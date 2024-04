Zadbaj o cyberbezpieczeństwo także na majówce

Oszustwa internetowe są coraz bardziej zaawansowane. Cyberprzestępcy wykorzystują cały arsenał metod wyłudzania danych i pieniędzy. Często aktywność przestępców nasila się przed świętami czy wakacjami. Dlatego eksperci G DATA w przeddzień weekendu majowego podsumowali najpopularniejsze formy ataków i podpowiadają, jak się przed nimi chronić.

Przeczytaj także: Polskie firmy nie są liderami cyberbezpieczeństwa

Sezon urlopowy a cyberprzestępczość

Podczas wypoczynku wielu z nas zapomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, pozwala sobie na fantazje i zapomina o konsekwencjach. Nie zastanawiamy się nad płatnościami za granicą, czy rozrzutnymi zakupami. Podczas urlopu rzadko sprawdzamy wyciągi z kont bankowych, co otwiera drzwi dla podejrzanych działań, które mogą przejść niezauważone. - ostrzega Robert Dziemianko, Marketing Manager G DATA Software. - Dlatego też ważne jest, żebyśmy utrzymywali czujność nawet podczas odpoczynku, ponieważ nasza nieuwaga może nas dużo kosztować.

Najpowszechniejsze metody oszustw

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak uniknąć oszustwa? Nie klikaj w podejrzane linki w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych lub w mediach społecznościowych. Zawsze sprawdzaj adres URL i upewnij się, że prowadzi on do legalnej witryny. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak uniknąć oszustwa?

Nie klikaj w podejrzane linki w wiadomościach e-mail, wiadomościach tekstowych lub w mediach społecznościowych. Zawsze sprawdzaj adres URL i upewnij się, że prowadzi on do legalnej witryny. Używaj unikalnych i trudnych do odgadnięcia haseł do swoich kont online. Nie używaj tych samych haseł do różnych kont, aby uniknąć ryzyka ataku na wiele kont jednocześnie. Pamiętaj, aby dokonywać zakupów tylko u sprawdzonych sprzedawców. Upewnij się również, że strona internetowa, na której dokonujesz transakcji, jest bezpieczna i korzysta z protokołu HTTPS. Korzystaj z zaawansowanego oprogramowania antywirusowego i antymalware, aby chronić swoje urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem i atakami hakerskimi. Pamiętaj również o regularnych aktualizacjach. Takie rozwiązania dla urządzeń mobilnych zapewnia np. G DATA AntiVirus. Uważaj na e-maile lub wiadomości tekstowe, które proszą o podanie poufnych danych osobowych, takich jak numery kont bankowych, hasła lub informacje o karcie kredytowej. Regularnie sprawdzaj swoje konta bankowe i konta kart kredytowych. W ten sposób możesz szybko zauważyć podejrzane transakcje. Nie lekceważ ostrzeżeń bezpieczeństwa wyświetlanych przez przeglądarkę internetową lub oprogramowanie antywirusowe. Ostrzeżenia te mogą sygnalizować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa online.

Przeczytaj także: Kod QR równie niebezpieczny jak fałszywy link

Przed świętami i różnego rodzaju dniami wolnymi, spada czujność użytkowników Internetu, co skrupulatnie wykorzystują cyberprzestępcy. Dlatego eksperci uczulają, aby być ostrożnym w sieci, także w dni wolne od pracy.Bezpieczeństwo danych i świadomość zagrożeń powinny być priorytetem zarówno dla firm, jak i indywidualnych użytkowników Internetu, niezależnie od okresu czy pory roku. Zasad cyberhigieny powinniśmy przestrzegać zawsze, jednak w okresie wypoczynkowym należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia. Cyberprzestępcy nie śpią, więc nasza czujność również nie może zostać uśpiona, nawet na majówkę.Do jednych z najbardziej popularnych metod oszustw i wyłudzeń należy między innymi phishing , fałszywe strony internetowe, złośliwe oprogramowania, oszustwa handlowe i ataki na konto bankowe. Tu należy pamiętać, że sztuczna inteligencja, oprócz licznych zalet, potrafi się przyczynić do oszustw i wyłudzania pieniędzy. Dzięki zaawansowanym algorytmom i analizie danych cyberprzestępcy są w stanie tworzyć bardziej wyszukane i trudniejsze do wykrycia ataki, co zwiększa ryzyko dla użytkowników Internetu. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do dostosowywania wiadomości phishingowych, tworzenia sfałszowanych stron internetowych, które wydają się bardziej prawdziwe i wykrywania błędów w systemach komputerowych. W związku z tym istnieje potrzeba ciągłego opracowywania metod obrony przed tego rodzaju atakami, a także poszerzania świadomości konsumentów na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem przez cyberprzestępców sztucznej inteligencji.Zarówno media, jak i organy bezpieczeństwa ostrzegają o znanych metodach, jak na przykład metoda „na wnuczka”. Oszuści dzwonią na wybrany numer telefonu, podając się za członka rodziny, próbując wyłudzić pieniądze, pod różnymi pretekstami. Wraz z postępem sztucznej inteligencji, złodzieje zyskali możliwość modyfikacji głosu tak, aby brzmieć jak osoba, pod którą się podszywają. Ofiarami najczęściej padają osoby starsze, jednak nie jest to jedyna poszkodowana grupa.Rozgłos zyskała również metoda „na kuriera”. Przestępcy wykorzystują fakt, że wiele osób zamawia przez Internet i otrzymuje liczne wiadomości od kurierów dotyczące statusu zamówienia lub terminu doręczenia paczki. Cyberprzestępcy kierują do swoich ofiar SMS-y lub e-maile, które do złudzenia przypominają te od firm kurierskich. Przez zmianę identyfikatora wiadomości o rzekomych niedopłatach za paczkę, czy konieczności potwierdzenia adresu mogą trafić nawet do prawdziwego wątku od firmy kurierskiej.