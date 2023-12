5 nowych technologii, które będą kształtować rynek w 2024 roku

W 2023 roku generatywna sztuczna inteligencja zajęła centralne miejsce w rozmowach o technologii i biznesie. Wszyscy zastanawialiśmy się nad tym jak zmieni naszą codzienność, czy wpłynie na życie społeczne i gospodarkę. I choć z pewnością w 2024 roku będzie to nadal szeroko dyskutowany temat, można spodziewać się, że inne kluczowe technologie również będą w centrum zainteresowania. Część osiągnie już poziom rozwoju, który pozwoli im rozwiązywać najpilniejsze wyzwania dla firm, społeczeństwa i środowiska. O czym będziemy rozmawiać w nadchodzącym roku? Capgemini przedstawia 5 kluczowych trendów, które będą kształtować rynek technologii w przyszłym roku.

W roku 2023, rozmowy na temat technologii niemalże w całości skupiły się wokół sztucznej inteligencji. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że już rok od momentu powszechnego dostępu do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, możemy dostrzec znaczące zmiany m.in. w naszym życiu zawodowym. Warto jednak pamiętać, że ekspertki i eksperci nauki, inżynierii i programowania każdego dnia pracują nad nowymi technologiami, które potencjalnie mogą stanowić odpowiedź na największe wyzwania współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne, społeczne, jak i związane ze środowiskiem naturalnym – komentuje Marek Woźny, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Market Segment Poland w Capgemini Polska.

1. Generatywna sztuczna inteligencja: małe to nowe duże

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Generatywna sztuczna inteligencja z impetem „wkroczyła” do globalnego świata technologii i biznesu W 2024 r. nowe platformy sztucznej inteligencji będą coraz lepiej zwalczać „halucynacje”, łącząc generatywne modele AI z wysokiej jakości informacjami z grafów wiedzy (Knowledge graph). W związku z tym powstaną platformy zapewniające firmom narzędzia do wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej.

2. Technologie kwantowe: gdy cyberbezpieczeństwo spotyka się z kwantami

3. Półprzewodniki: prawo Moore'a nie umarło, ale się zmienia

4. Baterie: potęga nowej chemii

5. Technologia kosmiczna : rozwiązywanie problemów Ziemi z przestrzeni kosmicznej

Technologie, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku według Capgemini:Generatywna sztuczna inteligencja z impetem „wkroczyła” do globalnego świata technologii i biznesu na przełomie 2022 i 2023 roku, ale czy w 2024 roku sprosta oczekiwaniom, które wywołała? Odpowiedź brzmi: tak. Duże modele językowe (ang. Large Language Models - LLM) wykazują umiejętności komunikacji językowej na poziomie ludzkim. Wzrasta też potrzeba budowania bardziej wydajnych, małych modeli specyficznych do konkretnych zadań. Takie zespoły wielu wyspecjalizowanych narzędzi będą mogły współpracować ze sobą, aby rozwiązywać złożone zadania w dynamicznych ekosystemach. Mechanizmy te będą coraz mniejszych rozmiarów po to, aby mogły działać w mniejszych ekosystemach o ograniczonych możliwościach przetwarzania, w tym na brzegu sieci lub w mniejszych architekturach korporacyjnych. W 2024 r. nowe platformy sztucznej inteligencji będą coraz lepiej zwalczać „halucynacje”, łącząc generatywne modele AI z wysokiej jakości informacjami z grafów wiedzy (Knowledge graph). W związku z tym powstaną platformy zapewniające firmom narzędzia do wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej. W dłuższej perspektywie będzie to oznaczać tworzenie wzajemnie połączonych sieci modeli zaprojektowanych i dostrojonych do konkretnych zadań oraz rozwijanie prawdziwych złożonych ekosystemów generatywnych.Trwa prawdziwy cybernetyczny wyścig zbrojeń, w którym postępy w mocy obliczeniowej muszą zostać zrównoważone przez wzmocnione cyfrowe mechanizmy obronne. Przykładem może być wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w wykrywaniu zagrożeń i reagowaniu na nie lub przyjęcie modelu bezpieczeństwa zerowego zaufania. Na horyzoncie widzimy już nowe, związane z rozwojem obliczeń kwantowych cyberzagrożenia. Mogą one sprawić, że nasze obecne standardy szyfrowania, takie jak RSA i ECC, staną się bezużyteczne. Pojawienie się obliczeń kwantowych zagraża zatem samym podstawom bezpieczeństwa kryptograficznego, sprawiając, że opracowanie algorytmów odpornych na kwanty staje się pilną koniecznością. W Stanach Zjednoczonych ustawa Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act zmusi wszystkie prywatne organizacje współpracujące z rządem USA do rozpoczęcia migracji w kierunku bezpiecznych algorytmów kwantowych do 2025 roku. Decyzja ta wywołała wyścig w celu opracowania „kryptografii post-kwantowej”, tj. algorytmów szyfrowania opartych na problemach matematycznych uważanych za odporne na ataki kwantowe. Oczekuje się, że National Institute of Standards and Technology opublikuje swoje standardy PQC w przyszłym roku, potencjalnie wpływając na standardy na całym świecie. Można się zatem spodziewać, że w 2024 roku, kryptografia post-kwantowa będzie tematem często podejmowanym. na spotkaniach zarządów wielu firm.Półprzewodniki jako najczęściej wymieniany produkt na świecie (przed ropą naftową i pojazdami silnikowymi) są kluczowym elementem transformacji cyfrowej. Prawo Moore'a mówi, że moc obliczeniowa mikroprocesora podwaja się co dwa lata, podczas gdy koszt zmniejsza się o połowę - ale czy ta teoria osiąga swoje fizyczne i ekonomiczne granice? Czy chipy mogą być jeszcze mniejsze i jeszcze tańsze? Branża półprzewodników znajduje się u progu ery transformacji, a wiele czynników zbiega się, aby na nowo zdefiniować jej krajobraz w 2024 roku. Chipy osiągają wielkość 2 nm, tranzystory zbliżają się do rozmiaru kilku atomów, a wymagania dotyczące inwestycji w badania i rozwój wciąż rosną. W 2024 roku powinna nastąpić ewolucja prawa Moore'a, z nowymi paradygmatami: pomimo osiągnięcia absolutnej fizycznej granicy miniaturyzacji chipów, powinnyśmy spodziewać się przełomu w układaniu chipów 3D, innowacji w materiałoznawstwie i nowych form litografii, czego celem jest dalsze zwiększanie mocy obliczeniowej. Te odkrycia technologiczne spowodują zmiany w samym ekosystemie półprzewodników, gdzie można spodziewać się powstawania nowych gigafabryk, regulacji, modeli biznesowych i usług w branży odlewniczej pojawiającymi się w 2024 roku.Poprawa wydajności i obniżenie kosztów akumulatorów jest głównym celem zarówno dla biznesu, jak i rządów, wspieranych przez fundusze publiczne. Celem jest wspieranie mobilności elektrycznej i przyspieszenie długotrwałego magazynowania energii, co ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia przejścia na energię odnawialną i pojawienia się inteligentnych sieci. Podczas gdy LFP (żelazofosforan litu) i NMC (nikiel-mangan-kobalt) stają się standardem w pojazdach elektrycznych, badanych jest kilka technologii chemii akumulatorów, takich jak baterie bezkobaltowe (sodowo-jonowe) lub półprzewodnikowe. Badania te prawdopodobnie przyspieszą w 2024 roku. Będzie to poważna zmiana w technologii akumulatorów, głównie dla pojazdów elektrycznych, ponieważ baterie nowego typu mają wyższą gęstość energii (tj. pojemność magazynowania) za niższą cenę niż w przypadku tradycyjnych akumulatorów. Wymagają również korzystania z bardziej dostępnych materiałów, w szczególności litu, niklu, kobaltu i grafitu, są potencjalnie bezpieczniejsze (mniejsze ryzyko pożaru) i oferują dłuższą żywotność.W 2024 r. ludzkość przygotowuje się do powrotu na Księżyc. Powróciło zainteresowanie technologiami kosmicznymi, które może stać się motorem nowych odkryć naukowych, jak również pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań dla Ziemi. Należą do nich monitorowanie zagrożeń klimatycznych i katastrof oraz lepszy dostępu do telekomunikacji. Nowa Era Kosmiczna jest napędzana nie tylko przez agencje rządowe, ale także przez podmioty prywatne, od startupów po korporacje. Wspierają ją różne technologie, takie jak 5G, zaawansowane systemy satelitarne, druk 3D, big data, obliczenia kwantowe itp. W 2024 r. powinniśmy się spodziewać przyspieszenia tych innowacji i wsparcia bardzo obiecujących projektów technologicznych w dziedzinie zrównoważonego napędu statków kosmicznych (elektrycznego lub jądrowego) oraz nowych konstelacji na niskiej orbicie okołoziemskiej w celu zapewnienia płynnej komunikacji i bezpiecznego transportu kwantowego. To z pewnością temat, który rozpali naszą wyobraźnię w przyszłym roku.