Od modelu pracy zdalnej do hybrydowej. To przyszłość rynku pracy

Wybuch pandemii doprowadził do gwałtownego upowszechnienia się pracy zdalnej i wszystko wskazuje na to, że jej popularność będzie się tylko utrwalać. Tym bardziej, że przedsiębiorcy są zadowoleni nie tylko z wydajności zdalnych pracowników, ale również z obniżonych kosztów wynajmu przestrzeni biurowych. W najbliższej przyszłości na znaczeniu zyska zrównoważony model pracy, który zagwarantuje zatrudnionym elastyczność i wybór oraz uwzględni zmiany w mentalności osób pracujących w trybie home office. Hybrydowe środowisko pracy jest w zasadzie pewnikiem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak praca zdalna wpływa na wydajność pracowników?

Jakie korzyści z home office mają nadzieję czerpać pracodawcy?

Jakie długofalowe wyzwania rysują się przed zatrudnionymi?



Wzrost wydajności w modelu pracy zdalnej

Kliknij, aby powiekszyć fot. sepy - Fotolia.com Jaka jest przyszłość pracy? Organizacje i pracownicy oczekują, że praca zdalna pozostanie, ale przejdą na model hybrydowy.

Korzyści i oczekiwania pracodawców

Długofalowe wyzwania dla pracowników

Organizacje i pracownicy oczekują, że home office pozostanie, ale przejdą na model hybrydowy

Choć wydajność pracowników wzrosła, to warto mieć na uwadze, że długoterminowe utrzymanie wysokiej motywacji i wydajności jest dużym wyzwaniem. Firmy szacują wzrost produktywności nawet o 17 proc. w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Czy jest to możliwe? Sądzę, że tak, ale w dużym stopniu kwestia ta jest to zależna od poziomu i zwinności uczenia się organizacji i jej elastyczności w stosunku do rynku – z uwzględnieniem zmiany w nastawieniu pracowników oraz budowaniem odporności indywidualnej i organizacyjnej – komentuje Monika Chajdacka, dyrektor HR w Capgemini Polska.

Z pewnością w nowym roku skupimy się na implementacji nowych narzędzi online i dopracowaniu modelu zdalnej rekrutacji i onboardingu. Jednak warto podkreślić, że ludzki aspekt kontaktów pozostaje niezastąpiony – wszelkie bezpośrednie kontakty na linii kandydat-pracodawca i pracownik-pracodawca są niezwykle istotne, więc HR stoi przed potężnym wyzwaniem pogodzenia potrzeb obu światów, online i offline – mówi Monika Chajdacka z Capgemini.

Instytut Badawczy firmy Capgemini zaprezentował wnioski z raportu "Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej", na potrzeby którego zebrano opinie 500 organizacji, 5 000 pracowników z całego świata, a także naukowców i menedżerów. Okazuje się, że w przypadku większości firm i organizacji masowe przejście na pracę zdalną przyniosło wzrost wydajności. Odpowiedzi respondentów wskazują również na płynące z tego tytułu oszczędności, którew III kwartale br. sięgać miały nawet 24 proc.Analiza wskazała, że wydajność pracowników wzrosła w trzecim kwartale 2020 roku w 63 proc. organizacji dzięki ograniczeniu czasu dojazdów do pracy, elastycznym harmonogramom czasu pracy i wdrożeniu narzędzi do wirtualnej współpracy.W produktywności biznesowej w nowej rzeczywistości przodowały wszystkie działania związane z IT i oparte na technologiach cyfrowych (68 proc.), na kolejnych miejscach znajdowała się obsługa klienta (60 proc.) oraz sprzedaż i marketing (59 proc.). Cyfryzacja i wykorzystanie technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI) pomogły organizacjom zwiększyć produktywność w tych obszarach.Natomiast działania skoncentrowane na produkcji, związane z łańcuchem dostaw , oparte na badaniach i rozwoju (R&D), czy wdrażaniu innowacji, czyli wszystkie te, które wiązały się z większą ilością pracy na miejscu i większym zaangażowaniem pracowników fizycznych, stanowiły najniższy odsetek wśród organizacji, które odnotowały wzrost produktywności.Wnioski z badań wskazują na to, że praca zdalna stała się zdecydowanie nową normą w rzeczywistości zawodowej. W ciągu najbliższych dwóch do trzech lat aż 75 proc. organizacji oczekuje, że co najmniej 30 proc. ich pracowników będzie pracować zdalnie, a około trzech na dziesięć organizacji spodziewa się, że ponad 70 proc. ich pracowników przejdzie na zdalny model, w porównaniu z zaledwie 10 proc. przed pandemią.Blisko 70 proc. firm spodziewa się też czerpać korzyści związane z obniżeniem kosztów nieruchomości, zarządzania obiektami i redukcją podróży służbowych również po zakończeniu pandemii. Co więcej, w ciągu ostatnich trzech do czterech miesięcy aż 88 proc. uzyskało oszczędności na obniżeniu kosztów z nieruchomości dzięki pracy zdalnej. Prawie połowa organizacji (48 proc.) prognozuje również, że ich całkowite zapotrzebowanie na powierzchnię biurową zmniejszy się o co najmniej 10 proc. w przyszłości. Podsumowując, wzrost produktywności to zdecydowany atut ekonomiczny wynikający ze zmian w dotychczasowym systemie pracy.Pomimo tego, że pracownicy na home office mogli korzystać z oszczędności czasu tradycyjnie spędzanego na dojazdach, oraz elastyczności godzin pracy , to z raportu płyną jednak również alarmujące wnioski, dotyczące kondycji pracowników. Podczas gdy ich wydajność wzrosła, to pracownicy wyrażali obawy dotyczące home office w dłuższej perspektywie. Z analizy wynika, że w systemie zdalnym na pracowników duży wpływ ma poczucie ciągłej dostępności i bycia "zawsze na zawołanie", co w efekcie może powodować wypalenie zawodowe, a co za tym idzie również straty dla pracodawcy.Większość pracowników czuła się zaniepokojona długoterminowymi konsekwencjami, a w rzeczywistości połowa nowych pracowników, których przebadano, stwierdziła, że zrezygnowałaby z pracy, gdyby jedyną przedstawioną im opcją była możliwość pracy zdalnej. Około 56 proc. osób obawiało się, że będzie pracować "ciągle na okrągło", a młodsi pracownicy potrzebowaliby większego wsparcia, aby poradzić sobie ze stresem, ponieważ liczba ta wzrosła do 60 proc. w grupie pracowników w wieku 26-35 lat.Obawy rodzą pytanie o to, czy wzrost wydajności może zostać utrzymany w dłuższej perspektywie. Z raportu wynika, że aby osiągać najlepsze korzyści płynące z pracy zdalnej i dobrze zarządzać oczekiwaniami pracowników, organizacje muszą znaleźć odpowiedni model operacyjny i bardziej zrównoważone, hybrydowe podejście.Raport wskazuje na to, że zmiana na hybrydowy model jest nieunikniona, ale nie wystarczy po prostu wyposażyć pracownika w laptop albo kupić lepsze krzesło do domowego biura. Organizacje muszą skupić się na pracowniku - na jego zmieniających się potrzebach i zachowaniach.Tylko poprzez zmianę sposobu zarządzania zespołami rozproszonymi, poprzez udoskonalenie komunikacji z osobami pracującymi w trybie home office i ponowne uruchomienie fizycznej przestrzeni roboczej – można stworzyć hybrydowy model, który przyniesie poprawę wydajności i niższe koszty. Warunkiem jest też adekwatna transformacja ról kierowniczych w zespołach pracujących częściowo zdalnie oraz ukształtowanie nowej kultury organizacyjnej, która może powstać w wyniku tych nowych norm.