Walentynki, czyli świnie i zbiorowe śluby

14 lutego, czyli Dzień Zakochanych, zbliża się wielkimi krokami. To dobra okazja, aby przyjrzeć się, jak obchodzi się Walentynki w różnych zakątkach naszego globu. Takiej analizy podjął się serwis Peply. Okazuje się, że w zależności od kraju zwyczaje walentynkowe znacznie od siebie odbiegają. Zobaczmy, jak świętują inni.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy świętują Walentynki?

Jakie zwyczaje walentynkowe odeszły w zapomnienie?

Gdzie Święto Zakochanych nie przypada na 14 lutego?

Walentynki mało romantyczne

Walentynki W dawnych czasach w Polsce Walentynki nie były znane, ale Słowianie celebrowali swoje własne święto zakochanych

Tradycja była, tradycji nie ma

Nie tylko we Francji czy Polsce dawne miłosne tradycje zostały wyparte przez te bardziej komercyjne zwyczaje. Trudno dziś sobie wyobrazić, aby młode Rumunki roztapiały śnieg i tworzyły z niego magiczne eliksiry – a był to popularny rytuał związany z tamtejszym świętem zakochanych, zwanym Dragobete. Słowenki z kolei przestały wpatrywać się w niebo w nadziei na zobaczenie tam przyszłego ukochanego, bowiem dawniej wierzono, że mąż będzie taki, jaki pierwszy ptak ujrzany w dniu zakochanych – zwraca uwagę Sylvia Johnson, ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Czekolada, łyżka, świnia – z tym kojarzy się nam miłość

Sakramentalne „tak” wśród setek par

Często takie masowe śluby na Filipinach są sponsorowane przez władze. Zdarza się, że to jedyny sposób, aby osoby żyjące w ubóstwie mogły sobie pozwolić na ślub. Takie ceremonie może nie są szczególnie intymnym wydarzeniem, ale z pewnością bardzo spektakularnym – podkreśla Sylvia Johnson z Preply.

Nie tylko 14 lutego

Jak wynika z ubiegłorocznego sondażu Providenta, 43% Polaków świętuje Dzień Zakochanych 14 lutego . W Polsce miłosne zwyczaje nie są szczególnie wyszukane. Dla większości z nas Walentynki to czas uroczystej kolacji oraz obdarowywania bliskich słodyczami lub kwiatami.Całkiem odmiennie święto miłości wygląda w innych krajach – różne są nie tylko tradycje, ale nawet przyjęta data.Zestawienie zaskakujących zwyczajów walentynkowych świata przygotowane przez Preply otwiera Anglia, a dokładnie – hrabstwo Norfolk. W połowie lutego przechadza się tam niejaki Jack Valentine, czyli odpowiednik świętego Mikołaja. Tradycja ma wiele lat, ale wciąż jest kontynuowana. Mieszkańcy Norfolk co roku u progu swoich drzwi mogą znaleźć upominki dla całej rodziny „od nieznajomego”.Niektóre z dawnych zwyczajów odeszły jednak w zapomnienie. Tak stało się choćby z une loterie d’amour – głośną imprezą organizowaną niegdyś przez niezamężnych Francuzów i Francuzki (bawiono się w sąsiednich domach). Zabawa polegała na wykrzykiwaniu anonimowo imienia osoby, która wpadła im w oko. Odrzucone kobiety paliły w ognisku zdjęcia niedoszłych kochanków. Zwyczaj ten tak często wymykał się spod kontroli, że francuski rząd zdecydował się go zakazać.W dawnych czasach w Polsce Walentynki nie były znane, ale Słowianie celebrowali swoje własne święto zakochanych. Obchodzono je w nocy z 21 na 22 czerwca. W tak zwaną Noc Kupały wybierano „narzeczonych” i organizowano im ceremonie zaślubin. Elementem zabawy było wymienianie się wiankami, szukanie kwiatu paproci i kąpiele w porannej, letniej rosie. Dziś święto to zostało już niemal całkiem zapomniane.Na liście Preply znaleźli się również nasi bliscy sąsiedzi. Okazuje się, że do dziś w Niemczech popularnym prezentem wręczanym z okazji walentynek jest... świnia. W niemieckiej kulturze świnia to symbol dobrobytu i pożądania. Zamiast klasycznego amorka ze strzałą, w sklepach dominuje więc motyw świnki. W Walii natomiast z miłością najbardziej kojarzą się drewniane rzeźbione łyżki, czyli tak zwane Lovespoons.W Japonii najczęściej wręczanym prezentem z okazji walentynek jest czekolada. Ale nie byle jaka! Okazuje się, że Japończycy wyróżniają różne rodzaje czekoladowych podarunków, w zależności od stopnia zażyłości oraz zamiarów osoby wręczającej. Przyjmuje się też, że 14 lutego prezenty kupują wyłącznie kobiety. Mężczyźni odwdzięczają się miesiąc później podczas tak zwanego Białego Dnia.Podobna tradycja takiego podziału święta miłości w zależności od płci funkcjonuje również w Korei Południowej. Tam powstała też dodatkowa „wariacja” na temat święta zakochanych. 14 kwietnia obchodzony jest Czarny Dzień, podczas którego osoby samotne ubierają się na czarno i jedzą czarne danie o nazwie jajangmyeon.Eksperci Preply zauważają, że w wielu krajach Walentynki są często wybierane jako dzień na oświadczyny lub ceremonie ślubne. Na Filipinach młode pary idą jednak o krok dalej. 14 lutego Filipińczycy biorą udział w masowych weselach, ślubując sobie miłość i wierność wśród niekiedy nawet setek innych par.Eksperci z platformy Preply zauważają, że luty uznaje się za miesiąc zakochanych tylko w niewielu krajach. W Estonii, Finlandii i niektórych państwach Ameryki Łacińskiej 14 lutego obchodzi się Dzień Przyjaciela. W Salwadorze powszechny jest tego dnia zwyczaj losowania imion przyjaciół i wręczania im prezentów – tradycja identyczna co amerykański zwyczaj Secret Santa.W Walii miłość zwyczajowo celebruje się 25 stycznia, w Rumunii 24 lutego, w Słowenii 12 marca, a w Hiszpanii 9 października.