Pracownicy o swoich oczekiwaniach: w pracy liczy się autonomia i elastyczność

Wybuch pandemii dokonał na rynku pracy prawdziwej rewolucji. Nagle okazało się, że praca zdalna, która stanowiła dotąd pewnego rodzaju dodatek do życia pracownika, w wielu przypadkach stała się jego standardem. Na znaczeniu zyskały również elastyczność oraz pewien rodzaj autonomii pracownika. Opracowane przez Cisco badanie „Workforce of the Future” wskazuje, że tę ostatnią chce zachować aż 68 proc. zatrudnionych. Czego jeszcze, oprócz swobody, oczekują pracownicy?

Przeczytaj także: 80% Polaków bez szans na pracę zdalną

Pracownicy chcą na stałe zachować wiele pozytywnych aspektów nowego sposobu pracy

68% Polaków chce zachować większą autonomię i elastyczność w codziennym życiu zawodowym.

74% ankietowanych chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mimo ich rozproszenia.

69% oczekuje szybszego podejmowania decyzji, tak jak miało to miejsce na początku pandemii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki tryb pracy po pandemii? 83% pracowników biurowych w Polsce chce mieć wybór i łączyć pracę z biura z pracą zdalną. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

„Pandemia i spowodowana przez nią gwałtowna adopcja technologii cyfrowych fundamentalnie zmieniły sposób wykonywania pracy. Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności i produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. „Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej”– dodaje Przemysław Kania.

Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

85% zapewniłoby skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami.

Tyle samo ankietowanych (85%) wskazuje na konieczność zapewnienia każdemu członkowi zespołu technologii niezbędnej do wykonywania obowiązków w domu na takim samym poziomie, jak w biurze.

81% podjęłoby decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Przeczytaj także: Rekrutacja i praca zdalna oczami Polaków

Wybuch pandemii uzmysłowił pracownikom korzyści, jakie może przynosić im praca zdalna. Dostrzegli oni m.in., że home office umożliwia im osiągnięcie lepszej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Nie jest zatem zbyt dużym zaskoczeniem, że w nowej rzeczywistości zatrudnieni oczekują większej swobody w zakresie wyboru miejsca, czasu i sposobu pracy - najchętniej łączyliby zdalne wykonywanie obowiązków z pracą stacjonarną.Z badania Cisco „Workforce of the Future” wynika również duża świadomość pracowników w zakresie narzędzi wspierających odporność biznesu i kształtujących jego przyszłość. Ich zdaniem wiele zależy od inwestycji w technologie i kompetencje cyfrowe Pracownicy postrzegają okres pracy w domu na początku pandemii jako przełomowy moment dla sposobu, w jaki mogą współpracować w ramach swoich organizacji. Przed lockdownem, tylko 5% uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie.W nowych warunkach, jeden schemat działania nie będzie pasował dla wszystkich pracowników, ponieważ przytłaczająca większość z nich ma nadzieję na zachowanie możliwości swobody wyboru, elastyczności i autonomii. Aż 83% badanych chce mieć możliwość decydowania o miejscu wykonywania obowiązków. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte.W miarę jak liderzy zwiększali zaufanie do swoich pracowników, następowały pozytywne zmiany na polu harmonii pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. 40% ankietowanych miało poczucie, że zwierzchnicy bardziej im ufają. Jednocześnie 68% pracodawców ma teraz większą świadomość wyzwań i korzyści wynikających z pracy w domu. Co więcej, 58% osób włączyło więcej ćwiczeń fizycznych do swojej codziennej domowej rutyny, a połowa (50%) chce poświęcać mniej czasu na dojazdy i bardziej produktywnie wykorzystywać swój czas.Ankietowani przyznają także, że technologia do współpracy i umiejętności cyfrowe stanowią solidną podstawę dla odporności i rozwoju biznesu. Pracownicy są zgodni co do tego, że liderzy muszą skoncentrować się na inwestycjach w technologie, aby stymulować zmiany oraz zaspokajać potrzeby, które dotyczą ich biznesu. Zapytani o to, jakie podjęliby decyzje, gdyby przez jeden dzień mogli pełnić stanowisko CEO, przyznają, że w pierwszej kolejności wprowadziliby zmiany dotyczące pracy zdalnej:Na pytanie o to, na czym pracodawcy powinni skoncentrować się tworząc budżet na rok 2021, na pierwszym miejscu znalazły się odpowiedzi dotyczące inwestycji w technologie, tworzące bezpieczniejsze miejsca pracy, a następnie inwestycje w innowacje technologiczne, mające na celu zwiększenie wydajności pracowników.