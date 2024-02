Reklama w internecie, telewizji i w radio I 2024

Z najnowszego badania gemiusAdReal, analizującego rynek reklamy w internecie, telewizji i radio wynika, że w styczniu 2024 roku w internecie i radio najaktywniejsze reklamowo były marki z branży "Trade", a w telewizji - "Pharmaceuticals".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jacy reklamodawcy byli najbardziej aktywni w internecie?

Kto najwięcej wydał w styczniu na reklamę online?

Kto najczęściej reklamował się w telewizji, a kto w radio?

Kto wydał najwięcej na reklamę w TV?

Kto w styczniu wydał najwięcej na reklamę radiową?



RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade" (34,45 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w styczniu wyniósł 39,59%.

Top reklamodawcy online

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w styczniu 2024 po raz pierwszy została marka Temu, która wygenerowała 4,05 mld kontaktów reklamowych online.

Wydatki na reklamę online

Na pierwszym miejscu zestawienia wydatków reklamowych w styczniu 2024 znalazła się marka Ceneo.pl.

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Biedronka – jej udział w wydatkach wyniósł 2,17%.

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w styczniu była ponownie marka Media Expert - wygenerowała ona 2,14 mld kontaktów reklamowych.

Wydatki na reklamę radiową

W styczniu 2024 odnotowaliśmy 87,03 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3035 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 87,59% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 9,67 sekundy (10,17 sekundy dla kreacji typu display i 7,58 sekundy dla kreacji wideo).Średnia widoczność kreacji digital we wrześniu (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 47,0%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 57,66% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 47,59%, a dla reklam tekstowych zaledwie 27,49%Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (34,45 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w styczniu wyniósł 39,59%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 10,13 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji - 52,27%.Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD (7,97 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 9,16% oraz Leisure Time (6,50 mld kontaktów reklamowych i SoV – 7,47%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w styczniu 2024 po raz pierwszy została marka Temu, która wygenerowała 4,05 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,35% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się Ceneo.pl z 3,3 mld kontaktów i 77,81% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do MediaExpert (3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 81,27%).Ranking TOP 10 marek zamyka marka erli.pl, która odnotowała 0,61 mld kontaktów reklamowych.Na pierwszym miejscu zestawienia wydatków reklamowych w styczniu 2024 znalazła się marka Ceneo.pl - jej udział w wydatkach wśród wszystkich marek wyniósł 6,61%. Na drugim miejscu uplasowała się marka MediaExpert z 4,64% udziału, natomiast podium zamyka Temu (2,43% udziału).Należy pamiętać, że dane na temat wydatków w internecie stanowią wartości estymowane na podstawie cenników wydawców, gdzie wszystkie aktywności liczone były po stawce CPM (Cost per mile). Wyliczane są dla aktywności display, na platformach PC i Mobile, z wykluczeniem wideo i mediów społecznościowych/wyszukiwarek.W styczniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona ponad 27,9 mld kontaktów reklamowych, docierając do 92,37% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w styczniu wyniósł dla tej branży 39,9%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 22,06 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Food” (9,8 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 14% oraz 91,15% zasięgu), podium zamyka natomiast branża Trade (7,9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 11,2% i zasięg – 91,15%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w styczniu była marka Media Expert. Wygenerowała ona 1,3 mld kontaktów reklamowych, docierając do 84,63% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Biedronka (1,3 mld kontaktów reklamowych i 86,51% zasięgu), natomiast na trzecim – Lidl (1,2 mld kontaktów i 85,41% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka Rossmann z 0,44 mld kontaktów reklamowych i 79,75% zasięgu w populacji 7-75.Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Biedronka – jej udział w wydatkach wyniósł 2,17% - a na drugim Lidl, z udziałem na poziomie 2,11%. Trzecie miejsce należało do Media Expert z udziałem 1,77%.W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w styczniu była branża „Trade” (7,7 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (4,89 mld kontaktów) oraz „Automotive” (1,67 mld kontaktów reklamowych).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w styczniu była ponownie marka Media Expert - wygenerowała ona 2,14 mld kontaktów reklamowych, docierając do 86,25% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się Euro RTV AGD (1,26 mld kontaktów reklamowych, 80,44% zasięgu), na trzecim – Lidl (0,5 mld kontaktów, 75,98% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka Żabka (0,22 mld kontaktów i 65,69% zasięgu).Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w styczniu marka Media Expert (12,77%). Kolejne miejsca należą do Euro RTV AGD (7,08%) oraz Lidl (2,48%).