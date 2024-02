Jak Polacy spędzają Walentynki? Co jest dla nich ważne w związku?

Jak Polacy sprawdzają się w związku? Co jest dla nich ważne? Czy kierują się przy wyborze partnera? Jak celebrują Walentynki? Sprawdził to serwis Prezentmarzeń.

Przeczytaj także: Co kupimy i jak spędzimy Walentynki 2024?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy planują uczcić Walentynki?

Co dla Polaków jest najważniejsze w związku?

Czym kierujemy się, wybierając partnera?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Myriams-Fotos z Pixabay Co dla Polaków jest najważniejsze w związku? Najważniejsza dla Polaków w związku jest bliskość i docenianie drugiej osoby poprzez małe gesty. Lubimy przede wszystkim charakter i osobowość partnera.

W Walentynki najchętniej okazujemy miłość zabierając nasza drugą połówkę na kolację (38%), romantyczny pobyt w SPA (22%), poprzez czas spędzony we dwoje obojętnie jak (21%) oraz robiąc coś spektakularnego np. lot balonem (19%). Wybierając prezenty ankietowani wskazali na kurs tańca dla dwojga (29%), voucher do realizacji (25%), wspólną sesję zdjęciową (24 %), kwiaty i mały upominek (22%). – mówi Aleksandra Skimina z serwisu Prezentmarzeń.

Przeczytaj także: Walentynki 2019 okiem Polaków

Jak wynika z badania „Jak Polacy sprawdzają się w związku?” serwisu Prezentmarzeń, aż 72% Polaków uważa, że prawdziwa miłość istnieje, a 76% respondentów wskazało, że świętuje Walentynki. Dla większości z nas zarówno mężczyźni jak i kobiety postrzegają miłość tak samo, są to po prostu uczucia (56%). Kiedy druga połówka nie chce obchodzić Walentynek, mamy z tym problem (53%).W tym roku w Walentynki Polacy planują głównie wyjście do restauracji lub kina (45%), wyjazd w romantyczne miejsce (31%), pobyt w domu i miło spędzony czas (16%). Co trzeci Polak na prezenty w Walentynki przeznacza od 100 – 200 zł, a 27% ankietowanych od 200 – 300 zł.Co trzeci Polak uważa, że w związku najważniejsze jest docenianie drugiej osoby (39%) i pokazywanie, że jest dla nas najważniejsza (31%). Filarem udanego związku są codzienne małe gesty (36%), szacunek i zaufanie (25%), rozmowa i wsparcie (22%). Co ciekawe namiętność i seks jako fundamenty relacji wskazuje jedynie 17% ankietowanych.Kobiety wyrażają miłość głównie poprzez chęć bycia blisko (35%). Mówią „kocham Cię” (22%), a także kupują prezenty (23%). Mężczyźni głównie wręczają kwiaty, zabierają na kolacje (37%), także kupują prezenty (25%) i po prostu mówią „kocham Cię” (22%).Najbardziej w drugiej osobie doceniamy charakter (31%), osobowość (28%), dobroć, uczciwość, prawdomówność (22%) oraz inteligencję (19%). Partner w związku najbardziej imponuje nam umiejętnością obracania życia w przygodę (33%), wsparciem emocjonalnym (27%), wspólnym odciążeniem w obowiązkach (21%) oraz pogodą ducha i optymistycznym podejściem (19%).Wybierając relację najczęściej kierujemy się wspólnym kierunkiem i perspektywą życia (36%), zaradnością partnera (28%), chęcią posiadania dzieci (27%), mniej ważne są dla nas poglądy religijne (9%). Najczęstsze gesty, które wyrażają miłość to głaskanie i trzymanie za rękę (29%), przytulanie (26%), całowanie (25%) oraz seks (20%). Aż 89% ankietowanych nie wybaczyłoby zdrady i dla 67% ważna jest formalizacja w związku.