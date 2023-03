Handel w Metarverse. Czy to ma przyszłość?

Metaverse to wirtualny świat, którego największą ambicją jest wykreowanie realiów wykraczających daleko poza te, do których byliśmy dotychczas przyzwyczajeni. W dyskusjach na temat nowych technologii idea Metaverse pojawia się coraz częściej, zyskując zarówno swoich zażartych przeciwników, jak i gorących zwolenników. Ci drudzy wskazują m.in. na szerokie możliwości, jakie niesie za sobą metawersum, podkreślając rolę, jaką może ono odegrać np. w handlu. Jak mogą wyglądać zakupy w nowym wymiarze?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Metaverse będzie mieć zastosowanie w handlu detalicznym?

Jaki wpływ na handel w Metaverse będą miały customer experience oraz marketing sensoryczny?

Jakie są zalety i możliwości handlu w Metaverse?

Metarverse oferuje wiele możliwości dla handlu detalicznego, ale warto pamiętać, że jest to również technologia, która wymaga odpowiedniej infrastruktury i specjalistycznej wiedzy. Firmy muszą zainwestować w odpowiedni sprzęt oraz zapewnić wysokiej jakości doświadczenia użytkownikom. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wejściu w świat Metarverseów, warto dokładnie przeanalizować rynek i zrobić wszystko, aby przygotować się na nadchodzącą przyszłość – mówi Aleksandra Potrykus, Country Manager Poland & Baltics w Mood Media Polska.

Zalety i możliwości handlu w Metarverse

Wirtualne przymierzalnie : Metarverse umożliwia klientom wirtualne przymierzanie produktów, co może poprawić ich doświadczenie zakupowe i zwiększyć skuteczność sprzedaży. Rozwiązanie pozwala klientom zobaczyć, jak dany produkt będzie wyglądał na nich przed zakupem, bez konieczności odwiedzania sklepu stacjonarnego.

: Metarverse umożliwia klientom wirtualne przymierzanie produktów, co może poprawić ich doświadczenie zakupowe i zwiększyć skuteczność sprzedaży. Rozwiązanie pozwala klientom zobaczyć, jak dany produkt będzie wyglądał na nich przed zakupem, bez konieczności odwiedzania sklepu stacjonarnego. Personalizacja : Dzięki Metarverse, sprzedawcy mogą oferować bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Mogą to robić na wiele sposobów, takich jak proponowanie produktów dopasowanych do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów czy dostosowywanie interfejsu wirtualnego sklepu do gustów grupy docelowej.

: Dzięki Metarverse, sprzedawcy mogą oferować bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Mogą to robić na wiele sposobów, takich jak proponowanie produktów dopasowanych do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów czy dostosowywanie interfejsu wirtualnego sklepu do gustów grupy docelowej. Interaktywność : Metarverse umożliwia tworzenie wirtualnych środowisk, w których klienci mogą interaktywnie eksplorować i poznawać produkty. Może to poprawić doświadczenie zakupowe klientów, zapewniając im lepszy wgląd w ofertę marki i zachęcać do częstszego dokonania zakupów.

: Metarverse umożliwia tworzenie wirtualnych środowisk, w których klienci mogą interaktywnie eksplorować i poznawać produkty. Może to poprawić doświadczenie zakupowe klientów, zapewniając im lepszy wgląd w ofertę marki i zachęcać do częstszego dokonania zakupów. Śledzenie trendów : Metarverse pomaga w śledzeniu najnowszych trendów i preferencji klientów. Sprzedawcy mogą błyskawicznie monitorować zachowania klientów w wirtualnych środowiskach i na tej podstawie dostosowywać swoją ofertę do bieżących potrzeb.

: Metarverse pomaga w śledzeniu najnowszych trendów i preferencji klientów. Sprzedawcy mogą błyskawicznie monitorować zachowania klientów w wirtualnych środowiskach i na tej podstawie dostosowywać swoją ofertę do bieżących potrzeb. Świat wirtualny jako dodatkowa wartość: Wirtualne środowiska mogą być również wykorzystane do budowania wartości dodanej dla klientów. Na przykład, sklep detaliczny może stworzyć wirtualne środowisko, w którym klienci mogą przeglądać produkty w bardziej interaktywny sposób, ale również mogą uczestniczyć w grach i zabawach, co poprawi ich doświadczenia zakupowe i zacieśni ich więź z marką.

Badania

Według raportu przygotowanego przez Goldman Sachs, do 2025 roku wartość globalnego rynku Metarverse może wynieść nawet 1,6 biliona dolarów, a handel detaliczny może stanowić jedno z najważniejszych zastosowań tej technologii.

Według badania przeprowadzonego przez McKinsey & Company, ponad 60% konsumentów jest zainteresowanych zakupami w Metarverse, a 1/3 z nich chciałaby mieć możliwość wirtualnego przymierzania produktów.

Badania wykazały również, że Metarverse może pomóc w poprawie doświadczenia zakupowego klientów. Według raportu przygotowanego przez Accenture Interactive, klienci korzystający z wirtualnych sklepów detalicznych często czują się bardziej zaangażowani w proces zakupowy i są bardziej skłonni do ponownego odwiedzenia sklepu niż w przypadku tradycyjnych sklepów internetowych.

Metarverse może również pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z eksploatacją fizycznych sklepów detalicznych. Według raportu przygotowanego przez Greenlight Insights, handel detaliczny w Metarverse może pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z wynajmem nieruchomości, zatrudnieniem pracowników i magazynowaniem produktów.

Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, coraz więcej sklepów detalicznych akceptuje płatności w bitcoinach i innych kryptowalutach. Metarverse może stanowić zatem naturalne rozszerzenie tej tendencji, umożliwiając klientom dokonywanie zakupów w wirtualnej rzeczywistości za pomocą innowacyjnych środków płatniczych.

Marketing sensoryczny w handlu w Metarverse

Wirtualny wystrój sklepu - Projektowanie wirtualnego sklepu z wykorzystaniem kolorów, kształtów, tekstur i innych elementów, które wpływają na emocje klientów. Na przykład, sklep może użyć jasnych kolorów i ostrych kształtów, aby wywołać uczucie radości i energii.

- Projektowanie wirtualnego sklepu z wykorzystaniem kolorów, kształtów, tekstur i innych elementów, które wpływają na emocje klientów. Na przykład, sklep może użyć jasnych kolorów i ostrych kształtów, aby wywołać uczucie radości i energii. Muzyka - Może być użyta, aby wywołać określone emocje i związki z marką. Na przykład, sklep sprzedający odzież sportową może grać szybką i dynamiczną muzykę, która kojarzy się z aktywnością fizyczną i energią.

- Może być użyta, aby wywołać określone emocje i związki z marką. Na przykład, sklep sprzedający odzież sportową może grać szybką i dynamiczną muzykę, która kojarzy się z aktywnością fizyczną i energią. Zapach - Zapach może wpłynąć na nastrój klientów i wprowadzić ich w odpowiedni nastrój do zakupów. Na przykład, sklep z artykułami kosmetycznymi może wykorzystać zapachy różnych kosmetyków, aby pomóc klientom zidentyfikować produkty i pozytywnie je ocenić.

- Zapach może wpłynąć na nastrój klientów i wprowadzić ich w odpowiedni nastrój do zakupów. Na przykład, sklep z artykułami kosmetycznymi może wykorzystać zapachy różnych kosmetyków, aby pomóc klientom zidentyfikować produkty i pozytywnie je ocenić. Interaktywne doświadczenia - Sklepy Metarverse mogą zaprojektować interaktywne doświadczenia, które angażują klientów i wywołują pozytywne emocje. Na przykład, sklep sportowy może stworzyć wirtualny tor przeszkód, który pozwala klientom na testowanie butów sportowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

- Sklepy Metarverse mogą zaprojektować interaktywne doświadczenia, które angażują klientów i wywołują pozytywne emocje. Na przykład, sklep sportowy może stworzyć wirtualny tor przeszkód, który pozwala klientom na testowanie butów sportowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Smak - Chociaż trudno jest wykorzystać smak w sklepie Metarverse, to sklepy związane z żywnością mogą wykorzystać opisy smaków i efektów związanych z jedzeniem, aby zachęcić klientów do zakupów.

Metarverse może umożliwić sprzedawcom angażowanie nawet takich zmysłów jak dotyk i węch. Wszystko to poprzez wykorzystanie specjalnych urządzeń do interakcji z wirtualnymi przedmiotami, których na rynku pojawia się już coraz więcej. Są już rozwiązania technologiczne dzięki którym, klient może dotknąć wirtualnego produktu, aby poczuć jego fakturę lub zapach. Jeśli te innowacje znajdą szerokie zastosowanie, przyczynią się ogromnie do zaangażowania konsumenta w proces zakupowy oraz będą wpływać na jego decyzje podczas zakupów w Metarverse – mówi Aleksandra Potrykus.

Co z bezpieczeństwem danych?

Sklepy powinny posiadać przejrzystą politykę prywatności, która wyjaśnia, jakie dane są zbierane od klientów i w jaki sposób są one przechowywane i wykorzystywane. Klienci powinni mieć możliwość wyboru, czy chcą udostępniać swoje dane osobowe i w jakim celu są one wykorzystywane. Marki muszą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i regulacji dotyczących handlu elektronicznego, aby zapewnić, że chronią prywatność i dane swoich klientów. W zakresie prawa i regulacji, jest jeszcze zapewne wiele do unormowania – mówi Aleksandra Potrykus.

Nowe modele biznesowe

