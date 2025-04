Kluczowe wyzwania CIO: nie tylko cyberbezpieczeństwo

Pojawił się najnowszy raport Experis "Prognozy CIO na 2025 rok: Kluczowe priorytety dla liderów technologii", a w nim analiza najbardziej bieżących wyzwań, z jakimi przychodzi się zmagać liderom IT. Nie jest zaskoczeniem, że sprawą największej wagi jest obecnie walka z nasilającą się cyberprzestępczością - zagrożenie cyberbezpieczeństwa firmy to problem wskazywany przez 41% badanych CIO, a dla 77% przedstawicieli tej grupy jest to obszar, w który zamierzają inwestować najwięcej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Nie tylko cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem dla IT Cyberbezpieczeństwo, integracja AI oraz bycie na bieżąco z nowymi technologiami to główne wyzwania IT w 2025 roku.

W dobie powszechnej cyfryzacji każda organizacja – niezależnie od branży opiera swoją działalność na danych. Rosnąca liczba ataków, coraz bardziej zaawansowane techniki hakerskie oraz ryzyko utraty reputacji sprawiają, że liderzy IT muszą traktować ten obszar jako absolutny priorytet. Jedna luka w systemie może doprowadzić do paraliżu operacyjnego, strat finansowych, a nawet konsekwencji prawnych. Dlatego cyberbezpieczeństwo stało się fundamentem każdej nowoczesnej strategii technologicznej – dodaje Łopatka.

Cyberbezpieczeństwo najbardziej doinwestowane w 2025 roku

Wraz trendem dotyczącym cyberbezpieczeństwa rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających praktyczne doświadczenie w takich obszarach jak zarządzanie tożsamością, reagowanie na incydenty czy ochrona środowisk chmurowych. Równolegle rozwój sztucznej inteligencji tworzy nowe wyzwania, od bezpieczeństwa algorytmów po etykę przetwarzania danych. Szczególnie cenione będą osoby, które potrafią łączyć kompetencje techniczne z myśleniem analitycznym i zrozumieniem kontekstu biznesowego. Obserwujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, nie tylko w dużych korporacjach, ale również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.



Co istotne, rośnie popyt na specjalistów operacyjnych, również na liderów potrafiących współtworzyć polityki bezpieczeństwa i doradzać zarządom. Jednocześnie deficyt odpowiednich kompetencji jest faktem – gwałtowny wzrost potrzeb kadrowych wyprzedza tempo kształcenia nowych talentów. Firmy odpowiadają na to, inwestując w reskilling, rozwój wewnętrznych kompetencji oraz współpracę z partnerami outsourcingowymi. Kluczem do sukcesu staje się elastyczność, długofalowe podejście do budowania zespołów oraz atrakcyjne środowisko pracy, które przyciąga i zatrzymuje talenty – wyjaśnia przedstawiciel Experis.

Priorytety liderów IT – jak wspierać organizację w drodze do sukcesu?

Transformacja cyfrowa opiera się dziś na trzech filarach, chmurze, sztucznej inteligencji i rozwiązaniach SaaS. Zdecydowanie obserwujemy rosnące zainteresowanie kandydatami, którzy specjalizują się w tych obszarach. Szczególnie poszukiwani są specjaliści z praktycznym doświadczeniem w migracji do chmury, budowie i trenowaniu modeli AI czy wdrażaniu aplikacji SaaS w sposób skalowalny i bezpieczny. Wysoko cenieni są eksperci potrafiący integrować te technologie z istniejącą infrastrukturą IT i jednocześnie rozumieć szerszy kontekst biznesowy. Planowane przez firmy inwestycje w AI i chmurę generują nowe potrzeby kompetencyjne – od DevOps i MLOps po inżynierię danych, bezpieczeństwo informacji i zarządzanie danymi. Kandydaci, którzy potrafią łączyć zaawansowaną wiedzę technologiczną z umiejętnością pracy w dynamicznym środowisku biznesowym, stają się kluczowi dla realizacji strategii rozwoju firm. Najlepsze oferty trafiają dziś do inżynierów, którzy poza wiedzą techniczną potrafią zrozumieć potrzeby klienta, budować relacje i myśleć projektowo – zorientowani na rezultat, a nie tylko na kod. Dla kandydatów oznacza to ogromną szansę – organizacje oferują coraz bardziej elastyczne formy pracy, intensywny rozwój kompetencji i atrakcyjne ścieżki kariery. Dla pracodawców to z kolei duże wyzwanie – walka o talenty wymaga nie tylko konkurencyjnych wynagrodzeń, ale także stworzenia kultury organizacyjnej, która przyciąga najlepszych. Sukces będzie zależał od umiejętności budowania angażującego środowiska pracy, inwestowania w edukację oraz rozwijania kompetencji przyszłości – zarówno technicznych, jak i miękkich – podsumowuje Paweł Łopatka.

Globalne straty spowodowane cyberprzestępczością osiągnęły w 2024 roku wartość 9,5 biliona dolarów. Gdyby ta kwota odpowiadała produktowi krajowemu brutto jakiegoś państwa, byłaby to trzecia co do wielkości gospodarka świata, ustępująca jedynie Stanom Zjednoczonym i Chinom.W badaniu przeprowadzonym przez Experis, aż 41% dyrektorów ds. IT (CIO) wskazuje cyberbezpieczeństwo jako swoje największe zmartwienie, a rosnące zagrożenia w tym obszarze stają się coraz poważniejszym problemem dla firm. Na drugim miejscu znajduje się integracja sztucznej inteligencji , którą uznaje za wyzwanie 19% respondentów. Kolejnym obszarem, który budzi niepokój CIO, jest bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami (15%). Wśród kolejnych wyzwań pojawia się zarządzanie ryzykiem i spełnianie wymogów regulacyjnych (9%), utrzymanie operacji (7%) oraz odpowiadanie na potrzeby klientów (6%).Jak zaznacza Paweł Łopatka, dyrektor Experis w Polsce, cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko domena IT, ale kluczowy filar odporności biznesowej.Z raportu wynika, że organizacje planują w 2025 roku znaczące inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa. Aż 77% liderów IT zamierza zwiększyć budżety na tę dziedzinę, aby skuteczniej stawić czoła rosnącym zagrożeniom. Dodatkowo, 68% respondentów wskazuje na rozwiązania chmurowe, a 67% na sztuczną inteligencję, jako kluczowe obszary inwestycji. Kolejnym trendem będą inwestycje w rozwiązania SaaS, które planuje rozwijać 66% badanych, a także w szkolenia i rozwój (64%) oraz obszar cyfrowego środowiska pracy (60%).W kontekście przyszłych wyzwań, CIO wskazali trzy kluczowe działania, które ich zdaniem powinny pomóc firmom osiągnąć sukces. Pierwszym z nich jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (35%). Kolejnym priorytetem jest dostosowanie strategii IT do celów biznesowych (34%), co pozwala na lepszą integrację technologii z potrzebami organizacji. Na trzecim miejscu znajduje się optymalizacja operacji IT, mająca na celu oszczędności kosztów i zwiększenie efektywności (30%).CIO wskazali również na ważność budowania wysoko wydajnych zespołów IT (26%) oraz prowadzenie organizacji przez procesy transformacji technologicznej (23%). Część z nich wspomina o monitorowaniu zmieniających się przepisów prawnych oraz zapewnieniu, że organizacja działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby uniknąć ryzyk prawnych i finansowych (20%), a także o przyspieszeniu realizacji programów IT (19%).