Pokolenie Z: życie i zakupy online przestały bawić młodych?

Generacja Z to niewątpliwie najbardziej „zdigitalizowana” rzesza naszej populacji. Wydawać by się zatem mogło, że czas pandemii i związanego z nią przejścia na życie online, to dla Zetek sytuacja bliska idealnej. Tymczasem okazuje się, że to właśnie osoby urodzone po 1995 roku w największym stopniu tęsknią za bezpośrednimi kontaktami. 46% z nich podkreśla, że nauka i praca zdalna negatywnie przekładają się na ich samopoczucie i produktywność, a 44% przekonuje, że nosi się z zamiarem ograniczenia czasu spędzanego w internecie i mediach społecznościowych. Oto, do jakich jeszcze wniosków prowadzi druga edycja badania zrealizowanego przez Accenture i Fashion Biznes.

Przeczytaj także: Kobiety częściej robią zakupy świąteczne online

Jaki wpływ na realizację procesów zakupowych pokolenia Z wywarła pandemia?

Jak w opinii młodego pokolenia wyglądać będzie przyszłość e-commerce?

Jak generacja Z spędza czas online?



JAK GENERACJA Z SPĘDZA CZAS ONLINE

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Zakupy online przestały bawić młodych? 67% generacji Z traktuje wyjście do galerii handlowej jako formę spędzania czasu, a 66% jako możliwość wspólnego wyjścia z rodziną i znajomymi.

Cyfrowe formy rozrywki to obszary, do których w przyszłości coraz częściej będą przechodziły działania marek odzieżowych i kosmetycznych. Umożliwią one nie tylko interakcję z konsumentem, ale przede wszystkim zapewnią możliwość sprzedaży produktów fizycznych, jak i ich cyfrowych wersji – jedną z popularnych technologii dla wirtualnych wersji ubrań są tokeny NFT (Non-Fungible Token – cyfrowy token oparty o technologię blockchain). Warto podkreślić, że każdy cyfrowy punkt kontaktu z klientem może być nowym miejscem sprzedaży. To kierunek dalszej ewolucji e-commerce – mówi Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture.

PRZYSZŁOŚĆ E-COMMERCE

GENERACJA Z POTRZEBUJE KONTAKTÓW OFFLINE

SKLEPY STACJONARNE WCIĄŻ PEŁNIĄ ISTOTNĄ ROLĘ I SĄ WAŻNYM ŹRÓDŁEM INSPIRACJI

Ostatni rok intensywnego życia online spowodował chęć powrotu do bezpośrednich relacji. Dotyczy to wielu obszarów życia, w tym również procesu zakupowego, dlatego też firmy powinny na bieżąco badać i obserwować to jak zmieniają się konsumenci, ich preferencje czy potrzeby – mówi Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture. - Rośnie liczba cyfrowych punktów styku z konsumentem, a co za tym idzie, możliwości sprzedaży produktów. Ta złożoność interakcji będzie wymagała od firm wykorzystania zaawansowanych technologii, ale pozwoli dostarczać konsumentom spersonalizowane i kontekstowe doświadczenia. Młodzi konsumenci są też coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z cyfrowymi mediami. Może to oznaczać powrót do częstszej realizacji potrzeb w świecie offline czy okresowego detoksu od cyfrowej rozrywki. Zmienił się sposób postrzegania galerii handlowych oraz sklepów stacjonarnych - odpowiednio dostosowana wielkość sieci sprzedaży z atrakcyjną przestrzenią może stać się przewagą konkurencyjną dla marek w świecie po pandemii – podsumowuje Rafał Reif.

Raport „Jak kupuje generacja Z” wyraźnie unaocznia nam, w jaki sposób tego swoistego rodzaju dualizmu zachowań i ścieranie się świata cyfrowego z analogowym może wpłynąć na sposób funkcjonowania młodego pokolenia. Firmy powinny przygotować się na świat po pandemii i współistnienie obu przestrzeni – cyfrowej i fizycznej, które obejmują znacznie większą liczbę punktów styku z konsumentem niż obecnie.Najmłodsze pokolenie konsumentów najchętniej sięga po cyfrową rozrywkędo oglądania filmów lub słuchania muzyki. To blisko dwukrotnie więcej osób niż w grupie milenialsów.Z badania wynika, że(aż 15 p.p. więcej niż w 2019 r.). PonadtoOznacza to, że rośnie rola edukacyjna mediów społecznościowych, co powinno być istotną wskazówką dla firm, że warto komunikować nie tylko informacje o produktach, ale również treści edukacyjne czy społeczne.. Jednocześnie 27% przedstawicieli generacji Z deklaruje chęć robienia większej ilości zakupów online. Co ciekawe,. 30% przedstawicieli tej grupy chce kupować przez Internet więcej niż obecnie, co oznacza, że jest to istotny segment dla rynku e-commerce.Młode pokolenie spędza coraz więcej czasu w wirtualnym świecie. Jednak. Mimo że obowiązkiem tym dotknięte jest całe społeczeństwo, jest to o 11 p.p. więcej, niż wśród przedstawicieli generacji X – czyli rodziców generacji Z, którzy w czasie pandemii pracują zdalnie.. 62% generacji Z uważa, że wirtualne relacje są bardziej ulotne i powierzchowne. Co najmniej 60% przedstawicieli wszystkich pokoleń zgadza się z tym stwierdzeniem. Co ciekawe, tylko 1/3 ankietowanych z generacji Z planuje ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, ponieważ uważa, że za bardzo ingerują w ich prywatność.Ograniczenia wynikające z pandemii wpłynęły na tęsknotę za wspólnym spędzaniem czasu poza domem. Galeria handlowa czy sklep stacjonarny stały się miejscem spotkań, zastępując zamknięte szkoły, restauracje, bary czy kluby.Jak wynika z badania,. Nie pełnią również funkcji społecznej, jaką jest możliwość robienia zakupów z bliskimi.72% przedstawicieli generacji Z wskazało oglądanie nowych produktów w sklepach stacjonarnych jako najważniejsze źródło inspiracji przy zakupie kosmetyków. 64% młodych konsumentów inspiruje się tym, co ogląda w sklepie stacjonarnym lub w witrynach sklepowych, przy zakupie odzieży, obuwia lub akcesoriów. Oznacza to, że przedstawiciele generacji Z podczas zakupów inspirują się tym, co widzą w sklepach stacjonarnych, w większym stopniu niż treściami w mediach społecznościowych.