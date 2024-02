Co kupimy i jak spędzimy Walentynki 2024?

Jutro Walentynki. Salesforce sprawdził, jak zamierzamy spędzić ten dzień. Czy jesteśmy romantyczni? Okazuje się, że tak, bo 55% badanych z całego świata zaprosi swojego partnera na kolację do restauracji, a 42% obdaruje swoją połówkę kwiatami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie spędzimy Walentynki 2024?

Jaki prezent kupimy na Dzień Zakochanych?

Co wpływa na sposób spędzania Walentynek?



Walentynki, a ich koszt

Salesforce, globalny lider CRM, przeprowadził badanie wśród tysiąca konsumentów na całym świecie aby sprawdzić, co planują na nadchodzące Walentynki . Z zebranych danych wynika, że ponad połowa (55%) respondentów planuje uczcić to święto kolacją w restauracji, podczas gdy drugim preferowanym sposobem uczczenia tego dnia jest wspólny, spokojny wieczór w domu (29%). Część ankietowanych (14%) wskazała, że woli spędzić ten dzień z rodziną, a 11% stwierdziło, że planuje świętować z przyjaciółmi. Blisko 11% respondentów wskazało, że w Walentynki wyjedzie. Ponadto 10% badanych stwierdziło, że planuje uczcić ten dzień pobłażaniem sobie (cheat day, maraton ulubionego serialu, gaming), a kolejne 12% deklaruje, że będzie to dzień szczególnego zadania o siebie.Z badań wynika, że aż 74% respondentów planuje kupić swojej drugiej połowie prezent w tym roku, przy czym kwiaty są najpopularniejszym wyborem wśród konsumentów (42%). Tuż za nimi, preferowanym prezentem jest wieczorne wyjście (40%), a na trzecim miejscu są słodycze (34%). Inne popularne prezenty to biżuteria (28%), kartki okolicznościowe (27%), odzież (24%) i karty podarunkowe (21%).Na wybory związane z tym, w jaki sposób zamierzamy świętować ten dzień, znaczny wpływ mają czynniki ekonomiczne. Respondenci pod uwagę biorą przede wszystkim ceny jedzenia (41%) i to, jak wycenia swoje usługi konkretna restauracja (40%). Na kolejnych miejscach ankietowani wskazali cenę prezentów (39%) czy dostępność restauracji w najbliższym otoczeniu (23%).