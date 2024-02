Równouprawnienie finansowe? Tak, ale nie w Walentynki

Tegoroczne Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Nadchodzące święto zakochanych to doskonała okazja, aby przyjrzeć się kwestii równouprawnienia finansowego partnerów w związku. Tematykę tę podejmuje badanie zrealizowane przez Maison&Partners na portalu badawczym Ariadna. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Przeczytaj także: Prezent na Walentynki: w miłości pieniądze nie grają roli?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy kupno prezentu na Walentynki to męska domena?

Jakie emocje wzbudza w mężczyznach fakt, że kobieta chce zapłacić za walentynkową kolację?

Jak do równouprawnienia finansowego podchodzą same panie?

Walentynkowe prezenty i kwiaty

Coraz więcej mówi się o równouprawnieniu i większość Polaków uważa, że kobiety powinny mieć równe prawa z mężczyznami, mieć równe wynagrodzenie za tę samą pracę, czy równy dostęp do dóbr. Ciekawe, że cały czas są pewne obszary, w których tradycyjne podejście do tego co powinien mężczyzna i co jemu wypada, a co wypada kobiecie jest bardzo silne. Dotyczy to jak widać sfery społecznej, dla większości Polaków to jednak mężczyzna powinien zapłacić rachunek w restauracji, czy dać prezent lub kwiaty z okazji walentynek. Część dopuszcza takie gesty z obu stron. Jednak już przejęcie przez kobietę inicjatywy w dawaniu prezentu czy płacenie przez nią za rachunek podczas randki w restauracji wydaje się cały czas nieakceptowalne dla większości Polaków. Jak widać cały czas nie we wszystkich obszarach życia jesteśmy za równouprawnieniem. – mówi prof. Dominika Maison.

Walentynkowe rachunki w restauracji

Dlaczego mężczyźni nie chcę równouprawnienia podczas walentynkowej randki?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Płacenie rachunku przez kobietę - emocje kobiety vs mężczyźni Przekonanie, że mężczyźnie byłoby miło w takiej sytuacji dominuje u młodych dziewcząt Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Równouprawnienie finansowe, to nie tylko taka sama płaca za tę samą pracę, ale też równoprawne dokonywanie zakupów, ponoszenia wydatków czy pokrywania rachunków. W praktyce okazuje się, że również w tym, można powiedzieć obyczajowo-finansowym obszarze, jest wiele stereotypów i przekonań co wypada kobiecie, a co mężczyźnie. I właśnie najlepiej to widać w kontekście romantycznym, np. dawania sobie prezentów na randkach czy płaceniu za wspólne wyjścia do restauracji. W tym obszarze jesteśmy tradycjonalistami. Ale równocześnie widać ogromną zmianę pokoleniową – w najmłodszym pokoleniu Polaków można zaobserwować coraz większą otwartość na równouprawnienie w obszarze finansów i pełne dzielenie się rachunkami, również w kontekście relacji romantycznych. – mówi prof. Dominika Maison.

Przeczytaj także: Polacy wydadzą na prezenty na Walentynki 170 zł

Walentynki – tzw. święto zakochanych – to dzień, kiedy można okazać uczucie bliskiej osobie w bardzo różny sposób np. kupując prezent, wspólnie wychodząc do restauracji lub tylko mówiąc coś miłego.W najnowszym badaniu zrealizowanym na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków (N=1045 osób), jaka jest ich opinia na temat tego, co powinien lub może tego dnia zrobić mężczyzna wobec kobiety, a co odwrotnie, powinna lub może zrobić kobieta wobec mężczyzny na walentynkowej randce.Okazuje się, że na przykład w kwestii dawania sobie prezentów ponad połowa Polaków (54%) jest za równouprawnieniem i uważa, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni dać sobie prezent lub kwiaty. Wśród pozostałych, 24% to osoby przekonane, że dawanie prezentów czy kwiatów to obowiązek tylko mężczyzny, a tylko 3% jest zdania, że to tylko kobieta powinna dać mężczyźnie prezent z okazji walentynek.Ciekawe, że bardziej tradycyjne zdanie na ten temat mają mężczyźni niż kobiety – 34% mężczyzn uważa, że to tylko oni powinni dać prezent kobiecie, a możliwość taką z obu stron dopuszcza 43% mężczyzn. W przypadku kobiet zdecydowana większość (63%) jest za wspólnym dawaniem sobie kwiatów lub prezentów, a tylko 16% z nich oczekuje tego wyłącznie od mężczyzny.Podobną różnicę widać w zależności od wieku – młodzi w mniejszym stopniu oczekują, że jest to powinność mężczyzny (tego zdania jest 20% osób do 34 roku życia), niż osoby starsze (wśród osób w wieku 35-54 lata jest takich osób 29%).Uczestniczących w badaniu mężczyzn poproszono o wyobrażenie sobie sytuacji, w której na walentynkowej randce w restauracji kobieta nalega na zapłacenie rachunku, i zapytano czy by się na to zgodzili. ¼ mężczyzn twierdzi, że by pozwoliła zapłacić kobiecie, pozostałe 75% mężczyzn twierdzi, że by odmówiło. I również w odpowiedziach na to pytanie widać ogromną zmianę pokoleniową.Wśród mężczyzn poniżej 35 roku życia około 24% twierdzi, że zdecydowanie by odmówiło zapłacenia w takiej sytuacji rachunku przez kobietę, ale wśród mężczyzn powyżej 55 roku życia takich osób jest aż 57%.Okazuje się, że kobiety zapytane o to, jaki procent mężczyzn ich zdaniem by się zgodził na zapłacenie przez kobietę rachunku w restauracji za walentynkową kolację uważa, że 35% mężczyzn by się na to zgodziło. Widać, że kobiety przeceniają otwartość mężczyzn na finansowe równouprawnienie podczas walentynkowej randki – w rzeczywistości mniej mężczyzn by się na to zgodziło.Kolejne pytanie dotyczyło emocji, które towarzyszyłyby sytuacji, gdyby to kobieta chciała zapłacić rachunek podczas walentynkowej randki w restauracji. Mężczyźni zostali zapytani, co by czuli w takiej sytuacji, a kobiety co myślą, że mężczyźni by czuli.Odpowiedzi są dosyć podobne w obu grupach. Najczęściej wskazywane dwie emocje to zawstydzenie i zażenowanie – zarówno mężczyźni twierdzą, że by to czuli, jak i kobiety myślą, że takie odczucia mieliby mężczyźni w sytuacji, gdy kobieta by chciała zapłacić za walentynkową randkę w restauracji.Natomiast, co ciekawe, więcej kobiet myśli, że mężczyzna czułby się w takiej sytuacji obrażony (15%), niż wskazało na to mężczyzn (9%). Natomiast odwrotnie w przypadku stwierdzenia, że byłoby to miłe – 20% mężczyzn powiedziało, że nawet byłoby to dla nich miłe, ale tylko 13% kobiet pomyślało, że takie odczucie może pojawić się u mężczyzny.I znowu w przypadku odpowiedzi na to pytanie widzimy ogromne różnice w zależności od wieku badanych. Na przykład uczucie zażenowania odczuwaliby zdecydowanie częściej starsi mężczyźni (45% wskazań u mężczyzn powyżej 55 roku życia, a tylko 13% u najmłodszych – do 25 roku życia).Również przekonanie, że mężczyźnie byłoby miło w takiej sytuacji dominuje u młodych dziewcząt, jak również młodsi mężczyźni przyznawali, że takie zachowanie dziewczyny podczas walentynkowej randki byłoby dla nich miłe.