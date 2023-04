Stawiasz na rozwój zawodowy? Postaw na twarde, ale i miękkie kompetencje

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, a zwłaszcza postępująca digitalizacja, wymaga od pracowników poszerzania wiedzy na temat rozwiązań cyfrowych. Dla rozwoju i sukcesu zawodowego najlepszy jest jednak swoistego rodzaju "mix" twardych umiejętności cyfrowych i kompetencji miękkich - dowodzi badanie zlecone przez GoodHabitz.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką rolę odgrywa łączenie kompetencji cyfrowych z umiejętnościami miękkimi?

Jak polscy pracownicy oceniają swoje kompetencje cyfrowe?

Na czym polega tzw. skill blending?

Czy pracownicy dostrzegają działania pracodawców mające służyć skutecznemu przeciwdziałaniu niedoborowi kompetencji?

Cyfrowa praca zmienia potrzeby szkoleniowe pracowników

Funkcjonowanie z sukcesem w świecie asynchronicznej i synchronicznej pracy umożliwiane jest dziś przez dedykowane platformy e-learningowe, microlearning czy quizy, budujące oraz weryfikujące np. wiedzę produktową oraz wiedzę o zespole czy firmie. Bardzo ważne jest, że tego typu platformy wiedzy są dostępne w dowolnym miejscu, czasie i formie dzięki e-learningowi, video streamingowi czy podcastom. Uczenie się jest dzisiaj procesem ciągłym, a praca hybrydowa daje nam do niego nowe bodźce. Stymuluje nas do podnoszenia efektywności całej organizacji i kompetencji indywidualnych – komentuje Tina Sobocińska, Founder & HR Strategic Advisor, HR4future.

Kompetencje cyfrowe i ryzykowny optymizm

72% pracujących Polaków widzi wpływ umiejętności miękkich na podejmowanie trafnych decyzji w karierze

Dane unijne pozostają w pewnej sprzeczności z samooceną Polaków. Nie ulega jednak wątpliwości, że nauka efektywnego wykorzystania technologii do celów zawodowych jest istotnym wyzwaniem w Polsce. Część firm stara się na to reagować. 41% badanych Polaków uważa, że w ich miejscu pracy przykłada się dużą wagę do rozwoju kompetencji cyfrowych zespołu. To wciąż zbyt mały odsetek, ale wskazujący na świadomość wyzwania u znaczącej części pracodawców. Mimo stosunkowo optymistycznych deklaracji Polaków, niewątpliwie także sami pracownicy dostrzegają luki w obszarze kompetencji cyfrowych – czego dowodzą deklaracje w zakresie obszarów, które badani chcą doskonalić – komentuje Daniel Idźkowski, Country Director w GoodHabitz Poland.

Rośnie rola kompetencji miękkich

8 na 10 pracowników uważa, że ważna jest współpraca w zespole

Optymizm Polaków i wysoka samoocena w zakresie umiejętności wykorzystywania technologii mogą cieszyć, jednak warto uzupełniać je nowymi kompetencjami, które stanowią czynnik sukcesu pracy w grupie: efektywnej współpracy i osiągania wyników w nowej rzeczywistości. Przykładami nowych kompetencji są m.in. umiejętność facylitowania spotkań hybrydowych, zarządzanie rozproszonymi zespołami, włączanie do efektywnego udziału uczestników spotkań zdalnych lub hybrydowych, a także zmodyfikowane metody integracji grupy m.in. w ramach onboardingu nowych pracowników. Jest to bardzo ciekawy melanż kompetencji cyfrowych z miękkimi – mówi Tina Sobocińska, Founder & HR Strategic Advisor, HR4future.

Aby dokładnie zbadać potrzeby szkoleniowe na polskim rynku pracy, firma GoodHabitz we współpracy z ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie na grupie 507 Polaków posiadających pracę, reprezentatywnej pod kątem płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania.Zdecydowana większość Polaków przyznaje, że odpowiedni rozwój zawodowy wymaga zdolności łączenia kompetencji twardych i miękkich. Niewątpliwie wpływ na to mają przeobrażenia ostatnich lat czy rosnąca rola technologii. Również w obliczu zmian modelu pracy i popularności modeli zdalnych i hybrydowych dodatkowo zwiększyło się znaczenie szkoleń online. W drugim tekście poświęconym raportowi „Pracownicy w świecie rozwoju” eksperci pochylają się nad zjawiskiem tzw. skill blendingu. Wkroczyliśmy dziś w czasy mieszania i rozwijania różnych, często pozornie odległych od siebie umiejętności.Choć od 2022 roku firmy coraz odważniej wracają do pracy biurowej, modele zdalny i hybrydowy na stałe wpisały się w realia rynku pracy. Mimo iż wśród respondentów dominuje model w pełni stacjonarny, który deklaruje 58% badanych Polaków, to wyniki potwierdzają także ważną rolę pracy hybrydowej, łączącej wizyty w siedzibie firmy z wykonywaniem obowiązków z domu. W ten sposób zadania realizuje 31% respondentów. Pozostałe 12% wykonuje zadania w pełni zdalnie, wyłącznie spoza biura.W związku ze wzrostem popularności pracy zdalnej i hybrydowej w firmach były wdrażane w ostatnich latach odpowiednie rozwiązania technologiczne i narzędziowe, także w obszarze szkoleń i rozwoju kompetencji . 46% osób wykonujących zdania w tych modelach przyznaje, że ich pracodawcy wdrożyli rozwiązania, udostępniając zespołowi narzędzia szkoleniowe dostępne online.Takie inicjatywy są dostrzegane i doceniane przez pracowników. 64% respondentów z tej grupy postrzega dostęp do kursów prowadzonych przez sieć dla osób pracujących spoza biura za ważne wsparcie ze strony pracodawcy.Mimo iż pod kątem odsetka osób posiadających podstawowe kompetencje cyfrowe Polska znajduje się na dole listy (za nami uplasowały się wyłącznie Bułgaria i Rumunia), to jak wynika z badania GoodHabitz, Polacy wykazują się pod tym względem zaskakująco powszechnym optymizmem. Blisko 6 na 10 badanych ocenia swoje kompetencje cyfrowe pozytywnie, przy czym nieco częściej taką opinię wybierali mężczyźni (62%) niż kobiety (57%).W dyskusjach o nowoczesnym rynku pracy dużo mówi się o wspomnianych wcześniej obszarach związanych z technologiami czy efektywną pracą zdalną. Już pod koniec 2019 roku eksperci PFR, DELab UW i Google podkreślali, że równolegle z tymi dziedzinami potrzebny jest rozwój kompetencji miękkich, które pozwalają ludziom odróżnić się od maszyn i wykorzystywać unikalne umiejętności – takie jak np. rozwiązywanie problemów, empatia, zarządzanie ludźmi czy krytyczne rozumowanie. W efekcie coraz ważniejszy na rynku jest skill blending – czyli sprawne i skuteczne mieszanie różnych zestawów umiejętności – twardych, miękkich i cyfrowych.Odpowiedzi Polaków dowodzą, że również wśród pracowników rośnie świadomość rozszerzania się zakresu umiejętności potrzebnych w pracy oraz ich różnorodności. 2/3 badanych uważa, że na współczesnym rynku coraz bardziej zacierają się granice między różnymi rodzajami umiejętności i warto jest łączyć różne zestawy kompetencji. 72% respondentów dodaje, że na obecnym rynku pracy ważna jest umiejętność łączenia kompetencji twardych z miękkimi. Głównymi powodami są osiąganie lepszych wyników, tworzenie innowacji oraz odpowiednie zarządzanie swoją karierą zawodową.Pracownicy podkreślają wpływ umiejętności miękkich na skuteczną współpracę w zespole (79%), budowanie relacji z przełożonym (77%) czy kontakty z klientami firmy (75%). Pod kątem efektywności pracy, 77% z nas dostrzega wpływ umiejętności miękkich na wyniki zawodowe, a 66% - na tworzenie nowych rozwiązań i produktów. Istotne są także aspekty związane z samymi warunkami zatrudnienia. 72% pracujących Polaków widzi wpływ umiejętności miękkich na podejmowanie trafnych decyzji w karierze (74%), skuteczne starania o podwyżkę (72%) czy utrzymanie stabilnej pracy na dłużej (72%) i skuteczne staranie o awans (66%).Na jakich obszarach szkolenia i rozwoju pracowników (L&D) skupiają się firmy na świecie? Według globalnego raportu LinkedIn „Workplace Learning Report” pracodawcy najczęściej skupiają się na obszarze szkoleń z przywództwa i zarządzania – decyduje się na nie niemal połowa z nich (49%). Niewiele mniej popularne są kursy wspierające upskilling i reskilling pracowników (46%). Na dalszych miejscach pracodawcy stawiali także na podnoszenie kompetencji cyfrowych zespołów i szkolenia wspierające politykę różnorodności i otwartości (D&I) – zapewniane przez 26% firm.W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie mają umiejętności cyfrowe, które są wymagane w niemal każdej dziedzinie pracy. Jednak, aby skutecznie odnaleźć się na rynku pracy, należy łączyć je z umiejętnościami interpersonalnymi czy odpowiednią pracą w zespole. Kombinacja tych dwóch rodzajów kompetencji pozwala na efektywne wykorzystanie nowych technologii w pracy oraz sprawną komunikację.Opanowanie różnych rodzajów kompetencji i umiejętności, takich jak kompetencje techniczne, miękkie, analityczne, społeczne itp., docelowo pomoże pracownikom uzyskiwać większą efektywność i pożądane wyniki. Skill blending może pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych zespołów, które są w stanie wykorzystać różnorodne perspektywy i doświadczenia, co z kolei prowadzi do większej innowacyjności i pozwoli osiągać sukcesy.Jak wynika z odpowiedzi badanych, pracownicy zbyt rzadko dostrzegają szeroko zakrojone działania firm, mające na celu skuteczne przeciwdziałanie niedoborowi kompetencji. Dla biznesu to kolejny ważny sygnał, by w czasach zmian gospodarki jeszcze mocniej stawiać na odpowiednie rozwiązania learning & development.