5 głównych trendów rynku pracy

Żyjemy w czasach, w których pewnikiem jest zmiana. Przeobrażeniom ulegają wszystkie właściwie dziedziny życia i gospodarki, a rynek pracy nie jest pod względem żadnym wyjątkiem. Co przyniosły mu ostatnie miesiące? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy "World of Work Trends Report" - opracowanie, w którym Top Employers Institute odsłania 5 kluczowych trendów, które najwyraźniej zaznaczają się na rynku pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co rynkowi pracy przyniesie najbliższa przyszłość w kontekście sztucznej inteligencji?

Jak ważną kwestią jest wellbeing pracowników?

Czego powinny spodziewać się działy HR, które nie dostosują się do nowej rzeczywistości?

5 trendów na 2024 rok według najnowszego raportu Top Employers Institute:

Wzmocnienie dzięki AI (sztucznej inteligencji) Przyszłość zdefiniowana przez cel Dialog na rzecz transformacji Ewolucja efektywności wellbeingu (dobrostanu) Szersze horyzonty DEI (różnorodność, równość, włączenie)

Wzmocnienie dzięki AI

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik AI ma wspierać pracowników Kluczowe będzie, by AI wspierała pracowników, umożliwiając im skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach, zamiast zastępować ich rolę.

Przyszłość zdefiniowana przez cel

Dialog na rzecz transformacji

Dobre samopoczucie pracownika kluczem do sukcesu finansowego firmy

Różnorodność, równość i włączenie (DEI) – odpowiedź na wzrost świadomości związanej z dobrostanem

Raport Top Employers patrzy w przyszłość, a czego uczy nas przeszłość?

Przełomowe wydarzenia historyczne, odbywają się ostatnio wręcz cyklicznie, a HR musi stawić im czoła. Bo odpowiada za coś więcej niż płace i owocowe czwartki – odpowiada za człowieka. Rdzeń naszego społeczeństwa, dźwigający na swych barkach odpowiedzialność za lepsze jutro. Niezależnie czy mówimy o praktykancie, czy o prezesie firmy – wsparcie działu HR jest niezbędnym elementem do zachowania stabilnego, bezpiecznego oraz odpornego na wewnętrzne i zewnętrzne kryzysy środowiska pracy. W Top Employers wierzmy, że te idee mogą wiele zmienić, a nasze cykliczne wydarzenie HR Best Practices Conference, które odbędzie się już 24 września w Warszawie pomoże każdemu uczestnikowi na ich sprawne wdrożenie w swojej organizacji – podsumowuje Izabela Mosko, Top Employers Institute.

Co więc powinno się zmienić w procesie rekrutacji oraz samego zatrudnienia?Według danych Top Employers Institute „World of Work Trends Report” – do 2026 r. 100 milionów ludzi będzie współpracować z AI przy wykonywaniu swojej pracy. W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) zyskuje na znaczeniu, organizacje stają przed wyzwaniem odpowiedzialnego wdrożenia tych technologii w miejscu pracy. Przyszłość przyniesie bardziej etyczne podejście do AI, skupiając się na synergii między człowiekiem a technologią.Kluczowe będzie, by AI wspierała pracowników, umożliwiając im skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych zadaniach, zamiast zastępować ich rolę. W centrum uwagi znajdą się także relacje międzyludzkie, które, mimo postępu technologicznego, nadal będą kluczowe dla zaangażowania i dobrostanu pracowników. Liderzy HR będą musieli znaleźć równowagę między efektywnością AI a pozytywnym doświadczeniem pracowników, opierając swoje działania na solidnych i etycznych fundamentach.Organizacje dbają dziś nie tylko o zysk, ale również o pozytywny wpływ na świat. Tworzą one „żywe” cele – czyli te wypływające prosto z serca osób zatrudnionych i które pozostają niezmiennym fundamentem ich codziennych decyzji.Badania Top Employers Institute wykazały, że organizacje, które umożliwiają pracownikom powiązanie osobistego poczucia sensu z celem firmy, cieszą się wyższym zaangażowaniem, wzrostem przychodów i rentownością. Kluczowe dla sukcesu będzie przywództwo zorientowane na cel, które łączy empatię z autentycznym dwustronnym dialogiem. Kierowanie uwagi w stronę tego, co naprawdę ważne będzie wymagać coraz bliższej współpracy z pracownikami. Ponadto, pracownicy oczekują od liderów nie tylko wizji, ale także aktywnego zaangażowania w kluczowe kwestie społeczne i polityczne. To wszystko nieoderwalnie prowadzi nas do kolejnego ważnego trendu.Warto się słuchać – wydaje się, to takie proste, ale w rzeczywistości nie do końca jest. Dane z raportu nie pozostawiają złudzeń – 92% zaangażowanych pracowników twierdzi, że czuje się wysłuchana. Natomiast w przypadku niezaangażowanych pracowników wskaźnik ten wynosi tylko 30%.Jednak, to nie wszystko. Pracownicy muszą widzieć, że ich opinie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Korzyści z przełożenia zrozumienia na działanie są ogromne — osoby, które czują, że mają wpływ na sposób wykonywania swojej pracy, osiągają znacznie wyższy poziom efektywności i zadowolenia z pracy.Oprócz korzyści dla pracowników włączenie ich do procesu decyzyjnego jest dobre dla biznesu. Pozwala na wykształcenie inteligencji zbiorowej – kluczowej w obecnym delikatnym, stresującym, nieprzewidywalnym środowisku pracy.Znaczenie dobrostanu pracowników będzie kluczowe dla sukcesu organizacji. Firmy, które ignorują ten aspekt, już odczuwają negatywne skutki finansowe, z globalnymi stratami produktywności sięgającymi 530 miliardów dolarów rocznie. Według badań Top Employers Institute, 95% organizacji uznaje wellbeing za priorytet biznesowy, a liderzy coraz częściej są rozliczani z jego realizacji.Kluczowe będzie dostosowanie programów wellbeingowych do rzeczywistych potrzeb pracowników, opierając się na danych i regularnych ocenach – tutaj nie chodzi o ilość, a o jakość. Przykład Grupo Dasa pokazuje, że inwestycje w dobrostan bezpośrednio przekładają się na zaangażowanie pracowników i wyniki biznesowe.Działy HR konsekwentnie wdrażają DEI do swoich codziennych praktyk. Najbardziej znaczące postępy w praktykach związanych z DEI są widoczne w budowaniu marki, wellbeingu i zobowiązaniach z zakresu ESG. Powszechne staje się zatrudnianie ze względu na umiejętności, a nie formalne kwalifikacje i otwieranie się na kandydatów z różnorodnym doświadczeniem, w tym z neuroróżnorodnością.Kluczowe będzie również aktywne włączenie wszystkich pracowników w strategie DEI, co pozwoli na bardziej spersonalizowane i inkluzywne środowisko pracy.Firmy, które nie dostosują się do nowej rzeczywistości, zostaną wyprzedzone przez pionierów. Wiele lat temu giganci tacy jak Nokia czy BlackBerry przegapili okazję do rozwoju, trzymając się utartych schematów. Zostali w tyle. Współczesna ekonomia zna wiele takich przykładów, a wyciąganie wniosków z ich doświadczeń jest obowiązkiem każdej osoby mającej wpływ na działalność firmy, w której pracuje.