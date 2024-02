Najnowsze trendy w rekrutacji: CV bez zdjęcia i listu motywacyjnego?

Nie jest zaskoczeniem, że rekrutacja pracowników ewoluuje wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy. Zmieniają się nie tylko sposoby pozyskiwania pracowników, ale też podejście pracowników do poszukiwania pracy. Jak kształtują się nowe praktyki? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nowe badanie serwisu Pracuj.pl. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Przeczytaj także: Nieprzyjazna rekrutacja pracowników naraża na straty finansowe

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wymagania wobec procesów rekrutacyjnych formułują kandydaci?

Czy do CV zawsze trzeba dołączyć zdjęcie?

Czy list motywacyjny wyszedł już z mody?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe CV bez zdjęcia i listu motywacyjnego? Praktyka niedodawania zdjęć w CV wspiera promowanie równych szans i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji pracowników.

Mniej aplikacji, większa precyzja

Praktyka niedodawania zdjęć w CV wspiera promowanie równych szans i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji pracowników. Umieszczenie fotografii może wprowadzić element subiektywizmu i potencjalnej stronniczości, ponieważ wrażenia wizualne mogą w niezamierzony sposób wpłynąć na ocenę osoby aplikującej. Brak zdjęcia pomaga więc przenieść nacisk na ocenę kandydatów na podstawie ich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, wspierając sprawiedliwe zatrudnianie. Ponadto usuwanie zdjęć z CV jest zgodne z wytycznymi prawnymi i etycznymi, służącymi do zniechęcania do wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie – komentuje Ewelina Amanowicz, Starsza specjalistka ds. rekrutacji i employer brandingu w Pracuj.pl.

Wsparcie automatyzacji

Na skutek rozwoju internetu, nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, zmienia się oblicze rekrutacji, zarówno dla kandydatów, jak i rekruterów. Ci ostatni nierzadko zaglądają do profesjonalnych profili zawodowych potencjalnych pracowników, które dostępne są w systemach rekrutacyjnych, czy online. Upowszechnianie się systemów zarządzania rekrutacją (ATS) oraz narzędzi do automatyzacji procesów HR sprawia, że wiele firm do szybszego identyfikowania najlepiej dopasowanych kandydatów używa algorytmów selekcji i rekomendacji CV. To zmienia sposób, w jaki rekrutacja jest prowadzona i oceniana, a wzrost znaczenia narzędzi online w całym procesie sprawia, że kandydaci chcą inwestować czas w budowanie atrakcyjnych profili online, prezentujących ich umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia – komentuje Katarzyna Trzaska, marketing menedżerka w eRecruiter.

Kandydaci oczekują jasnych informacji

Choć dołączanie listu motywacyjnego do aplikacji o pracę jeszcze do niedawna było standardem, to dziś już 6 na 10 badanych rezygnuje z tej praktyki. Co więcej, 62% respondentów uważa, że w przeszłość powinna odejść konieczność dodawania zdjęcia do CV, ponieważ kandydatów nie powinno oceniać się po wyglądzie.Inkluzywne, szczegółowe, zwięzłe – takie powinny być ogłoszenia rekrutacyjne naszych czasów, a wraz z nimi całe procesy rekrutacyjne. Wśród kandydatów wykształciły się pewne standardy i przyzwyczajenia, które nowoczesne organizacje muszą wdrażać, by być w stanie zawalczyć o pozyskanie i utrzymanie najlepszych talentów.Przez ostatnie lata standardy w rekrutacji pracowników uległy licznym zmianom, zarówno pod wpływem postępu technologicznego, jak i ewolucji kulturowej. Automatyzacja procesów aplikowania o pracę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nabrała większej dynamiki, niż miało to miejsce w kilkunastu ostatnich latach, ale to niejedyny czynnik wpływający na zachodzące zmiany. Na rynku pojawia się nowe pokolenie, a wraz z nim formują się nowe standardy.37% badanych deklaruje, że szukając pracy, przesyła do pracodawców mniej CV niż przy poprzednich poszukiwaniach zatrudnienia. Widać jednak, że podejmowane próby cechuje personalizacja w zależności od miejsca, do którego kandydat aplikuje. 55% respondentów wskazało bowiem, że przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty, stara się każdorazowo dopasować je do potrzeb konkretnego pracodawcy.32% kandydatów z kolei zaznacza, że szukając pracy, wysyłają oni CV tylko na jedną, najbardziej dopasowaną ofertę, a dopiero gdy kończy się to niepowodzeniem – aplikują na następną.Widzimy, że kandydaci przygotowują szyte na miarę CV, ale to niejedyna obserwowana tendencja. 62% badanych uważa, że konieczność umieszczania zdjęcia w CV powinna odejść w przeszłość, ponieważ osób aplikujących do pracy nie powinno oceniać się po wyglądzie. W przeszłości dołączanie zdjęcia do CV było powszechnie praktykowane, jednak obecnie w wielu krajach i branżach staje się to coraz mniej popularne. Zmiana ta ma na celu eliminowanie potencjalnych uprzedzeń związanych z wyglądem i promowanie bardziej obiektywnej oceny kwalifikacji zawodowych.Bez zdjęć, ale i bez zbędnych dodatków – 61% badanych kandydatów deklaruje, że podczas wysyłania CV zwykle nie dodają do niego listu motywacyjnego. Spadające znaczenie tego dokumentu w rekrutacji odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w praktykach zatrudniania w ciągu ostatnich kilku lat.Zautomatyzowane systemy i platformy cyfrowe usprawniają tzw. screening kandydatów, czyli pierwszy etap oceny ich dopasowania na dane stanowisko. To w konsekwencji minimalizuje potrzebę sporządzania osobnego listu motywacyjnego. Nacisk na ujednolicone i obiektywne kryteria oraz informacje dostępne w profilach zawodowych, zmniejsza znaczenie listu motywacyjnego.Oczywiście – choć można z całą pewnością stwierdzić, że na rynku pracy i rekrutacji jego rola zmalała, to znaczenie to może być różne w zależności od branży. Zachodzące zmiany podkreślają jednak znaczenie coraz bardziej wydajnych i sprawiedliwych procesów rekrutacyjnych.Dziś kandydat często przygotowuje swoje CV ze wsparciem automatyzacji, a pracodawcy po taką samą pomoc sięgają celem wyboru najlepszych kandydatów do pracy.Aż 62% respondentów badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wskazuje, że szybki generator CV tworzący je na podstawie informacji z profilu kandydata pozytywnie wpłynąłby na ich stosunek do ofert pracy. Nie bez znaczenia są także rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję – ponad połowa badanych (53%) pozytywnie odebrałaby rekomendacje AI dotyczące uzupełnień w profilu czy CV zwiększające szanse na bycie dostrzeżonym przez pracodawcę.Co więcej, 56% badanych chciałoby otrzymywać automatyczne rekomendacje ofert pracy dostosowanych do ich doświadczenia zawodowego, a 58% chciałoby takich rekomendacji dostosowanych do wcześniej określonych przez nich kryteriów, takich jak np. pensja czy tryb pracy.Dla kandydatów ważny jest także czas, jaki poświęcają na poszukiwania pracy – 77% badanych szukając pracy, chciałoby móc zaaplikować o nią jak najprościej i najszybciej, np. za pomocą kilku kliknięć. Co więcej, 61% respondentów deklaruje, że możliwość wysłania CV na kilka podobnych ofert jednocześnie zachęciłaby ich dodatkowo do aplikowania na nie.Co drugi badany z kolei chętnie skorzystałby z filtra, który umożliwia prezentację tylko ofert umożliwiających pracę zdalną lub hybrydową.Poza zmianami technologicznymi i zmianami przyzwyczajeń – kandydaci mają wobec procesów rekrutacyjnych coraz wyższe wymagania. Nie chodzi tu jednak o specjalne traktowanie, a o utrzymanie pewnego standardu związanego z odpowiednią komunikacją z kandydatem.Ponad 8 na 10 badanych osób (81%) uważa, że osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne w firmach powinny częściej odpowiadać na przesyłane CV, nawet jeśli mieliby informować o odpadnięciu z rekrutacji. 76% badanych z kolei pozytywnie ocenia automatyczne informacje o statusie ich CV w ofertach pracy (czy zostało przeczytane, ocenione, przyjęte lub odrzucone).Te zmiany odzwierciedlają rozwój społeczeństwa, technologii i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi i wymuszają ponowną oceną norm panujących w procesach rekrutacyjnych i miejscach pracy. Nawet na dzisiejszym rynku pracodawcy, firmy powinny dostosowywać swoje standardy w tym zakresie do zmieniających się oczekiwań kandydatów. Pracodawcy muszą kłaść coraz większy nacisk na transparentne praktyki i elastyczność, aby mieć szansę przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.