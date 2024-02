AI a AGI - czym się różnią?

W 2024 roku sztuczna inteligencja (AI) nadal rozwija się w szybkim tempie, a jej wpływ na nasze życie jest coraz bardziej widoczny. Czy zmierzamy do osiągnięcia tzw. ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), która byłaby w stanie myśleć i działać tak samo jak człowiek?

AI a AGI

Główne różnice między AI a AGI to:

Zakres możliwości: AI jest zazwyczaj ograniczona do wykonywania konkretnych zadań, podczas gdy AGI jest w stanie wykonywać dowolne zadanie.

Potrzebny poziom wiedzy: AI wymaga ogromnej ilości danych treningowych, aby nauczyć się wykonywać określone zadanie, podczas gdy AGI może uczyć się nowych rzeczy w uproszczonej formie treningu

Poziom inteligencji: AI jest zazwyczaj mniej inteligentna niż człowiek, podczas gdy AGI jest w stanie myśleć i działać podobnie do człowieka.

Czy zmierzamy do AGI?

Przykładem takiego modelu jest Gemini stworzony przez Google DeepMind. Jest on w stanie przetwarzać materiały pisane, obrazy i dźwięk, a także generować tekst, tłumaczyć i pisać różnego rodzaju kreatywne treści. Gemini jest wciąż w fazie rozwoju, ale już teraz potrafi wykonywać wiele zadań, które wymagają ludzkiej inteligencji. To ogólnodostępny model, które jest najbliższy temu, co moglibyśmy określić jako AGI – zauważa Maria Kabacińska-Mikołajczyk, AI & ML Product Manager w SoftServe.

Wzrasta także dostępność modeli AI open source, czyli takich, które są dostępne do wdrażania w różnych środowiskach. Te modele dają użytkownikom większą kontrolę i elastyczność w korzystaniu z AI, redukując zależność od rozwiązań chmurowych dużych dostawców – dodaje Maria Kabacińska-Mikołajczyk.

Perspektywy rozwoju AGI

AGI jest wciąż odległym celem, ale istniejące trendy technologiczne dają podstawy do optymizmu. Jednak z osiągnięciem AGI wiąże się również szereg wyzwań, zarówno technologicznych, jak i etycznych. Należy zastanowić się nad konsekwencjami stworzenia maszyn o inteligencji porównywalnej do ludzkiej, w tym nad potencjalnym wpływem na rynek pracy, prywatność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność moralną. W 2024 roku nasze zrozumienie i podejście do tych kwestii będzie równie ważne, co same osiągnięcia technologiczne – prognozuje Maria Kabacińska- Mikołajczyk.

