Sztuczna inteligencja w rekrutacji pracowników: więcej korzyści czy szkód?

Dynamiczny rozwój rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji stał się faktem. Jest on dostrzegalny niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki, a rynek pracy nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. AI coraz częściej pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, a kandydatom - w sprawnym wyszukiwaniu ofert przystających do ich doświadczenia i kwalifikacji. Serwis Pracuj.pl postanowił przyjrzeć się, jak oceniamy tego rodzaju narzędzia. Oto wnioski z badania "Wpływ technologii na pracę i rekrutację".

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja dehumanizuje rekrutację pracowników?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy sztuczna inteligencja gwarantuje lepsze dopasowanie ofert pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników?

Jak użycie AI w rekrutacji pracowników oceniane jest przez kandydatów?

Które z rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji cieszą się w rekrutacji największą popularnością?

Polacy doceniają rekomendacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik AI w rekrutacji to ułatwienie czy nieuczciwa praktyka? Dzięki zaawansowanym technologiom, AI, czy algorytmom rekomendacyjnym, kandydaci otrzymują spersonalizowane oferty, które nie tylko odpowiadają ich kwalifikacjom, ale również są zgodne z ich zawodowymi aspiracjami.



Na dynamicznym rynku pracy personalizacja staje się kluczowym elementem efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Serwisy i aplikacje, które potrafią dostosować oferty do indywidualnych preferencji użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wyszukiwań oraz określonych wymagań, znacząco zwiększają szanse na znalezienie odpowiedniej pracy. Dzięki zaawansowanym technologiom, AI, czy algorytmom rekomendacyjnym, kandydaci otrzymują spersonalizowane oferty, które nie tylko odpowiadają ich kwalifikacjom, ale również są zgodne z ich zawodowymi aspiracjami. Tego typu podejście oszczędza czas, zwiększa efektywność procesu rekrutacyjnego i pozwala na bardziej świadome zarządzanie karierą – komentuje Filip Łabędzki, Product Designer w Pracuj.pl.



Automatyzacja wstępnej selekcji kandydatów – konieczność czy ryzyko?



Technologia w procesie rekrutacyjnym powinna przede wszystkim ułatwiać życie zarówno kandydatom, jak i rekruterom, eliminując zbędne bariery i przyspieszając procesy. Kluczowe jest jednak, aby te narzędzia były przyjazne, intuicyjne i godne zaufania. Zespoły odpowiedzialne za wdrażanie technologii muszą dbać o to, by nie budziły one obaw ani nie naruszały prywatności użytkowników. Transparentność, etyka i odpowiedzialność w projektowaniu oraz wdrażaniu technologii rekrutacyjnych są niezbędne, aby kandydaci i rekruterzy mogli z nich korzystać z pełnym zaufaniem, wiedząc, że ich prawa są chronione -– dodaje Piotr Pawlak, Product Designer w Pracuj.pl.



Sztuczna inteligencja – partner, nie zastępca

Rozwiązania oparte o nową technologię mogą wielu z nas ułatwić życie, ale często tylko wtedy, gdy są wdrażane w sposób zrównoważony. W przeciwnym razie łatwo jest zniechęcić do nich użytkowników i osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego, zniechęcając użytkowników danego narzędzia.W związku z tym, że współczesne technologie coraz częściej integrują sztuczną inteligencję z procesami rekrutacyjnymi, serwis Pracuj.pl zbadał, czy są one wdrażane w sposób właściwy i mający na celu lepsze dopasowanie ofert pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz jaki stosunek do proponowanych rozwiązań mają Polacy. Badanie „Wpływ technologii na pracę i rekrutację” zostało przeprowadzone w marcu 2024 roku, pomiar wykonano na próbie 2059 Polaków w wieku 18-65.Sztuczna inteligencja, jako narzędzie, które stopniowo staje się stałym elementem wspierającym proces rekrutacji, stanowi o zmianie, jaka zachodzi na rynku pracy . Jak wynika z danych zgromadzonych w badaniu Pracuj.pl, w wielu przypadkach jest to zmiana dobrze przyjmowana przez polskich pracowników.Szerokie uznanie zyskują między innymi automatyczne rekomendacje ofert pracy, które bazują na doświadczeniu zawodowym kandydatów. Aż 61% ankietowanych ocenia te funkcje pozytywnie. Co ciekawe, kobiety wykazują większą aprobatę dla tego typu rozwiązań – pozytywnie ocenia je 67%, w porównaniu do 55% mężczyzn.Popularnością cieszy się także automatyczne dopasowywanie ofert na podstawie wcześniej określonych przez użytkowników kryteriów, takich jak wynagrodzenie, lokalizacja czy tryb pracy. Ponownie 61% badanych wyraża pozytywny stosunek do tej funkcji, przy czym kobiety są nieco bardziej entuzjastyczne (66%) niż mężczyźni (57%).Sztuczna inteligencja oferuje nie tylko wsparcie w poszukiwaniu ofert, ale również w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Automatyczne uzupełnianie CV na podstawie informacji dostępnych w o użytkowniku na portalu rekrutacyjnym jest funkcją, która spotyka się z aprobatą 57% respondentów. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zredukować ryzyko pominięcia ważnych informacji.Jednakże, gdy chodzi o automatyczne uzupełnianie CV o informacje dostępne o kandydacie w sieci, opinie badanych są znacznie bardziej podzielone. Zaledwie 37% ankietowanych ocenia tę funkcję pozytywnie, a 28% wyraża zdecydowanie negatywne opinie. Ten wynik wskazuje na wciąż występujące obawy związane z prywatnością i kontrolą nad własnymi danymi w erze cyfrowej.W procesie rekrutacji sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę, również na etapie selekcji kandydatów, co jak wynika z badania, budzi wątpliwości wśród kandydatów i pracowników obecnych na polskim rynku pracy. Choć 40% respondentów ocenia tę funkcję pozytywnie, aż 25% ma wobec niej obawy. Wydaje się, że kandydaci doceniają szybkość i efektywność, jaką może zapewnić AI, ale jednocześnie martwią się o możliwe błędy i zbyt mechaniczne podejście do oceny ich kompetencji.Jeszcze większy sceptycyzm budzi autonomiczna decyzja AI o wyborze kandydatów do zatrudnienia. Tylko 24% ankietowanych popiera takie rozwiązanie, podczas gdy 41% wyraża negatywne opinie. Widać tu wyraźny trend – im większy wpływ AI na ostateczne decyzje, tym większe wątpliwości wśród użytkowników.Polacy są bardziej otwarci na rekomendacje AI w procesie rekrutacji, o ile to człowiek ma ostatnie słowo. 38% respondentów wyraża pozytywny stosunek do sytuacji, w której sztuczna inteligencja rekomenduje kandydatów do finalnego etapu rekrutacji, ale ostateczna decyzja należy do rekrutera. To pokazuje, że użytkownicy są gotowi korzystać z technologii, ale pod warunkiem, że AI będzie pełnić rolę doradczą, a nie decyzyjną.Sztuczna inteligencja już teraz wspiera Polaków w różnych aspektach ich pracy. Z badania wynika, że 32% respondentów korzystało z AI przy tworzeniu materiałów tekstowych, takich jak raporty czy prezentacje. Również 31% badanych skorzystało z pomocy AI przy tworzeniu CV, co może wskazywać na rosnącą popularność tych rozwiązań wśród kandydatów.Co ciekawe, AI coraz częściej pomaga także w tworzeniu materiałów wizualnych – z takiego wsparcia skorzystało 26% badanych, przy czym kobiety częściej niż mężczyźni (30% w porównaniu do 23%) deklarują korzystanie z tej funkcji. Sztuczna inteligencja znalazła również zastosowanie w przygotowaniu zadań rekrutacyjnych, choć tutaj odsetek użytkowników wyniósł zaledwie 9%.Badanie jednoznacznie pokazuje, że Polacy są otwarci na korzystanie ze sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji, jednak z zastrzeżeniem, że AI powinno wspierać, a nie zastępować człowieka. Współczesne aplikacje mobilne, integrujące zaawansowane technologie, mogą znacząco ułatwić poszukiwanie pracy, oferując bardziej spersonalizowane i trafne rekomendacje.To właśnie w myśl tej filozofii powstała nowa wersja aplikacji Pracuj.pl, która wprowadza jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania, które czynią cały proces nie tylko łatwiejszym, ale też bardziej komfortowym i efektywnym. Dzięki integracji sztucznej inteligencji aplikacja automatycznie dopasowuje oferty pracy do indywidualnych preferencji, co przekłada się na oszczędność czasu i większą precyzję w poszukiwaniu idealnej pracy. Kluczem do sukcesu jest jednak umiejętne połączenie technologii z ludzkim czynnikiem, co pozwoli na zbudowanie zaufania i zwiększenie efektywności procesów rekrutacyjnych.Polacy z entuzjazmem patrzą na korzyści płynące z wykorzystania AI w procesie rekrutacji, jednak są świadomi zagrożeń wynikających z nadmiernej automatyzacji. Wyniki badania jasno wskazują, że technologia, która wspiera i ułatwia, a jednocześnie pozostawia kluczowe decyzje w rękach człowieka, ma największe szanse na zdobycie uznania wśród użytkowników. Nowoczesne aplikacje mobilne, które łączą innowacje technologiczne z personalizacją i zrozumieniem potrzeb użytkowników, mogą stać się przyszłością rynku pracy.