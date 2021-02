Jak Polacy spędzą Walentynki 2021? Oto Mastercard Love Index

Walentynki 2021 będziemy obchodzić w wyjątkowym czasie. Pandemia nie odbiera nam jednak chęci celebrowania tego święta, choć nieco inne mamy pomysły na spędzenie tego dnia. Zamiast najchętniej wybieranej w roku ubiegłym kolacji w restauracji, w tym roku Polacy planują zjeść wspólny posiłek w domu, czasem zamawiając jedzenie na wynos, albo zorganizować maraton filmowy dla dwojga - wynika z tegorocznej edycji badania Mastercard Love Index.

Wydatki Polaków z okazji Dnia Zakochanych

Walentynki inne niż wszystkie

Plany Polaków na Walentynki 2021:

Wspólny posiłek przygotowany w domu – 45% Zamówienie jedzenia z dostawą do domu – 42% Maraton filmowy we dwoje – 33% Spacer w parku – 28% Spacer po rodzinnym mieście – 19% Piknik pod dachem – 16% Domowe spa – 15% Wieczór gier – 11% Piknik na świeżym powietrzu - 4% Wirtualna randka (np. Zoom, Facetime) – 4%

Inne ciekawe wyniki Mastercard Love Index w Europie:

Włosi lubią „błyskotki”: najwyższe wydatki na biżuterię w poprzednim roku zanotowano we Włoszech i wyniosły one prawie 33 mln dolarów.

Ukraińcy są najhojniejsi: na Ukrainie odnotowano 9-krotny wzrost wydatków związanych z obchodami Walentynek w ciągu ostatniej dekady.

Holendrzy dają kwiaty: ponad 23-krotny wzrost wydatków Holendrów na kwiaty w ciągu ostatnich 10 lat.

W najnowszej edycji badania Mastercard Love Index porównane zostały zwyczaje zakupowe konsumentów z roku 2020 i 2011. Z tego zestawienia wynika, że przez dekadę Polaków związane z Walentynkami wzrosły o 388%.Na co najwięcej wydają Polacy świętując Walentynki? W latach ubiegłych była to kolacja w restauracji. W tym roku restauracje są z uwagi na pandemie zamknięte, ale jak przyznaje 56% badanych, skłoniło to ich do większej kreatywności przy planowaniu Dnia Zakochanych.Wydatki Polaków na Walentynki wzrosły od roku 2011 o 388%. Rekordowy wzrost odnotowały wydatki na kwiaty – o 1284%. Coraz częściej wręczamy też biżuterię – w ciągu dekady na wyroby jubilerskie wydawaliśmy coraz więcej (wzrost w porównaniu roku 2011 do 2020 o 260%). Co ciekawe, prawie połowa Polaków (48%) w najbliższe święto zakochanych podaruje ukochanej osobie także tradycyjną kartkę walentynkową.Tegoroczne zakupy internetowe 51% Polaków zrobi w internecie. W ciągu ostatnich 10 lat liczba zakupów w sieci wzrosła 17-krotnie. W tym roku połowa badanych zapowiedziała wsparcie lokalnych biznesów, decydując się na zakup bukietu lub innego upominku w okolicznym sklepie.Pandemia utrudniła ludziom spotykanie się z bliskimi, ale nie powstrzymała ich przed szukaniem miłości. Prawie co piąta osoba (18%) odnalazła w minionym roku partnera lub partnerkę przez internet. Popularne stają się także spotkania online - 19% badanych było w ciągu ostatnich 12 miesięcy na wirtualnej randce, a 22% założyło konto na portalu randkowym.Obostrzenia związane z koronawirusem wpłynęły również na plany par związane z obchodami Dnia Zakochanych. W tym roku 45% zakochanych spędzi ten dzień w domu, przygotowując wspólnie posiłek Prawie tyle samo ankietowanych (42%) planuje zamówienie jedzenia z dostawą. Popularnym pomysłem jest również maraton filmowy we dwoje (33%).