zamawia online jedzenie z dostawą do domu.

Jak wskazuje badanie Santander Consumer Banku, wiele osób zamawia jedzenie wynos w trakcie pandemii. Może być to związane z chęcią wsparcia lokalnych biznesów i ulubionych miejsc, ale również z przerzuceniem dotychczasowych zwyczajów biurowych na model home-office – mówi Marta Michałków, Starszy Menadżer Ds. Marketingu i Rozwoju Produktów Kartowych z Santander Consumer Banku z Santander Consumer Banku. – Polacy coraz chętniej korzystają z kanału online do robienia zakupów i organizowania spraw, które kiedyś załatwiali osobiście lub przez telefon, jak pokazuje nam pandemia - zamówienia jedzenia nie są wyjątkiem od tej reguły - dodaje.



Za zamówienia jedzenia online płacimy tradycyjnie… gotówką przy odbiorze

Od czasu wybuchu pandemii gastronomia nie ma lekkiego życia. Najpierw musiała mierzyć się ze zmniejszeniem klienteli, która w obawie przed zakażeniem zaczęła unikać zatłoczonych lokali. Potem właściwie było jeszcze gorzej - pojawił się powracający wymóg zamknięcia restauracji, stołówek, fast-foodów czy kawiarni, i prowadzenia działalności w formie zamówień na wynos. Chwilę oddechu przyniosły tylko wakacje.Na szczęście, jak dowodzi najnowsze badanie Santander Consumer Banku, przeprowadzone na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”, nadzieją dla właścicieli lokali gastronomicznych jest fakt, że zainteresowanie zamawianiem jedzenia na wynos od początku pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie.Jak wynika z danych zebranych przez bank, z takiej opcji korzysta już co czwarty Polak (27 proc.) w tym najwięcej osób w wieku 18-29 lat (61 proc.) i 30-39 lat (39 proc.). Zainteresowanie to jednak spada wraz z wiekiem badanych np. wśród czterdziestolatków wynosi już jedynie 17 proc. To zjawisko może wiązać się z tym, że starsze pokolenia są bardziej przyzwyczajone do przygotowywania posiłków samodzielnie i nawet przed pandemią nie korzystały z opcji obiadu „na mieście” tak często jak młodzi dorośli.Zamówienia jedzenia na wynos przez internet w trakcie pandemii stały się również popularnym wyborem dla mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców takich jak Warszawa, Łódź czy Poznań (44 proc.) i osób z wyższym wykształceniem najczęściej przebywających na tzw. home-office (42 proc.). Co ciekawe, mimo że najchętniej na wynos zamawiają zarabiający najlepiej, z tej opcji korzysta już co szósta osoba, której dochody nie przekraczają 2 tys. zł miesięcznie (17 proc.).Mimo że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zdigitalizowane, w przypadku płatności za jedzenie na wynos najczęściej wybieramy opcję gotówki przy odbiorze (55 proc.). Może to wynikać jednak z wygody i niechęci do tracenia czasu na wykonywanie kolejnych operacji w sieci, zwłaszcza że jest to metoda chętnie wybierana przez osoby w wieku 18-29 lat (63 proc.), które na ogół najlepiej radzą sobie z nowymi technologiami. Z kolei ponad połowa trzydziestolatków i czterdziestolatków preferuje płatność kartą przy odbiorze zamówienia (kolejno 59 i 51 proc.).Z płatności plastikiem w aplikacji do zamawiania jedzenia typu Uber Eats czy Pyszne.pl korzysta co piąty z nas (22 proc.), jest to rozwiązanie popularne zwłaszcza wśród mężczyzn (27 proc. w porównaniu do 18 proc. kobiet) oraz najmłodszych respondentów w wieku 18-29 lat i 30-39 lat (kolejno 25 i 32 proc.). Natomiast z zyskujących coraz większe zainteresowanie płatności BLIKIEM korzysta co siódmy z nas (14 proc.), w tym niemal co czwarty dwudziestolatek (23 proc.) i co dziesiąty pięćdziesięciolatek (10 proc.)