Poczta Polska kolejny raz ostrzega przed oszustami. Coraz popularniejszą metodą wyłudzenia pieniędzy jest rozsyłanie kodów QR, rzekomo wysyłanych przez operatora pocztowego. Kod ma służyć do finalizowania fikcyjnej transakcji. Link z kodu QR prowadzi do fałszywej strony, udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poczta Polska ostrzega przed oszustwem z kodem QR Link z kodu QR prowadzi do fałszywej strony, udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek.

Uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS’em;

Nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców;

Nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont;

Uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo. Uważaj, nie klikaj np.: rn jako m (małe litery R i N jako mała litera M) cl jako d (małe litery C i L jako mała litera D) q jako g (mała litera Q jako mała litera G) cj jako g (małe litery C i J jako mała litera G) vv jako w (podwójna litera V jako litera W) ci jako a (małe litery C oraz I jako mała litera A); I jako l (duża litera i jako mała litera L) l jako I (mała litera L jako duża litera i) 1 jako l (cyfra 1 jako mała litera L) 1 jako I (cyfra 1 jako duża litera i) l jako 1 (mała litera L jako cyfra 1) I jako 1 (duża litera i jako cyfra 1)

Niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie;

Używaj oprogramowania antywirusowego, sprawdzaj jego aktualność i instalują aktualizację oraz skanuj regularnie komputer;

Regularnie zmieniaj hasła i dbaj o ich odpowiednią „siłę”, nie używając haseł typu: 12345, QWERTY, imię, data urodzenia, Wiosna2021.

Na sfałszowanej stronie oszuści oczekują podania danych osobowych i danych karty płatniczej, aby zapłacić za produkty. Dane te są potem wykorzystywane przez nich do kradzieży z konta, a produkt nie dociera do kupującego.Phishing jest metodą podszywania się pod znane firmy w celu wyłudzenia poufnych informacji np. danych do logowania, danych osobowych, a przede wszystkim dostępu do konta bankowości elektronicznej. Jednym ze sposobów przywłaszczenia danych osobowych internautów i ich kont jest wykorzystanie jednej z technik manipulacji człowiekiem, polegającej na wywieraniu określonego wpływu i zachowania poprzez rozsyłanie elektronicznych wiadomości.Aby nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek, należy stosować kilka zasad:W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o niezwłoczne informowanie o zdarzeniu na adres email: incydent@poczta-polska.pl