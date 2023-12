Zakupy online: co sądzimy o metaverse, personalizacji i ekologii?

Santander Consumer Bank przedstawił kolejną porcję wyników najnowszego raportu "Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023". Ostatnie doniesienia rzucają światło na podejście polskich konsumentów do zakupów online w metaverse oraz ich stosunek do kwestii personalizacji oraz ekologii. Oto, czego się dowiadujemy.

Przeczytaj także: Handel w Metarverse. Czy to ma przyszłość?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy konsumenci są gotowi na zakupy online za pośrednictwem metaverse?

Jak ważna jest dla kupujących personalizacja?

W jakim stopniu decyzje zakupowe konsumentów dyktowane są podejściem marki do kwestii ekologicznych?

Ankietowanych zapytaliśmy również o to, czy byliby skłonni skorzystać z zakupów w metaverse. Odpowiedzi „tak” udzielił co trzeci badany, a dokładnie 33 proc. respondentów – komentuje Patryk Perliński, Dyrektor Sprzedaży i Współpracy z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – W tej grupie znalazło się najwięcej 40-latków i dorosłych przed 30 rokiem życia. Możliwością tą było wyraźnie zainteresowanych także 53 proc. ankietowanych zarabiających od 7000 zł netto w górę. Jednak 42 proc. osób z ogółu respondentów stwierdziło, że nie są zainteresowani takim sposobem robienia zakupów.

Brak ekologicznego podejścia może oznaczać niższe zyski

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co trzeci Polak chciałby zrobić zakupy w metaverse W tej grupie znalazło się najwięcej 40-latków i dorosłych przed 30 rokiem życia. Możliwością tą było wyraźnie zainteresowanych także 53 proc. ankietowanych zarabiających od 7000 zł netto w górę.

Obok takich kwestii jak personalizacja czy ekologiczne podejście marek, zarówno na zakupach online, jaki i w sklepach stacjonarnych, ważnym czynnikiem pozostaje również rozpiętość naszego budżetu. Dlatego, szczególnie w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, które będą wiązały się z większymi niż zwykle wydatkami, warto zainteresować się zewnętrznymi sposobami finansowania, które mogą odciążyć nasz portfel – komentuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku. – Na zakupach w kanale online można skorzystać np. z karty ratalnej, dzięki której można kupować co się chce w dowolnym miejscu i zawsze spłacać tę samą kwotę, ustaloną na starcie zobowiązania czy kredytu gotówkowego Równoratka do kwoty 20 000 zł ze stałą i równą ratą. Warto zainteresować się także ratami online w Santander Consumer Banku, które umożliwiają zakupy online w ponad 3000 e-sklepów oraz na aukcjach internetowych.

Santander Consumer Bank zbadał również podejście Polaków, którzy kupują w internecie do kwestii personalizacji i ekologii . Ankietowani poproszeni o ocenę, jak ważna jest dla nich personalizacja na zakupach w kanale online, w skali od 1 – nieistotna do 5 – bardzo istotna, najczęściej wskazywali 3 (37 proc.).W następnej kolejności przyznawali tej kwestii 4 (23 proc.) i 5 (14 proc.). Ocenę 5 wybierali najczęściej 30-latkowie (21 proc.) i mężczyźni (16 proc. w porównaniu z 12 proc. w grupie kobiet). Dla 11 proc. z ogółu ankietowanych personalizacja okazała się nieistotna. W tej grupie przeważały osoby po 50 i 60 roku życia (kolejno 18 i 20 proc.).Ankietowani zostali również poproszeni o ocenienie istotności podejścia marki do tematu ekologii w takiej samej skali. Już 7 proc. oceniło tę kwestię na 5, co oznaczało, że nie kupiliby produktów od marki, która nie wspiera „zielonego” stylu życia. Blisko tego zdania było też 25 proc. respondentów, którzy ocenili ten wątek na 4. Co ciekawe, w tej grupie znalazło się najwięcej 40-latków (31 proc.) i osób z wyższym wykształceniem (27 proc.).Z kolei 12 proc. z ogółu respondentów oceniło kwestię ekologiczności na 1, co oznaczało, że nie mieliby problemu z zakupami produktów od marki, która nie wspiera takiego stylu życia. W tej grupie przeważali 50-59 latkowie i zarabiający najmniej do 1999 zł netto (w obu przypadkach po 19 proc.).