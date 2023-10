Rekrutacja pracowników: co robią firmy, gdy nie stać ich na talenty?

Co do zasady, rekrutacja pracowników ma za zadanie wyłonić spośród kandydatów taką osobę, która w największym stopniu odpowiadać potrzebom i wymaganiom firmy oraz danego stanowiska. Doświadczenie pokazuje, że osiągnięcie tego celu wcale nie jest łatwe. Problemem jest nie tylko znalezienie pracownika o odpowiednich kompetencjach, ale często również spełnienie oczekiwań finansowych idealnego kandydata. Jak firmy radzą sobie w takich sytuacjach?

Według 68 proc. przedsiębiorców ludzie zgłaszający się do nich po etat nie mają odpowiednich kompetencji.

Co więcej, część organizacji przyznaje, że oczekiwania chętnych do pracy są zbyt wysokie. Takie wnioski z rekrutacji wyciągnęło 65 proc. badanych.

Na ustępstwo i podniesienie kwoty wypłaty, gdy kandydat jest idealny na dane stanowisko, zdecydowało się jedynie 11 proc. badanych.

Inni szukają dalej lub, jeśli nie mają czasu na długą rekrutację, przyjmują do zespołu kandydata drugiego lub trzeciego wyboru i inwestują w jego rozwój np. zapewniając mu kursy i szkolenia.

Być może sytuację, gdy do firmy zgłaszają się osoby, na zatrudnienie, których danej organizacji zwyczajnie nie stać, poprawi dyrektywa unijna o równości i przejrzystości wynagrodzeń, która weszła w życie 6 czerwca 2023 roku.

Na ten moment tylko 13 proc. badanych firm deklaruje, że prowadzi politykę pełnej jawności zarobków (również w ogłoszeniach o pracę). 87 proc. badanych organizacji nie praktykuje obecnie takich rozwiązań.

Okazuje się, że w większości przypadków przedsiębiorstwa boleśnie przekonują się, że nie są gotowe, by zatrudniać najlepszych pracowników, których oczekiwania dotyczące wynagrodzenia przekraczają możliwości budżetowe przeznaczone na dane stanowisko – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres. – Zdarza się, że kandydat jest w stanie obniżyć swoje oczekiwania – w sytuacji, gdy przedstawi mu się inne korzyści płynące z podjęcia zatrudnienia w firmie, jak np. szanse rozwoju i ewentualny awans związany z wyższymi zarobkami. To jednak nie jest częste ustępstwo, szczególnie teraz, gdy w cenie są wykwalifikowani specjaliści, którzy nie obawiają się braku pracy – wiedzą bowiem, że znajdą zatrudnienie, jeśli nie w jednej, to w drugiej firmie – dodaje Magda Dąbrowska.

