Nowe technologie 2023. Oto najnowsze prognozy Cisco

U schyłku roku firma Cisco tradycyjnie publikuje zestawienie najważniejszych trendów technologicznych, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzących miesiącach. Jakiego obrotu spraw powinniśmy się spodziewać? W najnowszym opracowaniu mowa jest m.in. o ewolucji rozwiązań cyberbezpieczeństwa, jeszcze większej koncentracji sieci na użytkownikach końcowych oraz dostosowywaniu się organizacji do środowiska multi-cloud.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co obecnie jest kluczową kwestią w zakresie podejścia do innowacji i wykorzystania nowych technologii?

Jakie czynniki przyczynią się do zmiany warunków pracy hybrydowej ?

Jakie dylematy związane są z transformacyjną sztuczną inteligencją?



Wyjście z ery złośliwego oprogramowania: od wykrywania do przewidywania

Ewolucja rozwiązań bezpieczeństwa w 2023 roku będzie polegała na lepszym analizowaniu anomalii i wzorców zachowań, co pomoże w przewidywaniu naruszeń bezpieczeństwa – samo wykrywanie złośliwego kodu nie wystarczy. Postępy w rozwoju AI i uczenia maszynowego sprawią, że możliwe będzie przewidywanie i zapobieganie atakom, a szybko uczące się organizacje wykorzystają ten trend i zapewnią sobie, pracownikom i otoczeniu odpowiednie bezpieczeństwo – komentuje przewidywane zmiany Jeetu Patel, EVP and GM of Security and Collaboration w Cisco.

Bezpieczeństwo aplikacji i API

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wzrost etycznych dylematów związanych ze sztuczną inteligencją W związku z ogromnym wpływem, jaki może mieć AI, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby branża zapewniła odpowiedzialne i etyczne użycie tych technologii i wdrażała odpowiednie wytyczne.

Sieci jeszcze bardziej predykcyjne

Wgląd w firmową infrastrukturę powiązany z wynikami biznesowymi

Dostosowanie organizacji do środowiska multi-cloud

Podczas gdy 89% przedsiębiorstw przyjmuje strategię multicloud z różnych powodów (geopolitycznych, technicznych czy dywersyfikacji dostawców), korzyści te wiążą się z dodatkową złożonością w zakresie łączenia, zabezpieczania i obserwacji środowiska multicloud. Będziemy świadkami dużego ruchu w kierunku nowych frameworków chmurowych, takich jak Sovereign Clouds, Local Zone Clouds, Zero-Carbon Clouds i innych nowatorskich ofert. Stworzy to drogę do większej liczby prywatnych i brzegowych aplikacji i usług chmurowych, wprowadzając nowy model działania w chmurze – tłumaczy Liz Centoni, Chief Strategy Officer and GM of Applications w Cisco.

Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik wpływający na wybór i zakup nowych technologii

Wybór, a nie obowiązek, będzie miał większe znaczenie niż możemy się spodziewać

Postępowe firmy muszą tworzyć elastyczne oraz bezpieczne hybrydowe środowisko pracy, w tym wspaniałą fizyczną przestrzeń roboczą, którą ludzie będą chcieli odwiedzać. Potrzebna jest również swoboda – pracownicy powinni odwiedzać ją tylko wtedy, gdy sami się na to zdecydują lub gdy będą tego wymagały najważniejsze zadania. W kwestii utrzymania i pozyskiwania talentów wygrają organizacje, które postawią na, zrównoważony rozwój, komfort i satysfakcję pracowników - kończy Jeetu Patel, EVP and GM of Security and Collaboration w Cisco.

Wzrost etycznych dylematów związanych z transformacyjną sztuczną inteligencją

Zrównoważony rozwój na drodze do neutralności węglowej

Rok 2023 przyniesie zmiany na polu walki ze złośliwym oprogramowaniem , ponieważ samo wykrywanie złośliwego kodu nie wystarczy, aby zwalczyć wyrafinowanie obecnych sprawców zagrożeń. Używają oni obecnie nowoczesnych "zestawów narzędzi" zawierających modułowe złośliwe oprogramowanie. Jednocześnie pojawia się coraz więcej cyberprzestępców, ponieważ użycie złośliwego oprogramowania jest coraz prostsze.Coraz częściej ofiarami ataków padają pracownicy, a nie systemy - taktyka ta ma na celu zmanipulowanie użytkowników, aby nieświadomie pozwolili cyberprzestępcom obejść zabezpieczenia odporne na tradycyjne ataki, takie jak np. dwuskładnikowe uwierzytelnianie Nowoczesne aplikacje rozwijane w modelu cloud-native stają się motorem napędowym biznesu, więc ochrona bazowego środowiska aplikacji jest krytyczna.W 2023 r. programiści będą otrzymywać coraz większe wsparcie ze strony różnych narzędzi (programistycznych), które przyspieszają cykle rozwojowe i pozwalają im zarządzać i zabezpieczać rozproszone architektury aplikacji z naciskiem na dostarczanie wyjątkowych, bezpiecznych interakcji cyfrowych.Będziemy również obserwować trend w kierunku narzędzi, które umożliwiają deweloperom, inżynierom odpowiedzialnym za SR (ang. Site Reliability Engineering) i ekspertom ds. cyberbezpieczeństwa bezproblemową współpracę nad tymi wynikami.W nadchodzącym roku sieć stanie się bardziej skoncentrowana na użytkownikach końcowych, z coraz większymi możliwościami przewidywania problemów z doświadczeniami użytkowników końcowych i dostarczania im nowych rozwiązań. Firmy będą coraz częściej korzystać z technologii predykcyjnych w ramach zintegrowanych, łatwych w użyciu ofert SaaS. Stanowi to ważny krok w kierunku przyszłości, w której łączność będzie zasilana przez samoregenerujące się sieci, które mogą się uczyć, przewidywać i planować. Sieci te będą wykorzystywały analizy predykcyjne, oparte o dane z niezliczonych źródeł telemetrycznych.Problemem w skutecznym monitorowaniu stosu technologii zawsze była zbyt duża ilość danych przy zbyt małym kontekście i korelacji biznesowej. Ewolucja monitorowania aplikacji w kierunku pełnej obserwowalności stosu IT będzie w coraz większym stopniu zapewniać widoczność w stosunku do kontekstu biznesowego.Zastosowane systematycznie radykalnie przyspieszy czas reakcji i zoptymalizuje operacje biznesowe w czasie rzeczywistym. W 2023 roku kontekst ten będzie powszechnie uznawany za integralną część wyników monitorowania.W związku z postępującą deglobalizacją i kwestiami związanymi z suwerennością danych, w nadchodzącym roku będziemy świadkami wyraźnej zmiany w sposobie, w jaki firmy wykorzystują architekturę typu multicloud.Praca w środowisku hybrydowym zmieniła dynamikę wielu rzeczy w naszym życiu, w tym również wzorców zakupowych w organizacjach. Działy HR tradycyjnie skupiają się na oprogramowaniu związanym z pracą.Jednak w związku z tym, że praca hybrydowa jest tak istotna dla produktywności i satysfakcji pracowników, HR będzie bardziej angażował się w kwestie technologiczne, wpływając na decyzje, a w niektórych przypadkach podejmując je ze względu na głęboki wpływ, jaki technologia będzie miała na kulturę i doświadczenie pracowników. W 2023 roku należy spodziewać się, że dział kadr będzie poszerzał swoją wiedzę i wpływ na wszelkiego rodzaju zakupy nowych technologii i oprogramowania.Kolejnym czynnikiem zmieniającym warunki pracy hybrydowej będą liczne grupy pracowników, które nie będą chciały wrócić do sztywnych, biurowych harmonogramów pracy. W 2023 roku wiele organizacji może zdecydować się na wprowadzenie obowiązku dotyczącego miejsca wykonywania pracy, ale ostatecznie przegra.Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w dużej mierze zatrzymały się na stosunkowo rutynowych (ale pomocnych!) zadaniach. Widzieliśmy już na przykład niesamowite możliwości DALL-E, a w 2023 roku bez wątpienia pojawi się jeszcze więcej prawdziwie transformujących przypadków użycia sztucznej inteligencji. Następna generacja AI i jej zastosowanie, będzie miała wpływ na przyszłość - zarówno w kontekście nadchodzącego roku, jak i w szerszej perspektywie.W miarę jak AI będzie przejmować ważne decyzje (takie jak rekrutacja pracowników lub decydowanie o tym, kto otrzyma zgodę na kredyt), stronniczość może stać się niefortunnym "efektem ubocznym" wykorzystania takiej technologii. Dodatkowo, AI umożliwi również bardziej zaawansowane oszustwa, incydenty kradzieży tożsamości, przekonujące działania deep fake i inne.W związku z ogromnym wpływem, jaki może mieć AI, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby branża zapewniła odpowiedzialne i etyczne użycie tych technologii i wdrażała odpowiednie wytyczne. W stosownych przypadkach ważne jest też, aby zaistniały odpowiednie regulacje.Mityczne już “Net Zero” będzie napędzać wspólne standardy rynkowe w celu spełnienia celów zrównoważonego rozwoju. Wraz z postępem w projektowaniu Power Over Ethernet (PoE), nadejdzie czas, aby przekształcić centra danych w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Sieci i interfejsy API będą jeszcze ważniejsze w zarządzaniu Centrami Danych, aby monitorować, śledzić i zmieniać sposoby wykorzystania energii. Dostawcy IT oraz partnerzy sprzętowi staną się też bardziej transparentni w kwestii ponownego wykorzystania sprzętu (zasada obiegu zamkniętego), co pozwoli na zwiększenie efektywności dążeń do na rzecz zrównoważonego rozwoju.